Гороскоп на 2017 рік

2017-й згідно з китайським календарем буде роком Вогняного Півня. У Китаї образ Півня пов'язаний зі сміливістю, гідністю, щирістю, прямодушністю, товариськістю й активністю в громадському житті. Вогняна стихія додає і без того діяльному Півневі швидкості, рішучості, напору, енергії, ініціативності та бійцівських якостей.

По-перше, це означає, що на нас чекає дуже динамічний, насичений подіями і раптовими змінами рік, більшу частину якого ми будемо перебувати на видноті, присвячуючи багато часу і сил питанням взаємодії з іншими, самореалізації і самоствердженню.

По-друге, це означає, що успіх цього рокує очікує усіх, хто зможе проявити такі якості, як сміливість, ініціативність, рішучість, здатність швидко реагувати на будь-які виклики, всіх, хто не побоїться заявити про себе, активно прагнутиме бути на першому плані і зможе ефективно взаємодіяти з оточенням.

Однак існує ще й зодіакальний гороскоп. І кожному з 12 знаків зодіаку Вогняний Півень готує свої випробування й подарунки.

ОВЕН (21.03 - 20.04)

Енергія і динамізм майбутнього року, року Вогняного Півня дуже відповідає характеру і якостям цього знаку. В рамках цього року Овни зможуть виявити свої найкращі якості - ініціативність, рішучість, здатність швидко діяти і приймати рішення. Але при цьому їм потрібно самовладання і витримка, щоб не наламати дров, уникнути конфліктів і неприємностей, які вони самі можуть собі створити через поспіх, небажання йти на компроміси.

Головні питання, які протягом 2017 року перебувають в центрі вашої уваги, пов'язані із взаєминами (особистими та діловими), романтичними пригодами, іншими людьми, соціальними зв'язками.

До жовтня 2017-го року інші люди і стосунки з ними, а також соціальні зв'язки і взаємодія з публікою - все це є запорукою вашого успіху, джерелом сприятливих можливостей. Але для того, щоб скористатися запропонованими можливостями і шансами, вам доведеться зважитися на серйозні перетворення, подолати багато складних ситуацій.

Найбільш складним періодом буде перша половина 2017-го року та особливо період січень-березень. У цей час можуть початися складні перетворення і зміни у взаєминах і фінансових питаннях. Розпочаті в минулому сюжети і ситуації в цих сферах життя будуть завершуватися, приносити певні плоди і результати. Будуть вони позитивними чи негативними - залежить від попередніх рішень і вчинків. У будь-якому разі вам доведеться з чимось розпрощатися, підбити підсумки і зробити висновки.

У лютому і березні вам варто бути вкрай обережними у фінансових і комерційних питаннях - не починати нових проектів в цих галузях, уникати ризику і, за можливості, попередити втрати. Найдоцільніше в цей час підбивати підсумки й отримувати вигоду і користь з того, що вже зроблено.

У взаєминах і в галузі взаємодії із зовнішнім світом у цей час можуть відбуватися просто революційні зміни. У майбутньому (починаючи від кінця березня і далі) ці зміни можуть відкрити перед вами нові перспективи і можливості, безпосередньо вплинути на ваш статус, головну життєву і кар'єрну мету. Але для того, щоб цими перспективами скористатися, у січні-березні вам потрібно розчистити простір - відмовитися від деструктивних моделей взаємовідносин, від непотрібних зв'язків або від окремих сюжетів і ситуацій, пов'язаних із ними.

Переламний період року в усьому, що стосується самореалізації і розкриття свого потенціалу, припадає на липень-серпень 2017. Якщо до цього моменту ви відчували стан втрати орієнтирів, мети і перспектив, стикалися з проблемами і перешкодами в своїх діях, втрачали напрям свого розвитку, то в липні-серпні вам буде досить шанси кардинально змінити ситуацію.

По-перше, в цей час у вас з'являються нові захоплення, ідеї, творчі плани і стратегії, що надихають, нові можливості проявити себе. Можливо, в цей час ви окреслите для себе напрями діяльності і цілі, в яких найбільш повно може розкритися ваш потенціал, здібності і таланти.

По-друге, в цей час ваші чесноти стають найбільш очевидними для оточення, ваші ініціативи отримують всіляку підтримку і ви можете розраховувати на визнання, сприяння вашим планам. У багатьох починаннях вам сприяє удача.

