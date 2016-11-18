Як стати бажаною?

Американський сексопатолог Джон Белічі встановив 10 правил, які допомо¬жуть досягти успіху на шляху кохання.

ПРАВИЛО 1. СХОВАЙТЕ МАТЕРИНСЬКІ ІНСТИНКТИ.

Одна справа - із розумінням ставитися до чоловічих проблем, і зовсім інша - ви¬рішувати їх замість нього. Чоловіки, як правило, не пропускають можливості ухилитися від своїх обов’язків, і жінки, щоб догодити коханому, беруть їх на себе. А це - непосильна ноша. Не відби¬райте в нього можливість утвердити себе! Він звикне до вашої самовідданості, прийме її як належне і стане вважати вас другою мамою. А до мами неможливо відчувати сексуальний потяг. Тому для свого чоловіка ви повинні бути не турбот¬ливою матір’ю, а коханою жінкою.

ПРАВИЛО 2. СПІЛКУЙТЕСЯ БЕЗ СЛІВ.

Ви можете проговорити півночі, роз¬кривши усі грані своєї таємничої душі, але тільки із подругою!

З чоловіком краще спілкуватися очи¬ма, руками, посмішкою. Мовчання - гар¬на форма інтимності. Усе, що жінці по¬трібно знати про чоловіка, - це те, що він її кохає. Усе, що чоловікові потрібне зна¬ти про жінку, - це те, що вона на нього не сердиться. Звичайно, мається на увазі не інтелектуальна бесіда або обмін думками.

ПРАВИЛО 3. СТВОРІТЬ ЕРОТИЧНИЙ ТВІР.

Сексуальна привабливість і краса - показник внутрішнього стану. Гарно виглядає той, хто добре себе .почуває. Чоловік шукає таку жінку, тому що саме з нею його еротичний шарм роз¬кривається найповніше. Навряд чи ко¬гось спокусить ваш поганий настрій. Створіть еротичний твір із самої себе: жінка бажана, коли від неї ллється без¬турботність, кокетливість, легкість, поєднані з життєвою силою.

ПРАВИЛО 4. ПОБУДУЙТЕ ХРАМ КОХАННЯ.

Для сексу потрібні такі умови, де усе було б спрямоване на збудження по¬чуттів. У античності для цієї мети бу¬дувалися храми кохання. Ваше завдан¬ня - створити подібний храм у своїй спальні, адже спальня - це найінтимніша зона в квартирі, де ви можете роз-критися повністю.

ПРАВИЛО 5. НЕ БІЙТЕСЯ І НЕ СОРОМТЕСЯ.

Вас ніхто не закликає ставати курти¬занкою. Але варто задуматися: чому чоловікам легко і приємно саме з ними? Чи не тому, що вони робите стосунки легкими, веселими і вільними?

Так розкріпачтеся ж у спальні, втіліть у реальність свої найсміливіші фантазії. Не бійтеся того, що про вас подумають інші, і не мучте себе за¬питаннями на тему: «Пристойно чи не-пристойно? »

ПРАВИЛО 6. СТВОРІТЬ НАСТРІЙ.

У вас немає бажання, ви чекаєте, коли воно з’явиться, тим самим змушу¬ючи чекати і чоловіка. А це ризикова¬но, бо він шукає в собі причину вашого небажання. Тому краще постаратися створити сексуальний настрій, навіть зіграти - нічого страшного в цьому немає. Як правило, чоловік ні про ще не здогадується, а розіграна пристрасть дуже часте розпалює справжню.

ПРАВИЛО 7. ПРОДЕМОНСТРУЙТЕ ЕРОТИЧ¬НИЙ МАГНЕТИЗМ.

Мається на увазі не сексуальність, а якась невловима еротична магія. Адже тільки опускати вії і хтиво при¬кривати ротик може навчитися будь-яка жінка. Ніяких думок і планів - чи¬ста еротика, яка заворожує чоловіків. Еротичний магнетизм може зобразити кожна жінка, а для багатьох чоловіків цього досить, щоб бути зачарованими.

«Що мені потрібно робити, щоб ста¬ти гарним коханцем? » - запитав я, і тоді вона відповіла загадкою: «Ти повинен додуматися до цього сам». У сексі вона була кращою вчителькою, яку я коли-небудь знав. По-перше, була чесною, по-друге, не повчала мене. Результат виявився фантастичним для нас обох: чим більше я старався для неї, тим кра¬ще ставало обом».

ПРАВИЛО 8. ПОСТІЛЬ - НЕ МІСЦЕ ДЛЯ ДРУЖБИ.

У чоловічій свідомості кохана жінка існує в двох іпостасях: з одного боку - подруга, з іншого боку - коханка. Под¬руга для нього - відкрита книга, у якій він усе знає і розуміє, а коханка - за¬гадка, завжди нова і непередбачувана. Розмежуйте в собі ці два образи, збері-гайте свої маленькі жіночі секрети. У ліжку чоловік повинен бачити у вас не друга, а бажану жінку.

ПРАВИЛО 9. НЕ ПОВЧАЙТЕ.

На запитання, яким повинен бути гарний коханець і що потрібно робити, щоб стати ним, чоловіки не знають відповіді. Але це не означає, що жінки повинні навчати їх мистецтву кохати. На доказ Дж. Белічі наводить приклад із свого життя. «Якось я із ввічливості запитав тодішню свою подругу, чи гар¬ний я в ліжку. «Я боялася цього запи¬тання, - відповіла вона. - Ти впевне¬ний, що хочеш знати правду?» «Зви¬чайно», - прошепотів я. Вона віддала належне моїй спортивній витрива¬лості. В іншому ж, за шкалою оцінок від 1 до 10, я перебував ближче до 1.

ПРАВИЛО 10. ДОВІРЯЙТЕ СОБІ.

Залишайтеся вірною собі; не нама¬гайтеся стати іншою навіть для того, щоб завоювати чоловіка. Вони тільки роблять вигляд, ще знають усе на світі, а насправді теж сумніваються в собі, і дуже хочуть, щоб їх узяли за руку і спо¬кусили.