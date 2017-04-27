Не забудьте про петрушку

Досить часто господині до страв додають петрушку. Комусь до вподоби її пахучий корінь, а хтось полюбляє зелені листочки. І те й інше — дуже корисне, бо не тільки додає смаку, а й збагачує організм вітамінами та мінералами.

Петрушка містить вітаміни С, групи В, РР, К, провітамін А, фолієву кислоту. Особливо корисна молода зелень: в 100 г приблизно 150 мг вітаміну С і до 20 мг провітаміну А. Корені і листя багаті на складні ефірні олії. До того ж петрушка — джерело мінеральних солей калію, натрію, кальцію, є магній, залізо, фосфор. Також вона дуже корисна для здоров’я чоловіків.

Петрушка отримала свій колір, а з ним і користь, завдяки пігменту хлорофіл. Вона має лютеїн і зеаксантин (жовті каротиноїди). Ці елементи працюють у парі, роблячи наш зір гострішим, зменшуючи ймовірність появи катаракти й уповільнюючи вікові процеси погіршення зору. Крім того, ця рослина низькокалорійна, багата на поживні речовини і є чудовим джерелом калію, магнію і фолату — вітаміну групи В, який знижує ризик появи ускладнень при пологах; вітаміну С — антиоксиданту, що зміцнює імунну систему організму, захищає від серцево-судинних захворювань, а також виробляє у шкірі колаген, необхідний для правильного засвоєння заліза.

Ця зеленна культура чинить добродійний уплив на організм і при захворюваннях нирок і сечового міхура. Має сечогінну, протизапальну, бактерицидну, знеболювальну дії, застосовується як засіб, що стимулює апетит. А також активізує функції щитоподібної і надниркової залоз, допомагає відновлювати сили, поліпшує обмінні процеси. Петрушка помічна для виведення зайвої рідини з організму при набряклості ніг, водянці. Відвар і настій рослини вживають при інфекційних захворюваннях, неврозах, ожирінні, хворобах передміхурової залози, при підвищеній пітливості.

Застосовують петрушку і в косметиці, приміром, для видалення веснянок і пігментних плям. Використовують усі її частини — корінь, листя, насіння — як свіжу, так і сушену чи заморожену.

Оскільки при сушінні рослина втрачає частину вітамінів і мінералів, її варто заморожувати.

Петрушка любить прохолоду і вологу. Ретельно промиту і висушену паперовим рушником, зберігають у скляній банці, закупоривши її герметичною кришкою, або в поліетиленовому пакеті, зробивши в ньому дірочки для циркуляції повітря. Зелень можна загорнути у тканинну серветку і покласти на ту полицю холодильника, де найпрохолодніше.

Петрушку можна зберігати так, як живі квіти. Для цього підріжте стебла на 0,5-1 см і поставте їх у склянку з холодною водою — тонке листя не втратить вологи і не зів’яне завчасно. Склянку із зеленню можна поставити в холодильник.

Людмила ДЕНИСЕНКО,

дієтолог

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