Тому, в липні-серпні, не проґавте сприятливих можливостей, заявляйте про себе, виносьте свої ідеї, плани, результати виконаної роботи на публіку, проявляйте ініціативу і ставте перед собою найсміливішу мету. Більш того, в цей час ви можете піти на ризик (у розумних межах), зважитися на щось, на що не наважувалися досі. У всьому цьому можете сміливо розраховувати на успіх і удачу.

По-третє, в липні-серпні на вас можуть очікувати яскраві і незабутні романтичні пригоди, а також важливі і сприятливі зміни у справах, пов'язаних із дітьми та коханими людьми.

У вересні-жовтні 2017 року нові плани, ідеї, можливості і перспективи, які намітилися у вашому житті влітку, почнуть втілюватися в конкретні робочі проекти і зажадають від вас засукати рукава і взятися за роботу, докласти певних зусиль. У цей час можуть відбутися зміни в робочих питаннях, як мінімум, на рівні обов'язків, робочого оточення, а можливо - і в фінансових перспективах і результатах.

На вересень-жовтень також припадає черговий важливий етап у розвитку особистих і ділових стосунків. В особистих союзах у цей час потрібно підтвердити серйозність своїх намірів практичними вчинками, пройти через випробування побутом і матеріальною реальністю. У цей час також можуть бути утворені плідні і перспективні ділові та робочі союзи. У всіх питаннях, пов'язаних із роботою, в цей час ви можете розраховувати на практичну допомогу і підтримку інших людей.

І завершиться 2017-й рік для вас важливими змінами в кар'єрі, статусі, положенні. У грудні можуть відбутися події, які змусять вас серйозно задуматися про ці питання. В цей час ви можете перебувати на порозі дуже серйозних і тривалих проектів, які зажадають від вас прийняття на себе відповідальності та серйозних зобов'язань.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 20.05)

Майже вся перша половина року для Тельців пройде за лаштунками активного зовнішнього життя. Можливо, це буде пов'язано з підготовкою до більш активного і сприятливого періоду, завантаженістю великою кількістю справ, обов'язків і проблем, а можливо - і із зануреністю у свій внутрішній світ і необхідністю розібратися у внутрішніх протиріччях. І дійсно, в першій половині року для вас буде дуже важливо розібратися в собі, знайти внутрішні смисли, орієнтири, цінності, критерії, тому що вони і стануть вашим фундаментом на довгий час і визначать все те, що почне втілюватися у вашій реальності вже від червня.

Якщо в перші місяці року ви стикатиметеся з проблемами в особистому житті, в роботі, з якимись втратами і заплутаними ситуаціями, майте на увазі, що їхній зміст полягає в тому, щоб підштовхнути вас до певної внутрішньої роботі, пошуку внутрішніх причин зовнішніх проблем і їхнього вирішення.

Так, у січні-лютому, в центрі вашої уваги можуть виявитися зміни і складні ситуації, що стосуються сім'ї, будинку, місця проживання, але водночас будуть досить сприятливі можливості для розвитку, навчання чогось нового.

В особистих стосунках і фінансових питаннях в перші місяці року не варто очікувати якихось проривів. Більш того, протягом січня-березня вам необхідно бути максимально обережними і делікатними, щоб уникнути втрат і розчарувань у цих сферах.

Від кінця березня у вашому житті з'являться якісь нові можливості та ідеї, нові люди, але приблизно до літа реалізація всіх намічених можливостей буде перебувати у прихованій, підготовчій стадії.

Уже від червня у вашому житті настане повноцінний період оновлення, який принесе у ваше життя ясність і визначеність. Щоправда, нові можливості зажадають від вас одразу ж включитися в роботу, взяти на себе певні обов'язки і відповідальність.

У липні-серпні ці оновлення в роботі, обов'язках, робочих питаннях можуть призвести до серйозних трансформацій у кар'єрі, статусі, становищі і професійній меті. Якими будуть ці зміни - залежить від результатів тієї внутрішньої роботи, яка повинна була бути проведена вами у першій половині року, та від того, наскільки точно ви позначили свої пріоритети і від того, наскільки ретельно підготувалися до цих змін.

У будь-якому разі в цей час у вас буде удосталь шансів кардинально змінити ситуацію у цій сфері. Можливо, хтось зважиться в цей час піти у "вільне плавання", хтось - почати власну справу, а в чиємусь житті трансформації та оновлення відбуватимуться в результаті впливу зовнішніх факторів.

Важливі зміни у липні-серпні так само можуть торкнутися питань сім'ї, місця проживання та майна. Комусь вони принесуть переїзди, комусь - зміни у складі сім'ї, комусь - додатковий клопіт і проблеми, пов'язані зі справами родини. У липні і серпні Тельцям слід уважно поставитися до питань здоров'я членів сім'ї та близьких, уникати конфліктів у родині, ретельно стежити за збереженням і безпекою свого майна.

