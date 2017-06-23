Про одноденне сокове лікування

Дуже корисно періодично влаштовувати одноденне сокове лікування. Заздалегідь призначте день, в який ви це робитимете, і запасіться продуктами, з яких будете готувати соки.

Напередодні повечеряйте легкою вегетаріанською їжею, найкраще - тушкованою капустою зі шматочком хліба. Вранці візьміть один буряк середньої величини і одну морквину. Потріть їх на дрібній тертушці і вичавте сік, що буде вашим сніданком. Приблизно через 3 години треба випити склянку яблучного соку з несолодких яблук з додаванням меду. Через 6 годин після сніданку відтисніть сік з білоголовкової капусти і моркви, змішайте їх у рівній кількості так, щоб вийшла склянка капустяно-морквяного соку, і випийте його замість обіду.

Через 9 годин після сніданку найкраще випити сік, відтиснутий з 2 яблук і 0,5 склянки брусниці. Цей сік треба підсолодити медом. Якщо брусниці немає, згодиться журавлина. Якщо не виявиться і журавлини, випийте просто яблучний сік з медом.

На вечерю - сік, з 4 протертих сирих картоплин, змішаний навпіл з капустяним соком. Наступного ранку сніданок доведеться обмежитися лише яблуками і шматочком житнього хліба. Пополудні можна їсти як звичайно, але не переобтяжувати шлунок. Намагайтеся влаштовувати одноденне сокове лікування раз на тиждень або 2-3 рази на місяць. Ця процедура зміцнить захисні сили організму. До того ж вона сприятиме регулярному очищенню шлунка, кишечнику і печінки від шлаків.

Соків можна пити стільки, скільки п'ється із задоволенням, не примушуючи себе. Як правило, для отримання помітних результатів необхідно щодня випивати щонайменше 600 мл будь-яких соків. Що більше ми п'ємо соків, то кращим буде лікувально-оздоровчий ефект від сокотерапії.

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* Ця інформація несе загальний характер і не є конкретною порадою при лікуванні конкретної хвороби! За професіональною порадою лікування будь-якої хвороби звертайтесь до вашого лікаря!