Порушення емоцій призводить до хронічних болів

Люди із синдромом хронічної втоми найбільш схильні придушувати емоції у стресових ситуаціях і не ділитися переживаннями, повідомляють фахівці Лондонського королівського коледжу.

В умовах стресу люди, які страждають на синдром хронічної втоми, активніше протистоять зовнішнім дратівливим факторам. Проте водночас їх втома посилюється. Науковці стверджують, що ця особливість є результатом втечі від проблем, запрограмованої у людини генетично.

Провівши дослідження, фахівці дійшли висновку, що на хронічну втому частіше страждають люди, які пригнічують свої емоції і хвилювання.

Провідність шкіри, кількість поту, що виділяється в учасників при стресі, збільшувалися, отже, активувалася симпатична нервова система. Але лише мала частина повідомляла про свої переживання.

Переважна більшість зі 160 випробовуваних дійсно з великим зусиллям виражали почуття, і саме вони більше за інших страждали від хронічних болів.

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