І, нарешті, щасливий період в житті Тельців настане від вересня-жовтня 2017 року. По-перше, у цей період можливі важливі і поворотні події в усьому, що стосується кохання, романтичних стосунків. У цей час вам обов'язково поталанить у всіх ваших справах і прямо або побічно це буде пов'язано з участю у вашому житті інших людей.

По-друге, з жовтня і приблизно на наступні 12 місяців у вашому житті настає час активної взаємодії із зовнішнім світом і іншими людьми, час більшої публічності, відкритості світу і час соціальної активності. З цього моменту більшість сприятливих можливостей, щасливих шансів і перспектив у вашому житті буде пов'язано з темами взаємин, будь це особисті відносини, ділове співробітництво або соціальні зв'язки. Для всіх, хто розраховував зустріти свою другу половинку, знайти ділових партнерів, налагодити існуючі стосунки або чиї плани були пов'язані з публічною і громадською діяльністю, з вересня-жовтня настає час сприятливих можливостей і подарунків долі.

БЛИЗНЮКИ (21.05 - 21.06)

В останні роки багатьом Близнюкам довелося пережити складнощі, кризи і трансформації, і в професійних справах, і в особистому житті, і в усьому, що стосувалося взаємин із соціумом, іншими людьми. Головною подією 2017 року стане те, що в другій половині року більшість із цих проблем вирішаться і підуть у небуття, а важкий і складний період життя добіжить кінця. Але перш, ніж це відбудеться, вам доведеться розплутати ще кілька складних ситуацій і подолати кілька перешкод.

Романтичні захоплення, як і раніше цього року, залишаються однією з головних цінностей вашого життя, але до вересня включно в цій галузі можна чекати чого завгодно, включаючи потрясіння, кризи, пригоди, різкі зміни, але тільки не стабільності і визначеності.

У січні-лютому в центрі вашої уваги опиняться ситуації, пов'язані з людьми вищого рівня, питаннями кар'єри, професійної діяльності, статусу і становища. Для творчих людей цей період буде дуже сприятливим і плідним, наповненим ідеями, натхненням. Для інших, нові ситуації, люди, зміни і пропозиції цього періоду, швидше носитимуть дезорієнтувальний характер і можуть бути пов'язані з неясністю, невизначеністю, і, в найнегативніших випадках - із втратами, розчаруваннями.

Втім, якщо ви будете дослухатися до своєї інтуїції, зумієте зорієнтуватися у прихованих під поверхнею речей тенденціях і процесах, то зможете винести користь із найскладніших ситуацій цього часу. Так само від січня і до березня несподіваних трансформацій можуть зазнати ваші стосунки з друзями й однодумцями, соціумом та іншими людьми, а під їхнім впливом зміняться і ваші інтереси і плани на майбутнє. Ймовірно, наслідки цих змін поширяться на період до кінця травня, ваші інтереси будуть пов'язані з участю в якихось колективних проектах, з якимись дослідженнями і спільною інтелектуальною діяльністю.

Наступний важливий для вас період - це друга половина липня - перша половина вересня. В цей час зміни можуть відбутися у всьому, що стосується сім'ї, будинку, місця проживання, близького оточення. На вас чекає багато переміщень, поїздок, подорожей, змін у колі спілкування. Можливо, в цей час ви зважитеся на переїзд або ваше життя буде наповнене постійними поїздками і переміщеннями настільки, що ви зрідка буватимете вдома або ж у вас може додатися клопоту, пов'язаного зі справами членів сім'ї та близьких.

У жовтні ви можете розраховувати на визнання ваших заслуг в роботі і професійній діяльності і на поліпшення ситуації у всьому, що стосується умов роботи і робочого оточення. У цей час є сенс задуматися про зміну роботи, отримання додаткової освіти, підвищення кваліфікації - все це сприятливо відіб'ється на ваших перспективах.

І, нарешті, від середини листопада і до початку 2018 року на вас чекають важливі зміни в усьому, що стосується особистих взаємин, співпраці, зв'язків з іншими людьми і світом взагалі, можливостей взаємодії з соціумом і винесення на публіку своїх ідей. У цей час знайдуться способи вирішення проблем і усунення перешкод, що існували досі в цих питаннях, з'являться нові можливості, перспективи, складуться нові, більш сприятливі обставини. У вас з'являться прекрасні шанси залишити всі минулі проблеми в році, що минає, і це стає можливим завдяки підтримці та участі інших людей.

РАК (22.06 - 22.07)

Протягом першої половини року в центрі уваги Раків будуть питання кар'єри, професійної діяльності, статусу, становища, а також сім'ї, будинку і місця проживання. У всьому цьому 2017 року очікуються серйозні зміни, поновлення і раптові трансформації, які можуть надати нові можливості і шанси. Але для того, щоб скористатися запропонованими шансами, вам доведеться у 2017 році діяти більш рішуче, не тільки не боятися змін, а й бути відкритими всьому новому.

Саме новаторство, оригінальність і здатність швидко адаптуватися до змін стануть в майбутньому році запорукою успіху в кар'єрі і в просуванні до своїх головних життєвих цілей. Не бійтеся експериментувати, ризикувати, відмовлятися від традиційних шляхів і бути оригінальним. У такому разі навіть кризові ситуації і потрясіння ви зможете обернути собі на користь.

Утім, тим, хто надасть перевагу залишатися в рамках звичного і не залишати зону свого комфорту, так само не вдасться це зробити. Зміни і трансформації в будь-якому разі виштовхнуть вас зі звичних сюжетів, але, в такому випадку, це станеться в результаті впливу на ваше життя неконтрольованих обставин і зовнішніх чинників.

І головні зміни, які торкнуться ваших професійних, кар'єрних або головних життєвих цілей, відбудуться вже в перші три місяці 2017 року, у січні-березні. Не завжди вони будуть легкими і приємними, але ситуація може розвиватися за принципом "не було б щастя, та нещастя допомогло".

Утім, уже в квітні-травні, якщо зумієте швидко зорієнтуватися, вам вдасться відновити хитку рівновагу завдяки новим перспективам в роботі, вашій практичності і здатності вигідно використовувати свої професійні навички.

У липні і серпні в центрі уваги можуть виявитися фінансові та майнові питання. Можливо, вам будуть запропоновані серйозні, але складні проекти, взявшись за реалізацію яких, ви зможете істотно змінити своє фінансове становище. Але в цей час також буде підвищена ймовірність втрат, конфліктів, пов'язаних із матеріальними питаннями, тому від вас буде потрібно максимум обережності і стриманості, щоб запобігти можливим проблемам. У цей час не варто приймати пропозиції і зважуватися на починання, пов'язані з фінансовими ризиками.

У липні і серпні також особливої уваги потребує здоров'я. Якщо ви маєте певні недуги, варто звернутися до лікаря, пройти обстеження. У вересні-жовтні на вас чекають перспективні, романтичні або ділові, знайомства і творчі проекти і захоплення, які надихають.

Можливо, саме вони вплинуть на те, що до грудня ситуація в галузі особистих і ділових взаємин, може дуже серйозно змінитися. У цей час вам доведеться задуматися про серйозні зобов'язання, пов'язані із взаєминами та, можливо, про зміну їхнього статусу. Від грудня і впродовж наступних двох з половиною років сфера взаємин, партнерства для Раків буде перебувати під пильною увагою владики часу й керівника уроків долі Сатурна. В одних випадках це стане причиною більш серйозного ставлення і сприятиме рішенням про взяття на себе серйозних зобов'язань, про зміну статусу стосунків і початок довгострокових спільних проектів (чи то шлюбу, чи співробітництва). В інших - Сатурн проведе ревізію наявних союзіві може зруйнувати ті з них, які є недостатньо міцними.

ЛЕВ (23.07 - 22.08)

Для Левів 2017-й рік буде одним з найбільш доленосних і поворотних періодів життя. Саме цього року вам буде запропоновано вийти на перший план і проявити ініціативу у вирішенні важливих життєвих питань. 2017-му року, що б ви не робили, ви будете на видноті, до вас буде прикута увага, до вас дослухатимуться і, можливо, ваші слова, вчинки, рішення матимуть особливу вагу і значущість. Можливо, саме 2017-го року ви зважитеся на ініціювання нових проектів, знайдете нові напрями діяльності, в яких зможете реалізувати себе і розкрити свій творчий потенціал, зможете привернути увагу потрібних людей і знайти однодумців.

І перші події, які підштовхують вас до змін, відбудуться вже в січні-лютому. Можливо, в результаті якихось кризових ситуацій або складних обставин, ви задумаєтеся про зміни або в результаті складних перетворень перед вами відкриються нові перспективи і можливості. Так чи так, події січня-лютого стануть причиною того, що протягом наступних двох-трьох місяців (до середини травня) ви витратите багато часу на збір інформації, розширення зв'язків, навчання і розвиток, на поїздки та подорожі.

І найважливіший для вас період року, який триватиме від травня до серпня, дозволить вам, нарешті, вийти на авансцену, заявити про себе, виявити свої лідерські якості, знайти справу свого життя, нові способи проявити себе, почати нові і перспективні проекти. У всьому цьому ви зможете розраховувати на допомогу, участь і підтримку інших людей. У цей час так само можуть скластися дуже перспективні союзи і стосунки.

У жовтні можливі зміни у фінансових питаннях, а також у справах, пов'язаних із родиною, будинком, місцем проживання. У цей час з'являються шанси зміцнити своє матеріальне становище, зробити вигідні вкладення, поліпшити ситуацію в особистому житті. Але так само зростають ризики втрат через конфлікти, необережність і невиправданий ризик. Тому, бажано проявити обережність у спільних фінансових справах, відкласти важливі фінансові рішення, уникати імпульсивних витрат.

У листопаді-грудні після такого насиченого року варто подбати про здоров'я і самопочуття. Тим більше, що до цього часу прийняті раніше рішення, розпочаті раніше проекти зажадають від вас повного занурення в роботу, здатності впоратися з великими обсягами роботи, перешкодами і навантаженням. Одночасно з цим ви можете відчувати, як запаси вашої енергії істотно знижуються, сил стає менше, а в якихось випадках організм просто може зажадати відпочинку через різні недуги.

Обов'язково зверніться до лікаря, якщо це необхідно, почніть стежити за режимом, харчуванням, розподілом часу на роботу і відпочинок. І оскільки стан вашого здоров'я буде однією з важливих сфер життя на найближчі два з половиною роки, почніть саме зараз довгострокові профілактичні, оздоровчі програми.

ДІВА (23.08 - 22.09)

2016-го року Дівам довелося витрачати багато сил та енергії на важливі справи і починання, брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, втілювати в реальність нові проекти і власні ідеї. Тепер, після такого насиченого і відповідального періоду, 2017-го року вам доведеться піти з "передової", для того, щоб відпочити і набратися сил або навпаки - для того, щоб зануритися в деталі і практичну діяльність для втілення задуманого ще цього року.

Найкращі стратегії поведінки для Дів будуть пов'язані з очікуванням, адаптацією і пристосуванням до змін і обставин. У цей час вам варто освоїти всі тонкощі залаштункової дипломатії, оскільки в більшості випадків доведеться шукати обхідні шляхи до досягнення мати і мати справу з таємними або незрозумілими обставинами.

Слід зазначити, що 2017-й рік більше підходить для творчих Дів, для вивчення внутрішніх механізмів і причин зовнішніх процесів і обставин, але в усьому, що стосується практичних справ і прямого впливу на зовнішню реальність, він буде не найсприятливішим.

Можливо, цього року вам доведеться займатися процесами очищення власного життя від всього непотрібного і деструктивного, чимось жертвувати і більше підкорятися обставинам, ніж їх формувати.

Особливої уваги потребуватимуть питання здоров'я і самопочуття, і весь 2017-й рік найкраще підходить для того, щоб всерйоз зайнятися турботою про себе, оздоровленням та профілактикою захворювань.

У січні-березні події, пов'язані з іншими людьми можуть стати причиною розчарувань, втрат і заплутаних ситуацій. В цей час, можливо, вам доведеться займатися фінансовими і майновими справами інших людей або питаннями спільних фінансів. Особисті стосунки в цей час проходять через період трансформацій, очищення. Конструктивно використовувати цей час можна, позбавляючись від непотрібних зв'язків, від усього, що загрожує гармонії у взаєминах, що існують, від власних негативних настанов і переконань.

У квітні-травні, можливо, вам вдасться розвіятися після складного періоду у подорожах, знайти нові захоплення, присвятити час самоосвіті, розширенню зв'язків і власної картини світу.

У липні-серпні знову буде потрібно максимум обережності для попередження конфліктів, різних проблем і втрат і максимум уваги до питань здоров'я для попередження можливих ускладнень. Якщо буде така можливість, цей час найкраще провести, відсторонившись від практичних справ і джерел стресу, відпочиваючи де-небудь на узбережжі, досліджуючи нові країни і культури. Тим, кому великий обсяг роботи і вантаж обов'язків, сімейні обставини, родинні справи не дозволять це зробити, потрібно набратися терпіння, уникати стресів і використовувати непрямі шляхи для досягнення своєї мети.

У вересні-жовтні Дівам нарешті усміхнеться удача. Важливі зустрічі та знайомства, ділові пропозиції, можливості поліпшити своє матеріальне становище і взяти участь в цікавих проектах - все це може виявитися дуже перспективним.

Головні події листопада-грудня, швидше за все, будуть пов'язані із сімейними і домашніми справами. В одних випадках можливі зміни у складі сім'ї, у других - переїзди та справи, пов'язані з облаштуванням сімейного вогнища, у третіх - уваги і участі зажадають справи близьких людей і родичів.

ТЕРЕЗИ (23.09 - 22.10)

Для Терезів 2017-й рік стане поворотним у усьому, що стосується особистих взаємин, співпраці, союзів із іншими людьми і взаємодії з соціумом. І хоча раптові зміни в цих сферах можуть іноді вас збивати з пантелику, засмучувати і бентежити, в кінцевому підсумку саме вони допоможуть вам в майбутньому році навчитися більшої самостійності, здатності відстоювати свої інтереси, виявляти ініціативу і стануть джерелом важливих життєвих уроків. І хоча нудьгувати на самоті в цей час вам вже точно не доведеться, не варто забувати про власні інтереси і, особливо, про свою роботу і здоров'я - ці сфери життя теж зажадають уваги.

Круті повороти в усьому, що стосується взаємин, зв'язків з іншими людьми і сімейних питань очікують Терези вже у січні-лютому 2017-го. Головні питання цього періоду будуть пов'язані з друзями, однодумцями, партнерами і соціумом. Ваші зв'язки і стосунки з іншими людьми стануть в цей час сферою революційних змін і найнесподіваніших ситуацій, але так само можуть надати вам шанси продемонструвати вашу мудрість, обізнаність, компетентність. Для того, щоб скористатися цими шансами, вам необхідно буде виявляти ініціативність, відкритість до змін, сміливість і готовність ділитися зі світом своїми ідеями.

Події, що відбулися в січні-лютому, започаткують серйозні оновлення в житті, які розтягнуться майже на всю першу половину року. В результаті них може повністю змінитися ваше коло спілкування, кардинально зміняться сюжети і обставини важливих для вас взаємин, можуть розпастися старі та окреслитися нові союзи. Весь цей час вам доведеться набагато активніше й інтенсивніше взаємодіяти з публікою, соціумом, вести насичене соціальне і суспільне життя.

У липні-серпні в центрі уваги опиняться романтичні пригоди, справи дітей, друзів улюблених людей, цікаві проекти. Займаючись справами інших, не пропустіть шанси добре відпочити, реалізувати свій творчий потенціал, презентувати світові свої досягнення завдяки можливостям і пропозиціям, які надходитимуть у цей час.

Але вже у вересні-жовтні буде потрібно виявити максимум дипломатичності й обережності для того, щоб уникнути виникнення можливих конфліктів, неприємних ситуацій і розчарувань у стосунках. У цей час вас можуть підвести, зловживати вашою довірою або навіть втягнути у сумнівні й заплутані справи. Тим не менш, це не завадить вам вже від жовтня істотно поліпшити своє фінансове становище і знайти можливості для його зміцнення у довгостроковій перспективі.

В кінці року вашої уваги зажадають члени сім'ї і, особливо, старші родичі. Можливо, ви вирішите почати ремонт або задумаєтеся про придбання нерухомості. Від листопада-грудня у вашому житті почнеться тривалий період, коли важливою галуззю ваших турбот стає все, що пов'язане з сімейним вогнищем, його облаштуванням, місцем проживання, найближчими родичами і членами сім'ї.

СКОРПІОН (23.10 - 21.11)

Головні події року для Скорпіонів будуть пов'язані з питаннями роботи, кар'єри, положення, пошуку і визначення свого місця у світі і соціумі. Як мінімум, до осені Скорпіонам доведеться займатися врегулюванням проблем, які постійно виникатимуть у робочих і практичних справах, й адаптуватися до несподіваних трансформацій, змін, що порушуватимуть звичний хід речей у цих сферах.

У кращому випадку весь цей час Скорпіони можуть бути захоплені дуже цікавою роботою, яка передбачає постійні зміни, оновлення, реалізацію несподіваних новаторських ідей, у гіршому - їх плани в роботі можуть постійно порушуватися неконтрольованими обставинами.

