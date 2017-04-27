Зробимо куріння немодним!

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на сьогодні у світі налічується понад 1 мільярд курців, серед них майже 200 мільйонів жінок. Причому тенденція до збільшення кількості курців спостерігається саме серед дівчат.

Так, у половини з 150 країн курить приблизно однакова кількість дівчаток і хлопчиків. У деяких країнах дівчата навіть курять більше, ніж хлопці. Така тенденція спостерігається, зокрема, у Чехії, Болгарії, Чилі, Новій Зеландії.

Україна — серед перших за кількістю викурених сигарет на людину. Це говорить про те, що в нашій країні ця проблема сягнула розмірів епідемії.

Особлива небезпека в тому, що все більше до тютюнокуріння долучаються діти. За неофіційними даними, сьогодні курять близько 17% школярів. Ще одна сумна цифра — щороку від куріння в Україні помирає 120 тисяч людей!

Багато хто не розуміє і недооцінює всі наслідки куріння. Тож Всесвітній день без тютюну — це ще й спроба відкрити очі всім, хто помиляється щодо шкоди тютюнового диму, і врятувати багато життів. За статистикою, від наслідків куріння щороку вмирає більше людей, ніж від усіх катастроф і автокатастроф.

Воєнні та післявоєнні фільми (як у Радянському Союзі, так і на Заході) зробили сигарету, цигарку символом безстрашності, перемоги і впевненості в собі кіногероїв, які стали ідолами для багатьох глядачів тих часів і не тільки. Хоча вже в 50-х роках минулого століття медики заговорили про шкоду тютюну.

У 1960 році в СРСР на пачках уперше з’явилися попередження про шкоду куріння. А в 1980 роки у США і в Європі різко зросли податки на тютюн. В Україні ж у 90-х роках, навпаки, процвітала реклама, що приваблювала молодих людей стати заручниками тютюнових магнатів.

Учені всього світу одностайні в думці, що в XXI столітті причиною смерті 1 мільярда людей стане куріння!

Курці поступово втрачають працездатність, у них слабшає пам’ять, концентрація уваги, виникає запаморочення, серцебиття, блювота. У нас колись жінка, що курить, сприймалася як нонсенс. Це в Англії ще у ХVIII столітті вже було модно нюхати тютюн. І моторошно навіть уявити, що пані нюхали тютюн у присутності кавалерів.

Але особливо поетизувати жіноче куріння стали у XIX столітті. З’явилися вишукані табакерки і мундштуки. Письменниця Жорж Санд вважала вищим шиком куріння люльки. Зіграв свою роль у поширенні згубної звички і фемінізм. Стало модним переймати чоловічу поведінку, не замислюючись над тим, шкідливо це чи корисно.

Голлівуд теж не відставав у нав’язуванні культу куріння. Жінки-вамп, хижі спокусниці всіх мастей красиво затягувалися на екрані сигаретою і пускали кільця диму.

Серед кінодів, що пристрастили ціле покоління жінок до сигарети, такі знаменитості, як Грета Гарбо і Марлен Дітріх. Пізніше курили Катрін Деньов та Шерон Стоун. Надалі обидві відмовилися від куріння. Ймовірно, зрозумівши, що краса і сигарета — поняття несумісні.

Куріння неминуче робить жовтими зуби, дихання відразливим, обличчя покриває мережею ранніх зморшок, під очима малює синці. Жінка-курець рано старіє, і жодні косметичні хитрощі з часом не допомагають приховати погану шкіру і хрипкий голос.

Крім того, куріння провокує целюліт і крихкість кісток. Сучасні кінодіви і моделі у реальному житті давно не курять, тому що бережуть свою красу. І ще жінкам варто подумати про майбутніх дітей. А так само про членів сім’ї, адже, перетворюючи їх на пасивних курців, людина, що затягується сигаретою, відбирає у них роки життя і здоров’я. Тож зробімо куріння немодним!

Головне — усвідомити: куріння є згубним і звернутися по допомогу до медиків. Комусь допомагає гіпноз, комусь — ліки. А всім, хто хоче кинути курити, фахівці радять їсти більше риби, овочів, фруктів, вживати вітамін С. Від бажання покурити допомагає полоскання рота чайною содою: 1 столова ложка на 1 склянку води.

Хтось вдається до народних засобів. Наприклад, заварюють 1 столову ложку суміші зі споришу, листя кропиви, подорожника, хвоща 1 склянкою окропу, настоюють 15–20 хвилин і приймають по 1–2 столові ложки 3–4 рази на день.

Змійовик. 1 ст. ложку подрібненого кореневища змійовика залити 1 склянкою окропу, настоювати 1 годину, процідити і полоскати рот при кожному бажанні закурити.

А ще при виникненні потягу покурити слід наламати молодих гілок черемхи і жувати їх доти, доки бажання не зникне. Жувати також можна нарізаний невеликими паличками сир. Приємно й корисно.

Одне слово, сьогоднішній день — це привід ще раз замислитись, що для кожного з нас важливіше: здоров’я чи сумнівне задоволення. І якщо у когось із людей, котрі курять, десь глибоко зріло бажання розпрощатись із тютюном, то чому б не зробити це саме сьогодні! Нині модно не курити! Тож будьмо модними і просунутими!

Ярослав ШЛАПАК

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