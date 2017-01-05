Новий рік ми проживемо під егідою Вогняного Півня, тож усім варто готуватися до складного і насиченого подіями року.Цей рік буде багатий на сюрпризи, несподіванки, які можуть докорінно змінити життя. Східний китайський гороскоп на 2017 рік прогнозує, що рік буде вдалий передусім у професійному плані. Але лише в тих, хто не піддасться лінощам, бо Півень не любить лінивих і відвертається від них. Якщо ви впевнені, наполегливі, працьовиті, то не бійтеся змін, які стануться у вашому житті. Все, що відбуватиметься, буде лише на краще.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ ПІВНЯ

Роки народження : 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Упродовж усього року пристрасний і безжурний Півень буде у відмінному настої. Він ніколи не нудьгуватиме, бо завжди знайде, чим зайнятися. Уже з перших днів нового року Півневі можуть надійти цікаві пропозиції в плані бізнесу. Окрім того, можна розраховувати і на підвищення на службі, зростання зарплати. Рік буде успішний для угод з нерухомістю. Якщо планували купити будинок чи поміняти квартиру, удача вас супроводжуватиме.

Півень – натура емоційна. Він може з головою кидатися у вир почуттів, забуваючи про все на світі. Охоплений невгамовною пристрастю, він може зробити необдумані вчинки. Тож люди-Півні мусять керуватися не лише почуттями, а хоч інколи «вмикати» голову.

Надмірна емоційність може внести тріщину в сімені стосунки. Є імовірність нового захоплення на стороні. Як би вам не закрутили голову нові почуття, зірки не радять розривати стосунки з людьми, які довгі роки були поруч. Можливо, почуття дещо охололи, але любов залишилася, її треба лише трішки підживити. Оточіть кохану людину увагою, турботою, ніжністю, і невдовзі почуття спалахнуть з новою силою.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ СОБАКИ

Роки народження: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Врівноваженій і спокійній Собаці Вогняний Півень забезпечить мирне існування. Рік мине без серйозних конфліктів, розлучень, поділу майна, підсиджування на роботі тощо. Людям, які народилися у рік Собаки, краще нічого не міняти в роботі. Виняток – якщо ви хочете здобути освіту. Тоді вперед, вас чекає успіх.

Собаки, як завше, будуть вирізнятися працьовитістю, старанністю. Але зірки попереджають, що не варто звалювати на свої плечі надто багато, особливо, чужих проблем, бо є імовірність неякісно виконати основну роботу.

У любовних, сімейних справах буде деяке затишшя. Сімейні Собаки будуть надійно оберігати свої стосунки від сторонніх очей, їх не тягнутиме на любовні подвиги на стороні. Їм потрібні впевненість і натхнення, подобається товариство того, в кому є дух авантюризму. Собака − відданий і ніжний партнер, але для них дуже важливо, щоб їм відповідали взаємністю. Собаки, які прагнуть знайти пару, не будуть прагнути будь-що створити сім’ю. Вони ретельно обиратимуть супутника життя.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ СВИНІ

Роки народження: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Для вразливої і добродушної Свині Вогняний Півень приготував масу сюрпризів і несподіванок. Приємних чи не дуже? Це залежатиме від того, чи зможе Свиня впоратися зі своєю емоційністю і вчасно взяти владу в свої руки, чи ні.

Упродовж року життя людей буде схоже на захопливий роман, в якому буде все: кохання і ненависть, доброта і злість, болючі падіння і неймовірні злети.

Свиня нерідко сприймає свою імпульсивність за таку рису як енергійність. А часті емоційні сплески ведуть до нервового виснаження. Тож варто скерувати свою невгамовну енергію не на пусті балачки, а на розвиток бізнесу, зміцнення сім’ї, будівництво кар’єри. Це передусім стосується тих, хто займається творчою, експериментальною та науково-дослідницькою роботою.

Загалом у 2017 році у Свині не буде серйозних проблем зі здоров’ям, за винятком тих моментів, коли вона саме доведе себе до нервового виснаження. Щоб цього уникнути, слід не приймати все близько до серця, ходити в басейн і спортзал, на піші прогулянки.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ ЩУРА

Роки народження: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Вогняний Півень дозволить Щурам досягти бажаного результату майже в будь-якій сфері. Щури − створіння незалежні, і в 2017 році зуміють проявити себе у сфері підприємництва: саме час відкрити свою справу, втілити в життя давні задуми. Півень допоможе Щурам не тільки порадами, він познайомить їх з впливовими людьми, які зацікавляться їхніми проектами.

У коханні чарівність Щурів буде зашкалювати, а Півень подбає про те, щоб їх оточували гідні шанувальники. Намагайтеся бути помітними, іноді навіть зухвалими – протилежна стать тільки цього і чекає. Вільні Щури під вальс Мендельсона стануть на рушничок щастя, сім’ї, створені 2017 року , будуть міцними і дружними. Рік сприятливий для народження діток.

