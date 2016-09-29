«Фізик, тримайся!»

Кулеметник Михайло Фізик, перенісши шість клінічних смертей та втративши ногу, вважає себе щасливою людиною.

Відчуття було таким, наче його збила вантажівка. Вибухова хвиля від розриву міни жорстко жбурнула Михайла на посохлу від спеки траву, кілька разів крутнула по землі. У вухах бійця гуло, а тіло на деякий час перестало підкорятися.

Болю не було. Він врешті спромігся сісти й одразу побачив страшне — замість правої ноги нижче стегна було якесь місиво. Йому стало млосно, однак руки вже самі шукали джгут та індпакет, зуби розривали обгортку бинта.

Травматичний шок все ще блокував біль. Тому Михайло вирішив приберегти знеболювальне. Спочатку він швидко наклав джутову пов’язку на праве стегно, потім зняв із себе брючний пасок і перетягнув перебиту осколками у трьох місцях ліву ногу.

Неподалік почулися зойки сапера, з яким його відправили на взводний опорний пункт за боєзапасом. Михайло дотягнувся до кулемета, спробував повзти до товариша на ліктях. Але за кілька секунд його таки звалив долу напад болю.

Сапер був важко поранений тією ж міною, також не міг пересуватися самостійно. Тож вони пролежали майже годину, перегукуючись та втискуючись у землю при близьких розривах мін. Потім їх знайшли побратими, яким хлопці забезпечували відхід на свої позиції після контратаки на бойовиків. Піхотинці просто вхопили поранених за руки і, низько пригинаючись, потягли волоком до свого опорного пункту…

Знайомство з мотопіхотинцем Михайлом Фізиком почалося з телефонного дзвінка від «янгела-охоронця» десятків поранених у київському військовому госпіталі — волонтера Андрія Нановського. Андрій попросив по можливості прискорити надходження паперів із бригади Фізика, без яких того не направляли на протезування.

Як виявилося, я добре знаю заступника командира батальйону, в якому воював Фізик, — офіцера Оксану Якубову. Оксана Петрівна вислухала мене по телефону і запевнила: «За кілька днів папери будуть у шпиталі». Потім додала: «Передайте Фізику, що його представлено до ордена «За мужність».

Михайло не надто емоційно прореагував на приємну новину, його думки були зосереджнні на іншому. Того дня у нього був перший «вихід у світ» на тренувальному протезі. Лікарі, не чекаючи документів із бригади, зробили чоловіку такий сюрприз. Залишилися позаду виснажливі хірургічні операції, пролежні та інвалідний візок. Він може ходити!

— Цікавий був бій, — нарешті зосереджується на нашій розмові кулеметник, — я не великий стратег, але, на мою думку, наш підрозділ все зробив грамотно. Між нами і ворогом була нейтральна полоса у понад кілометр. Кругом степ, рідкі низенькі лісосмуги, проте місцями їх пересікали неглибокі балки. Того дня перед світанком розвідники доповіли командирам, що в темряві однією з них пробрався загін «сепарів» чисельністю до взводу. Він підійшов до нас на дальність прямого пострілу, зайняв вигідний рубіж і за всіма ознаками готується до атаки…

Командири підрозділу Фізика прорахували варіанти і зрозуміли, що підтягнути резерви з батальйону вони не встигають. У разі наступу противника єдиною можливою відповіддю була контратака під час його розгортання в бойовий порядок. За вдалого перебігу подій можна вибити ворога із щойно зайнятого рубежу, поки він на ньому не закріпився.

З мотопіхотинців швидко сформували дві групи — контратаки і вогневого прикриття, Михайла як ротного кулеметника призначили в останню. А далі все сталося, як по писаному. Атакуючих бойовиків зустріли, коли ті найменше цього очікували, охопили з флангів, вдарили з усіх стволів та примусили тікати. Ворог у паніці проскочив свої свіжі позиції, кинувши поранених, станковий гранатомет і кулемет ДШК. Переслідувати відступаючих командири наших груп не ризикнули, бо могли натрапити у балках на засідку.

Михайла покликав один із сержантів групи: «Боєприпаси ще залишилися? Ні? Плановий маршрут відходу знаєш? Тоді бери із собою сапера, мчи назад по патрони. Зараз вони вдарять по нас із «арти». Думаю, ці гади вже не повернуться, але й нам не втриматися, ми як на долоні. Забезпечиш групам відхід, прикриєш вогнем по маршруту!»

Фізик забезпечував відхід обох груп, поки не прилетіла та міна…

Михайло після випробування протезу відпочиває на лавці. Вже з короткої розмови я розумію: цей чоловік належить до того типу людей, яких називають «сонячними». Від них мовби віє теплом та щирістю, їм віриш, навіть якщо вони рідко посміхаються — як Фізик.

— Мишко, — звертаюся до нього, — ти переніс аж шість клінічних смертей. Як там щодо містичних явищ? Світло в кінці тунелю або янголів бачив?

— Ага бачив, і янголів, і світло! — сміється боєць у відповідь. — Як тільки лікарі в операційній повертали мене з того світу, я розплющував очі і точно як у тунелі бачив над собою сяйво медичних світильників. А коли відвозили з реанімації в палату, зустрічався з янголами — такими волонтерами, як Андрій Нановський. Бачите на мені нові кросівки? Його черговий подарунок. Нашим хлопцям та дівчатам-волонтерам треба ставити прижиттєві пам’ятники. Не уявляю, як їм вистачає сил і хисту працювати для фронту і поранених по двадцять годин на добу. Вони позавчора мені мало сувору догану не оголосили за те, що я на свої гроші з’їздив таксомотором на примірку приймача під куксу ноги. Чесно кажучи, було ніяково.

— Ти взагалі коли-небудь журишся?

— Тільки коли журиться моя семирічна доця Анечка. Вона разом із дружиною пережила всі наші поневіряння під час найважчих операцій. У дружини був сильний стрес, у мене також. Окрім того, війна й поранення нас дуже змінили, ми складаємо сім’ю по-новому. А доця в нас за сімейного психолога, заспокоює. Мені каже: «Татку, не переживай! Просто тепер ти в нас будеш напівкіборгом». Загалом же я — щасливчик. Шість разів помирав, але живий. Родина є, друзі, робота. Скоро зможу без обмежень жити повноцінним фізичним життям. Що чоловіку ще треба для щастя?

Насамкінець я запитав кулеметника, які події в житті його зараз найбільше розраджують. У «сонячного чоловіка» їх виявилось безліч. Наприклад, дзвінок директора Трипільської теплоелектростанції, на якій Михайло працював до війни. Керівник чекає на його повернення, пропонує кращу посаду. Ще — гарантована можливість отримати електронний протез найвищої складності, на якому він зможе в буквальному сенсі бігати.

Та найбільша розрада — дзвінки побратимів із фронту. «Фізик, тримайся! У нас без втрат, навіть легкопоранених нема, хоча прилітає не по-дитячому». «Міха, там наші пацани до тебе прийдуть у шпиталь. Диктуй, що принести».

Віктор ШЕВЧЕНКО