І проявляться ці тенденції буквально від самого початку року. У січні-лютому продовження або завершення розпочатих раніше процесів у ваших професійних справах, у відносинах з керівництвом і вищими за рангом людьми, у ваших кар'єрних планах стануть причиною різких змін ваших обов'язків, повсякденних справах, робочому оточенні. І, треба сказати, що розтягнуться ці зміни на період до середини травня.

Під впливом того, що сталося, можливо, хтось із Скорпіонів замислиться про перекваліфікацію, освоєння нових професій, хтось - про пошук нової роботи, а для когось цей період стане часом реформування робочого оточення, перерозподілу обов'язків.

Ще однією сферою життя, що вимагає вашої пильної уваги в період від лютого до травня 2017 року, стане здоров'я. Це вдалий час для того, щоб переглянути і змінити своє ставлення до його підтримки, позбутися тих звичок, які завдають шкоди вашому організму, почати вести більш здоровий спосіб життя. Сподіваюся, що справа не дійде до того, щоб вашому організму знадобилося нагадувати вам про це через хвороби і погане самопочуття, але особливо уразливими в цей період будуть нирки, шкіра, область попереку, сечостатева і видільна системи.

Друга половина року для Скорпіонів буде набагато більш сприятливою. Уже в липні-серпні обставини сприятимуть успішному вирішенню проблем і проясненню ситуації в професійних справах. В цей час ви можете розраховувати на визнання ваших минулих заслуг, отримання результатів від виконаної роботи і появи нових перспектив, нових цілей і напрямів діяльності, в яких ви зможете реалізувати свій потенціал. Щоправда, домашні та особисті справи в цей час так само будуть вимагати вашої уваги, тому вам потрібно буде постаратися розумно розподілити свій час між роботою та особистим життям.

А від жовтня щастя вже зовсім відверто посміхнеться Скорпіонам і після складного періоду занурення в рутину і вимушені обставини, вони, нарешті, зможуть розраховувати на талан і успіх практично у всіх своїх починаннях. Від жовтня 2017-го і на наступні 12 місяців у житті Скорпіонів настає період щасливих можливостей, зростання популярності і впливу, коли будь-які їхні ініціативи знаходитимуть підтримку, а щасливі випадковості чекатимуть на них на кожному кроці.

СТРІЛЕЦЬ (22.11 - 21.12)

Народжені під знаком Стрільця будуть одними з тих, на чию долю у 2017 році припаде найбільша кількість важливих подій і змін. Багато Стрільців протягом більшої частини 2017 року налаштовані будувати грандіозні плани на майбутнє і кардинально реформувати своє життя відповідно до них, займатися громадською діяльністю, перебудовувати свої соціальні зв'язки відповідно до нових інтересів, об'єднуватися з іншими людьми на підставі загальних ідей і шукати можливості для розвитку у співпраці та спільній діяльності.

Можливо, дехто з них витрачатиме багато енергії і часу на вирішення якихось глобальних, колективних та суспільних завдань, інші шукатимуть себе у сферах, пов'язаних із новаторством, передовими технологіями, інноваціями, дослідженнями, треті просто будуть зайняті новими захопленнями і пошуками нових можливостей для розвитку.

Щоправда, у своїх глобальних планах Стрільцям, можливо, не вистачатиме уваги до свого приватного життя, до практичної сторони реальності, що може відбиватися на фінансовій ситуації і приводити до деякого безладу у захопленнях, романтичних стосунках, справах, пов'язаних з дітьми та коханими людьми.

Також протягом 2017 року внаслідок подій, що відбулися, у Стрільців можуть зазнати серйозних трансформацій джерела доходу, майнові та фінансові питання.

У січні у вас буде достатньо можливостей просунутися в реалізації своїх довгострокових планів, в кар'єрі і професійній діяльності, але тільки в тих випадках, якщо ви будете готові взяти на себе серйозну відповідальність і зобов'язання.

Період лютий-березень буде дуже насиченим громадською діяльністю, активністю, пов'язаною з навчанням і розвитком, спілкуванням і розширенням зв'язків. Але в цей же час вірогідні зміни у фінансовій сфері і в джерелах доходу. До кінця березня вам варто зосередитися на отриманні користі і результатів від розпочатих раніше справ, але при цьому уникати ризикованих ситуацій, серйозних фінансових рішень і вкладень.

Одночасно з цим, в лютому-березні можуть відбуватися складні зміни в романтичних стосунках, справах, пов'язаних із дітьми та коханими людьми. В цей час варто приділити максимум уваги цим сферам життя, попередити в них виникнення можливих проблем.