А щодо фінансів, то і тут Півень не розчарує працьовитих Щурів, він підкине ідеї, втілення яких буде доволі успішним. Зелене світло горітиме передусім для творчих людей. Якщо вони віднайдуть відповідну команду, яка здатна буде взятися за втілення проектів, то успіх і процвітання забезпечені.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ БИКА

Роки народження: 1937, 1949, 1961,1973, 1985, 1997, 2009

2017 рік для Бика обіцяє бути плідним. Працьовитий й і врівноважений Бик може досягти неймовірних висот, поліпшити фінансове становище, піднятися кар’єрними сходами. Цей рік дуже сприятливий для організації бізнесу з нуля. Бик знайде новий друзів, які стануть його прихильниками, а згодом і діловими партнерами. Але успіх, тріумф може затьмарити Бикам розум. Цього треба остерігатися. Не слід нехтувати спілкуванням з пересічними людьми, відмовляти в допомозі тим, хто просить. Варто пам’ятати: добро породжує добро. Негатив повертається бумерангом.

Самотні бики будуть оточені любов’ю та увагою шанувальників. А сімейні Бики будуть щасливі у шлюбі, ймовірно, що їх чекає поповнення в сімействі. Від флірту, інтрижки, походів «наліво» варто відмовитися. Вони не принесуть яскравих відчуттів, але можуть дати серйозну тріщину в сімейних стосунках. Нові друзі, фінансові успіхи можуть втягнути Биків у ризиковані розваги.

Небезпечні звички можуть призвести до краху, нещастя, тож не піддавайтеся миттєвим спокусам.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ ТИГРА

Роки народження:1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

У новому році Тигра очікують складні періоди життя. І це пов’язано з його різким характером: він хоче завжди і у всьому бути першим, переможцем. Щоб уникнути конфліктів, непорозумінь, негараздів, варто бути м’якшим з рідними, друзями, колегами.

У 2017 році Тиграм треба весь час бути напоготові. Навіть тоді, коли справи ідуть добре, розслаблятися і лінуватися не варто, бо можете в мить втратити все. Контролюйте свої фінансові витрати і надходження, ситуацію в сім’ї, робочі моменти. Приборкайте зарозумілість. Це не той час, коли варто проявляти лідерські здібності.

А ось особисте життя Тигрів обіцяє бути цікавим і насиченим. Самотні Тигри мають великі шанси зустріти в рік Півня людину своєї мрії. Одружені Тигри повинні запастися терпінням і приборкати амбіції. Це необхідно не тільки і не стільки в стосунках зі своїми половинками, але і з дітьми. Щоб досягти гармонії у стосунках з протилежною статтю, Тиграм слід менше бурчати і чіплятися, а делікатно й обережно висловлювати емоції та думки.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ КРОЛИКА

Роки народження: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Рік Вогняного Півня стане для Кролика періодом великих досягнень у професійній сфері. В інших також не буде особливих проблем. Єдина перешкода, яка може виникнути на шляху до успіху – імпульсивний характер Кролика. Тож зірки радять перед ухваленням важливих рішень, ретельно зважувати усі «за» і «проти».

У 2017 році Кролям доведеться багато роз’їжджати. Це принесе безліч приємних моментів. Для тих з них, хто зайнятий у бізнесі, поїздки принесуть нові корисні контакти, іншим − новий досвід і яскраві враження. Багато Кроликів завдяки професії зможуть зміцнити або поліпшити свій соціальний статус.

Півень усіляко сприятиме Кроликам у створені сімейного гнізда, тож самотні Кролики зустрінуть свою половинку. Одружені та заміжні Кролики можуть не боятися потрясінь і неприємних сюрпризів з боку своїх половинок. Кролик буде терпеливо й ніжно ставитися до своєї коханої (коханого), робити приємні сюрпризи й подарунки.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ ДРАКОНА

Роки народження: 1940, 1952, 1964, 1976,1988, 2000, 2012

Для блискучого і яскравого Дракона рік буде цікавий з неймовірно захопливими періодами. Все, чого вдалося досягти, Дракон з успіхом продовжить. Майже всі проекти вдасться втілити в життя, але втрачати пильність від успіхів не варто. Перешкоди можуть виникнути раптово.

Півень не любить дилетантства, афер та обману, тому професійна діяльність має спиратися на тверді знання і закон.

Потреби в грошах Дракон не відчуватиме, але не варто їх необдумано тринькати . Знехтуєте порадою – сидітимете на мілині. Зірки обіцяють прибуток, якщо Дракон зробить вигідні капіталовкладення в розвиток нового бізнесу.

Чимало неодружених Драконів вирішать розставити акценти в стосунках з коханими, уклавши шлюб. Хоча деякі, навпаки, захочуть поставити на них крапку, розлучившись.

