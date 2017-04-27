«Тану просто на очах...»

Здавалося б, так мріялося схуднути, але кілограми зникають підозріло швидко... Струнка фігура — добре, але занадто стрімке схуднення... Чи це безпечно? Лікарі кажуть: ні. Такі обставини однозначно сигналізують про серйозні збої в організмі.

Згідно з дослідженнями медиків і вчених, різке схуднення (на 5 відсотків і більше) пов’язане з хворобами. У більшості випадків стрімку втрату ваги супроводжують порушення в роботі нервової або серцево-судинної системи. Нерідко різке схуднення спричиняє порушення терморегуляції і водно-сольового балансу організму.

Лікарі називають кілька ймовірних причин різкого схуднення.

Нерегулярне харчування. В такому випадку варто уважніше розглянути свій раціон. Можливо, ваш організм недоотримує тих корисних речовин, яких потребує. В такому разі відбудеться виснаження, яке призведе до втрати здоров’я.

Порушення метаболізму. Це одна з найпоширеніших причин різкого схуднення. У свою чергу, збій в обмінних процесах відбувається внаслідок травм, опіків, захворювання щитоподібної залози, злоякісних новоутворень.

Гострі і хронічні інфекції. Причинами різкої втрати ваги можуть бути кишкові інфекції, сифіліс, туберкульоз, віл-інфекція. Людина худне тому, що в організм потрапляють токсини, які пошкоджують кліткову структуру.

Глисти. Нерідко різке схуднення є наслідком глистової інвазії (зараження паразитами). Коли паразити потрапляють в організм, у людини зникає апетит, виникають ознаки інтоксикації, турбує закреп або діарея.

Збій у роботі шлунково-кишкової системи. Ця проблема може виникати через виразку, гастрит, панкреатит, гепатит та інші недуги.

Цукровий діабет. Ця хвороба провокує значну втрату ваги. Діабет порушує обмінні процеси в організмі на всіх рівнях.

Причин різкого схуднення — багато. У будь-якому разі, при підозрілих симптомах необхідно порадитися з лікарем. Тож щойно ви завважили, що надто швидко втрачаєте вагу, — не зволікайте з візитом до фахівця. Тільки так зможете попередити катастрофічні наслідки для здоров’я.

Леся ХОРОЛЬСЬКА

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