Чому під час поцілунків закриваються очі

Чому під час поцілунку люди закривають очі? Цим питанням зацікавився вчений із Сінгапуру, і нещодавно він оприлюднив свою гіпотезу щодо цього. Люди поводяться так з трьох причин.

По-перше, ті, хто цілуються опускають повіки, щоб уникнути надлишку почуттів, а по-друге, щоб не бачити досить неприємного видовища – рис свого партнера, які розплилися.

«Відповідь може залежати від того, з якої сторони ви на це дивитеся», - заявив професор Яу Че Мін з Національного інституту освіти при технологічному університеті Наньянь.

«Процес поцілунку викликає сенсорне перевантаження, - зазначає Яу. - Закриваючи очі, ви природним шляхом зменшуєте навантаження на свої почуття».

Є ще теорія зору. «Під час поцілунку ви бачите немовби «стерті» і не тривимірні риси особи, і це видовище може бути досить неприємним», - вважає Яу. Уникаючи подібних «картинок» з фільмів жахів, ми інстинктивно закриваємо очі.

Третя причина, характерна аж ніяк не для всіх - це скромність.