Запасу здоров’я має вистачити на весь рік. Серйозні захворювання не потурбують. Але до проблем може призвести надмірна любов до святкових гастрономічних надмірностей. Обережно з грибами, алкоголем і заморськими стравами.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ ЗМІЇ

Роки народження: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Для людей, які народилися у рік Змії, відкриється широта горизонту, господар року наділить їх ще більшою привабливістю, шармом і силою. А це забезпечить їм успіх і в кар’єрі, і в коханні.

Серед колег і керівників Змія буде користуватися особливим авторитетом. У рік Півня вона стане генератором прогресивних ідей, до її думок прислухатимуться, можливе підвищення на посаді, що поліпшить і фінансовий стан. Змії вдасться зібрати навколо себе однодумців, які будуть у всьому її підтримувати.

Однак не можна цілком покластися на везіння. При вирішенні проблем, які можуть виникнути, вирішити їх допоможуть мудрість і досвід.

Найбільш вдалим буде рік для одиноких Змій. Вони зустрінуть нову любов, в якої є перспектива перерости у міцні сімейні стосунки. Ті, у кого вже є супутник життя, мають запастися терпінням і розуміти, що не завжди їхні особисті інтереси повинні бути на першому плані.

Зі здоров’ям все буде гаразд. Погіршити його може порушення раціону харчування, розпорядку дня і погані звички.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ КОНЯ

Роки народження: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

2017 рік для екстравагантного Коня буде не просто сприятливий, а й найщасливіший і в професійній діяльності, і в коханні, і в дружбі.

Коня очікує фінансове процвітання, гармонія в стосунках з коханою людиною, щира підтримка друзів.

У другій половині року Кінь може настільки захопитися просуванням кар’єрною драбиною, що забуде про друзів, відсуне на другий план і сім’ю. Не робіть цього, бо підштовхнете свою половинку до зради, а друзі затаять образу і відмовляться допомогти, коли їхня підтримка буде вкрай потрібна.

Рік Півня обіцяє минути для більшості Коней під знаком пристрасті. Неодружені Коники закохуватимуться з першого погляду, але майже миттєво і охолоджуватимуться. Одружені та заміжні – спалахуватимуть емоціями, шалено ревнуватимуть. Безпідставні ревнощі – дуже небезпечні, бо можуть вбити союз, який ще не зміцнів і не сформувався.

Конячкам, які збираються на лижний курорт чи в інше місце, де передбачаються зимові види спорту, варто бути обережними. Ризик травматизму доволі високий.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ КОЗИ

Роки народження: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Спершу Півень матиме до Кіз чимало претензій, але Кози терплячі, добрі, уважні. Вони зуміють знайти до нього підхід і завоювати його лояльність.

Фінансові справи будуть Кіз радувати. Передусім бізнесменів, хоча й інші представники не будуть ображені. Існує висока ймовірність появи нових джерел доходу. Коза, з її численними талантами, досягне успіхів у кар’єрі.

У Кіз, які вже перебувають у шлюбі, рік Півня пройде спокійно і без ексцесів. Незаміжні і неодружені матимуть неабиякий успіх у протилежної статі. У деяких навіть з’явиться можливість завести відразу кілька романів, хоча зірки радять цього не робити. Кози, які зустріли рік Півня без коханого (коханої), мають великий шанс познайомитися з людиною, яка стане для них не тільки коханням всього життя, а й справжнім ангелом-охоронцем.

У 2017 рік Кози вступлять з хорошим потенціалом здоров’я. І якщо будуть витрачати його розумно, то добре самопочуття їм забезпечено. Перевтома, перепрацювання, надмірна ініціативність зашкодить їм.

СХІДНИЙ ГОРОСКОП НА 2017 РІК ДЛЯ МАВПИ

Роки народження: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Для заповзятливих і спритних Мавп Півень приготував чимало сюрпризів. Такі її риси як діловитість, активність допоможуть Мавпі досягти поставлених цілей, але за умови, що вона виховає у собі постійність. Тоді зможе стати хорошим організатором, керівником великого проекту, який принесе великі прибутки.

Можливості в професійній сфері непогані. Але ними скористаються не всі з двох причин. Перша – фінансова стабільність. Поки у Мавп є гроші, вони не стануть «заморочуватися» кар’єрним ростом і будуть приділяти увагу власним захопленням. Друга – характер. Ці натури запальні і мінливі. Задля того, що вони вважають принциповим, вони можуть поступитися раціональному і вигідному.

Одинокі Мавпи зустрінуть велике кохання. А ось тим, хто вже знайшов партнера, не варто спішити узаконити стосунки. І мова не про перевірку почуттів. Якщо взяти шлюб у 2017 році, то Мавпи зіткнуться з побутовими проблемами, які не зможуть швидко вирішити. І сімейний корабель може розбитися об скелі дрібних проблем.