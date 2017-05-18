Сила чоловіка - у гранатовому соку

Home | СІМЕЙНЕ КОЛО | Для чоловіків | Сила чоловіка - у гранатовому соку
Font size: Decrease font Enlarge font
Published 18/05/2017 03:45:00 | 9 times read
image

За даними наукових досліджень, опублікованих у журналі Clinical Cancer Research, в гранатах містяться хімічні речовини, які гальмують розвиток раку передміхурової залози.
В результаті спостережень за 50 чоловіками старшого віку, які перенесли операцію або променеву терапію з приводу раку простати, встановлено, що гранатовий сік запобігає рецидивам пухлинного процесу і знижує рівень простато-специфічного антигена (prostate-specific antigen - PSA), який відображає рівень активності пухлинного процесу. Кількість PSA зазвичай подвоюється протягом 15 місяців, а на тлі прийому гранатового соку тільки через 54 місяці.
На думку медиків з центру досліджень раку, вживання гранатового соку може бути альтернативою багатьом агресивним методам лікування, які супроводжуються багатьма побічними діями.
Сторінку підготував Тарас ПОДОРОЖНІЙ

Rate this article
0


Subscribe to comments feed Comments (0 posted):

total: | displaying:

Post your comment

Please enter the code you see in the image:


  • email Email to a friend
  • print Print version
  • Plain text Plain text
Themes
No tags for this article
Subscribe to Newsletter
: