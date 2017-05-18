Чоловіки, з сексом після пологів доведеться почекати!

Необхідний час для того, щоб скоротилася матка, відновилися пошкоджені тканини і так далі. Тому протягом 4-6 тижнів після пологів, поки не припиняться кров'яні виділення, вагінальні статеві контакти не рекомендуються. Це обмеження обумовлене двома причинами.

По-перше, можливе занесення інфекції в піхву, шийку матки і саму матку. По-друге, удари пеніса під час статевого акту можуть призвести до того, що тромби, що утворилися в пошкоджених під час пологів судинах, відірвуться і кровотеча з цих судин поновиться.

Якщо при пологах були якісь ускладнення, зокрема розрив промежини з подальшим накладенням швів, період стриманості збільшиться і продовжиться до повного загоєння швів. Це може відбутися і через два, і через три місяці - залежно від конкретних обставин. Тільки після цього можна спробувати відновити статеві контакти, хоча більшість жінок відзначають, особливо на початку, хворобливість при стосунках. Тривалість цього дискомфорту непередбачувана. В області промежини дуже багато чутливих нервів, при порушенні цілісності промежини вони ушкоджуються, пошкоджені нервові закінчення можуть бути затиснуті в швах. Оскільки тканини промежини дуже рухомі і м'які, зіставлення країв може бути не зовсім чітким, конфігурація піхви може бути декілька змінена. Тому можливе виникнення хворобливих відчуттів в тих позах, які раніше ідеально пасували.

Якщо у жінки після пологів починаються які-небудь ускладнення, то терміни відновлення статевих стосунків визначатиме гінеколог, що лікує.

ЯК ПОДОЛАТИ ПРОБЛЕМИ СЕКСУ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

І чоловіки, і жінки відзначають, що після пологів анатомічне співвідношення статевих органів партнерів змінюється. Це теж стає джерелом деяких проблем. Через те, що піхва під час пологів дуже сильно розширювалася, в післяродовому періоді вона якийсь час залишається в розслабленому, млявому стані. Жінки часто впадають у депресію через зміну відчуттів під час статевих зносин, буває так, що до пологів жінка відчувала збудження і оргазм, а після пологів цих відчуттів немає. Думка про те, що у жінок оргазм з'являється лише після пологів, на жаль, не відповідає дійсності. Можливо, тут спрацьовують психологічні механізми, але не більш того. Часто буває якраз навпаки: за рахунок ослаблення стінок піхви може відбутися тимчасове (!) ослаблення чутливості і, відповідно, зниження збудження.

Відчуття чоловіків під час зносин після пологів також змінюються. Якщо до пологів стінки піхви обхвачували статевий член по всій довжині, то після пологів - тільки біля входу в піхву. Це явище також пов'язане з розширенням піхви при проходженні голови дитини під час пологів. Проблеми перших місяців, коли чоловік не відчуває тісного контакту через розширення піхви, переборні, якщо чоловік усвідомлює, що ці зміни тимчасові, і сприймає їх із розумінням.

Для відновлення тонусу піхви жінкам потрібно робити спеціальну гімнастику. Це корисно і після пологів. Мова йде про довільне скороченні єдиного м'яза промежини, який має форму вісімки і охоплює вхід в піхву і задній прохід. Для того, щоб оволодіти навиком скорочення цього м'яза, потрібно поволі втягувати в себе задній прохід, стараючись, щоб при цьому скорочувався і м'яз, що оточує піхву. Цей рух нагадує роботу м'яза, що скорочується при свідомому припиненні сечовипускання. Перший час цю вправу слід робити з частотою 1 раз в секунду по 30 разів кожну годину протягом дня в будь-якому положенні. Є і інші вправи, наприклад повільне втягування цього ж м'яза: протягом 5 секунд наростає напруга, потім протягом 5 секунд м'яз розслабляється.

Можна уявляти собі, що цей м'яз як би втягує в себе щось, що потім відправляється вгору по хребту. Яку б вправу ви не вибрали, вона обов'язково піде вам на користь: стінки піхви стануть більш пружними, більш «молодими», покращає кровообіг в органах малого тазу, тобто в області статевих органів.

При кесаревому розтині ніякої зміни анатомічної будови піхви не відбувається: шийка матки, стінка піхви залишаються такими ж, ніби ви й не народжували. Але від статевих стосунків все одно треба на деякий час утриматися - по-перше, через рани на місці прикріплення плаценти, а по-друге, через шов на матці, термін загоєння якого складає ті ж 4-6 тижнів, хоча шов на шкірі живота заживає набагато швидше, ніж шов на матці. Про те, коли можна буде відновити статеві стосунки, жінці краще дізнатися у свого гінеколога.

Слід підкреслити, що всі перераховані вище обмеження стосуються тільки вагінальних і частково - анальних контактів. Орально-генітальні контакти абсолютно нешкідливі і можливі вже незабаром після пологів. На стані матки вони ніяк не позначаються.

У перші місяці після пологів під час статевого контакту жінка, незважаючи на збудження, може відчувати сухість у піхві. Допомогти собі можна, використовуючи будь-які пом’якшувачі, нейтральні креми, гелі і так далі, придбати які можна в інтим-магазині. Лікувальні мазі використовувати не варто, оскільки, як правило, вони містять гормони і їх не можна рекомендувати під час годування грудьми.

Якщо жінку турбують болі в області швів, це може бути наслідком роздратування кінців пошкоджених нервів в рубцюватій тканині. Можливо, що больові відчуття з часом пройдуть самі в міру адаптації чутливості нерва до нових умов. Корисно розм'якшувати область шву за допомогою мазей, що використовуються для колоїдних рубців. До них відносяться «Солкосеріл», «Контратубекс» та інші.

У деяких випадках больові відчуття пов'язані з серйозним порушенням анатомії піхви після хірургічного втручання під час пологів. Іноді, украй рідко, лікарям доводиться проводити реконструктивні (відновлюючі) операції.

Після пологів можливе виникнення і психологічних труднощів. Причин таких труднощів може бути досить багато. Одні жінки не наважуються відновити статеве життя, побоюючись того, що у них до кінця не зажили пошкодження статевих органів, інші бояться болю, у 6-8% жінок розвивається післяродова депресія, у результаті якої у них знижується статевий потяг і статеве збудження.

Буває, що жінка сильно втомлюється, і їй стає просто не до сексу, як і не до всього останнього. До того ж, така жінка може уникати сексу через образу на чоловіка, який їй не допомагає. Деякі жінки відносяться до типу «бджолиної матки»: весь сенс сексу для них - це народження дитини, після чого інтерес до чоловічої статі у них зникає. Правда, такі жінки зустрічаються дуже рідко.

Усупереч поширеній думці, коливання сексуальності рідко бувають пов'язані з гормональним фоном. Доведено, що сексуальність у людини - це не чисто біологічний прояв, людина - істота біосоціальна, тому гормональний фон мало що означає для її сексуальності.

КОНТРАЦЕПЦІЯ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

Нарешті, слід торкнутися ще одного питання, яке хвилює подружні пари. Мова йде про контрацепцію. Нагадаю молодим батькам відому істину: годування грудьми зовсім не перешкоджає зачаттю, оскільки в сучасних умовах навіть на тлі лактації овуляція поновлюється достатньо швидко.

Перша менструація може пройти практично в строк, наприклад на 28-й день після пологів, а може бути затримка на тиждень або навіть на декілька місяців. Але навіть після першої менструації не можна бути упевненою, що цикл встановився і можна скористатися календарним методом контрацепції. Гормональні пігулки - теж не вихід, тому що, які б гормональні пігулки жінка б не приймала, вони все одно потраплять в кров, а потім через молоко - до дитини. Саме з цієї причини під час годування грудьми зовсім не бажана екстрена контрацепція за допомогою препаратів типу «Постінор».

Тому оптимальний спосіб - це бар'єрна контрацепція. При цьому слід мати на увазі, що до тих пір, поки повністю не припиняться кров'яні виділення, поки матка не скоротиться плюс ще тиждень про всяк випадок, ніякі вагінальні контрацептиви використовувати не можна, оскільки жирова основа цих засобів може потрапити в шийку матки, а потім в матку. Краще всього використовувати презерватив або місцеві хімічні засоби.