Повна відмова від спиртного дуже небезпечна?

Відмова від вживання алкоголю може спричинити передчасну смерть. Про цей факт повідомили американські вчені.

Експертами було проведено низку досліджень у цій сфері. Фахівці повідомили, що повна відмова від алкоголю здатна завдати непоправної шкоди здоров’ю людини. З метою одержання інформації про цей факт вченими було проведено масштабне дослідження.

Експерти проаналізували історії хвороб понад 2000 людей. Науковці з Техаського університету з’ясували, що люди, які вживали алкоголь із середньою періодичністю, набули так званого імунітету до його впливу.

У процесі експерименту підтвердився факт підвищеного рівня смертності серед громадян, які відмовилися від вживання алкоголю у віці понад 30 років.

На думку фахівців, причиною високого рівня смертності серед людей, які відмовилися від вживання спиртних напоїв, може бути різка зміна рівня впливу алкоголю на організм.

Протягом багатьох років окремі людські органи звикають до постійного сприйняття шкідливих речовин, а в разі відмови від них це позначається на стані здоров’я.

Експерти з’ясували, що серед випробуваних, які повністю відмовилися від вживання алкоголю і вели тверезий спосіб життя, лише 30 відсотків дожили до 65 років.

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