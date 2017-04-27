Весна надихає

Яскравіше світить сонечко, голосніше щебечуть пташки і так хочеться… закохатись. І не дивно. З приходом тепла шанси на романтичні стосунки зростають. Чому?

Дуже багато природних процесів впливають на організм людини. Чи не найголовніша роль у гормонального біоритму. Від нього залежить сексуальна активність і загальні реакції людини. Максимально така активність проявляється навесні та на початку літа.

Пояснюється це дуже просто. День стає довший, відповідно збільшується кількість сонячного світла, яке підвищує рівні гормонів серотоніну та мелатоніну, які називають гормоном щастя. Під дією їх високих концентрацій людина відчуває приплив сил, душевне піднесення, у неї підвищується працездатність, поліпшуються пам’ять, увага. Ті, хто внутрішньо налаштовані на такі природні трансформації, почуваються набагато радіснішими та щасливішими за інших. Також через збільшення концентрації цих гормонів посилюється лібідо — сексуальна енергія людини.

Зазвичай навесні рівень статевих гормонів (у жінок це естрогени, у чоловіків — тестостерони) в організмі підвищується. Завдяки цьому відбувається так звана загальна романтизація організму, який ніби спонукає людей до зав’язування нових знайомств. Пік цього процесу припадає на кінець травня.

Хто ж відчуває весняні зміни більше — чоловіки чи жінки? Насправді зміни відбуваються і в тих, і в тих. Відмінність може бути лише в їхньому характері та виявах. Наприклад, у чоловіків частіше «безпричинно» з’являється хороший настрій, вони починають більше жартувати, підвищується фізична продуктивність. Жінкам притаманне яскраве вираження емоцій. Вважається, що весняно-літній період — оптимальний для зачаття дитини. Проте не останню роль у процесі весняної закоханості відіграють психологічні чинники. Після зими люди нарешті скидають із себе теплі пуховики та куртки, перевдягаються у легкий одяг, стають привабливіші.

Ми звикли сприймати весну як початок чогось нового, тому мимоволі відкритіші до спілкування. Чоловіки та жінки прагнуть нових знайомств і стосунків. Усі чекають від життя чогось нового й радісного. Тож у весняний період справді легше знайти собі пару, адже сама природа сприяє коханню.

Ігор ФЕДОРИШИН,

психолог

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