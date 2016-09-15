Горіхи — в міру

Достигли волоські горіхи, про які завжди кажуть, що вони дуже поживні. То ж чим вони багаті, скільки їх можна з’їдати?

Цей горіх один із найкорисніших для людського організму, особливо для роботи мозку. Доведено позитивний уплив на судини головного мозку, тому недарма його рекомендують споживати людям розумової праці. Помічний при неврозах і депресіях, безсонні, хронічній втомі, стані дратівливості й тривожності, хворим на ішемію, при серцевих захворюваннях і гіпертонії. Дуже корисний при недокрів’ї, бо містить сполуки заліза і кобальту.

Завдяки поліненасиченим жирним кислотам горіх знижує рівень холестерину, поліпшує стан судин. Доцільно включати його у меню діабетиків, оскільки марганець і цинк виявляють цукрознижувальну дію. Крім того, горіхи не призводять до сильного вироблення інсуліну підшлунковою залозою. Також вони багаті на речовини, що захищають від жирового переродження печінки. Їх використовують у лікуванні хвороб щитоподібної залози. Особливо корисний людям із захворюваннями цієї залози відвар перетинок горіха.

Нерідко доводиться чути, що волоські горіхи підвищують лактацію в період грудного вигодовування. Насправді вони збільшують не кількість молока, а процент його жирності, однак можуть виявитись алергеном для дитини. Тому щоденна норма для молодих мам — до п’яти штук. Всім іншим можна з’їдати сім-десять горіхів (приблизно 120-140 ккал) — це перекуска. А ось 20 горіхів (400 ккал) — уже заміна повного обіду. А понад 30 горіхів за раз узагалі не засвоюються. Тож упродовж дня можна дозволити собі не більш як 10 горіхів. Тим, хто худне, вистачить і шість-сім ядерець. Причому з’їдати їх треба у першій половині дня. Якщо захопились і згризли вдвічі більше, наступні два дні не слід уживати їх узагалі. Не дозволяється поєднувати горіхи з іншою білковою їжею (м’ясо, молочні продукти). Надміру захопившись горіхами, можна «надбати» збільшення печінки.

Людмила ДЕНИСЕНКО,

дієтолог.

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