Страшні сни

У кожного з нас час від часу трапляються неприємні сни, в яких ми марно намагаємося наздогнати потяг, врятуватися від пожежі... У дитинстві, ще не вміючи відрізняти реальність від поганих снів, ми навіть боїмося лягати у ліжко. Та й дорослій людині нічний жах може зіпсувати наступний день: ходиш розбитий і розмірковуєш: «І чому воно мені наснилося?». Звідки ж виринають і про що намагаються попередити нас сни?

Нейрофізіологи завдяки спеціальним приладам довели, що дитина починає бачити сни ще в лоні матері, починаючи з п’ятого місяця її вагітності. Не відомо, що сниться маляті. Можливо, це відгомін звуків, що його оточують: голос мами й рідних, музика, яку слухає мама, емоції, які вона переживає, смак їжі, яку вона їсть... По суті, вже з народження кожен із нас має пам’ять про сни. Загалом людина бачить їх в середньому 20 відсотків часу, відведеного на сон, а це приблизно 100 хвилин протягом ночі.

Чи завжди бувають сновидіння? І чому серед них трапляються жахи? Зазвичай менш ніж через десять хвилин після пробудження забуваємо 95 відсотків снів. Найдовше зберігаються в пам’яті емоційні, особливо страшні. Наш мозок трансформує у них трагічні, сумні, вражаючі події життя. Після кошмару ми можемо почуватися спустошеними, наляканими, але ненадовго: приходить усвідомлення, що це був лише сон і найстрашніше позаду.

Причина страшного сну може бути набагато простіша, ніж нам здається. Доволі часто нічні жахи є відображенням певних проблем зі здоров’ям. Людям, які потерпають від хвороб органів дихання (астми, бронхіту, затримки дихання уві сні (апное) тощо) часто сниться, що вони задихаються, щось їх душить. Камінь на грудях — це типовий сон осіб із кардіосудинними проблемами. Людину з такими недугами, як діабет, може переслідувати сон про те, що вона біжить, падає, травмує ноги. Це судини, що спазмують, передають сигнал у мозок.

Зрештою, неприємні сни можуть «запускати» й певні лікарські препарати. Попередження про це явище є в інструкції до багатьох антидепресантів, транквілізаторів, деяких антибіотиків тощо. Найчастіше побічне явище розвивається у людей, які вживають певні ліки тривалий час чи у великих дозах. Негативного ефекту можна позбутися з допомогою лікаря, відкоригувавши дозу препарату чи замінивши його іншим.

Іноді, щоб збагнути причину жаху, досить згадати, що ви їли на вечерю. Так, гостра їжа, міцне спиртне, спеції у стравах підсилюють метаболізм, збуджують травлення. А спиртне перенапружує печінку й нирки, які, замість того щоб відпочивати, змушені нейтралізувати етанол. Унаслідок цього внутрішні органи «засипають» головний мозок сигналами. Ось він і відповідає жахом.

Ігор КОРНІЄНКО,

психіатр



Сторінку підготувала Ганна ВИННИК

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