У липні-серпні ви будете багато подорожувати, спілкуватися, взаємодіяти з іншими, заводити цікаві знайомства і, знову ж таки, вчитися, освоювати нові галузі знань. У цей час дехто зі Стрільців знайде для себе нову мету в галузях, що стосуються роботи з інформацією, освітою, будуть подорожі, ідеї, зв'язки та обмін інформацією з іншими людьми.

І вже восени ці нові цілі втіляться в конкретні стратегічні плани, стануть причиною змін у кар'єрі, практичній діяльності. У цей час можуть бути знайдені практичні можливості для втілення своїх ідей, для того, щоб поєднати роботу і захоплення, поліпшити ситуацію у всьому, що пов'язане з професійною діяльністю. Але, щоб скористатися цими шансами, вам потрібно буде проявити ініціативу, новаторство, відкритість до всьому нового, врегулювати наявні конфліктні ситуації на роботі. І тоді ви зможете уникнути появи нових подібних ситуацій.

І до кінця року Стрільці зможуть по-справжньому зітхнути з полегшенням. У цей час обмежувальні обставини, які дошкуляли вам останні роки, не дозволяючи повноцінно розгорнутися в своїх ініціативах, нарешті зникнуть або істотно послаблять свій вплив. У листопаді-грудні у вас з'являться можливості вирішити давні проблеми і звільнитися від них остаточно.

КОЗЕРІГ (22.12 - 19.01)

Найважливішим завданням 2017-го року для Козорогів буде перебудова свого фінансового мислення і моделей взаємообміну ресурсами (як матеріальними, так і нематеріальними) з іншими людьми і світом. Залежно від того, як ви впораєтеся з цим завданням, може змінитися ваше фінансове становище: ви або вирішите свої фінансові питання, або, навпаки, зіткнетеся з певними складнощами у матеріальній сфері.

На жаль, у більшості людей процеси взаємообміну ресурсами порушені і заблоковані такими відхиленнями, як марнотратство, нерозумна економія, жадібність і заздрість. І Козорогам у січні-лютому і липні-серпні 2017 року потрібно буде розібратися з цим, навчитися не тільки накопичувати ресурси, але і забезпечити їхній постійний рух навколо себе і через себе.

Якщо в січні-лютому і липні-серпні ви стикаєтеся з втратами, значить процеси циркуляції в вашому житті порушені, а надлишкова схильність накопичувати, утримувати, економити сприяє застою та перешкоджає процвітанню.

Але ті, кому вдасться привести до ладу циркуляцію ресурсів і фінансів у своєму житті і, головне, змінити внутрішнє ставлення до процесів накопичення/віддачі, у січні-лютому і липні-травні 2017-го року отримають можливість вирішити багато матеріальних питань і змінити своє життя в бік процвітання.

Друге завдання 2017-го року для Козорогів буде пов'язане зі зміною властивих їм підходів до ведення справ, досягнення мети, просування в кар'єрі та професії. Цього року традиційно більш схильним до послідовності, обережності і консерватизму представникам цього знака зодіаку доведеться освоїти більш новаторські підходи, опанувати здатність експериментувати, виявляти оригінальність, ризикувати, швидко зважуватися на оновлення та зміни. Тільки таким чином ви зможете реалізувати ті сприятливі шанси і можливості професійного і соціального просування, яких буде достатньо в січні-лютому і від липня до вересня 2017 року. У січні-лютому і від липня до вересня намагайтеся відкинути всі упередження й страхи, ризикуйте і зважуйтеся на зміни для того, щоб відкрити нові горизонти в своїх справах.

Третє важливе завдання року стосуватиметься зміцнення фундаменту власного життя, який похитнувся. Насамперед це сім'я, близькі люди, будинок, де ви почуваєтеся в безпеці, домашнє вогнище. Від початку року і до кінця весни ці сфери життя зажадають вашої пильної уваги й участі. І незважаючи на зайнятість справами, кар'єрою і соціальним боком свого життя, в січні-травні варто докласти максимум зусиль і витратити свій час на врегулювання сімейних питань, на облаштування власної зони комфорту і спокою, на вирішення питань, пов'язаних із місцем проживання та нерухомістю.

Впоравшись із перерахованим, до кінця року Козороги можуть увійти в новий період реалізації найбільш важливих, відповідальних і довгострокових проектів, створення найбільш міцних структур власного життя, який розтягнеться на майбутні 2-3 роки.

Але оскільки тягар відповідальності і зобов'язань до кінця року істотно зростає, а організм, готуючись до реалізації складних завдань, переходить в режим економії енергії, в листопаді-грудні Козорогам<