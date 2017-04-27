Експерти Національного форуму Великобританії, присвяченого проблемам ожиріння, стверджують, що рекомендація «вживати більше жирів» є безвідповідальною і небезпечною для життя.

Англійські дієтологи розділилися на два табори: одні рекомендують всіляко знижувати відсоток жирів у раціоні, інші рекомендують їсти більше жирів. Старший радник Національного форуму доктор Асім Малхотра заявив, що низький вміст жиру в раціоні є найбільшою помилкою сучасної дієтології. За словами радника, ожиріння та цукровий діабет 2-го типу саме через відмову від жирів так поширені у світі.

Однак не секрет, що високий вміст жирів, особливо насичених, сприяє накопиченню холестерину, а значить, підвищує ризик хвороб серця і смерті від інфаркту.

Основні рекомендації підсумкової доповіді форуму такі: їсти менше оброблених продуктів, обмежувати кількість крохмальної та солодкої їжі, уникати вживання промислових олій.

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