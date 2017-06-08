ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 12 ПО 18 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ

ОВЕН (21.03-20.04).

На початку нового тижня ви зіткнетеся з неочікуваними клопотами і небажаними витратами. Радимо економити гроші, щоб уникнути фінансової кризи. Найвдалiший час для вас — середина тижня. У другiй половинi тижня вас чекають сюрпризи i неочiкуваний поворот у справах. Зокрема, це стосується вашої родини. Ваше завдання — скористатися шансом i зробити для себе висновки. Ви знайдете однодумцiв i хорошу компанiю. Щоб не опинитися бiля розбитого корита, не вiрте нiчиїм фiнансовим обiцянкам. Перенапруження на роботі може спровокувати емоційний зрив. Вам удасться вирішити будь-яку проблему, власні ж інтереси залиште на потім. Зараз для вас найголовніше — це родина, а вже потім — бізнес. Ті, хто бажає зустріти вигідних ділових партнерів, досягнуть успіху. Самотні нарешті зустрінуть свою долю. Постарайтеся не навантажувати шлунок, особливо смаженим. Людям з підвищеною кислотністю треба пити чай з м’яти, а салати заправляти олією.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05).

Ви вдало здiйсните задумане, особливо на роботi. Головне — не забувати, що пiд лежачий камiнь вода не тече. У першiй половинi тижня вас чекають цiкавi подiї, здивують змiни i сюрпризи вiд друзiв. Будьте вiдкритi для спiлкування, iнакше ризикуєте переоцiнити свої можливостi. Неприємності, які давно непокоять вас, компенсують близькі друзі, які завжди готові прийти на допомогу. Від вас чекають рішучих дій, які стануть визначальними в майбутньому. Вам треба зробити цей рішучий крок. Кращий відпочинок на вихідні — відвідини батьків. Завдяки тому, що зірки на вашому боці, здійсняться найзаповітніші мрії. На роботі нарешті вдасться завершити проект, над яким довелося багато працювати. Але все одно тримайте ситуацію під контролем, бажано розрахуватися зі старими боргами. Зверніть увагу на легені. Їх, а також бронхи і м’язи рук краще не оперувати. Для відновлення нервової системи треба поспати на годину довше.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06).

Сконцентруйтеся на важливих справах, а до якої сфери вони належать — то вже вам вирiшувати. Звернiть увагу, що вам треба буде грати провiдну роль на цьому тижнi, проявляйте лiдерськi якостi. Усе сприяє дiловим досягненням. Придiляйте роботi бiльше часу, уникайте флiртiв i фiнансових авантюр. Ваше везіння наближається до фіналу, тому бажано до кінця тижня закінчити заплановані раніше справи. Керівництво на вашому боці, але не варто розраховувати на серйозну підтримку. У вашому житті відбудуться деякі зміни — з’являться нові знайомі, вдасться укласти вигідну угоду. Ваші творчі ідеї стануть не тільки реальністю, ви зможете також отримати хороші прибутки. Успішними будуть розвиток бізнесу, укладання угод і зв’язок із зарубіжними партнерами. Колеги по роботі намагаються перетягти ковдру на свій бік, тому слідкуйте за розвитком подій. Неділю присвятіть родині.

РАК (22.06-22.07).

Основнi подiї будуть пов’язанi з проблемами друзiв i родичiв. Ви братимете в них активну участь. Наприкiнцi тижня краще вiдмовитися вiд важливих справ, не пiдписувати важливих документiв. На початку тижня чекайте натхнення, яке буде доречним для реалiзацiї найближчих планiв. У першу чергу це стосується дiлових питань i допомоги колегам. Будьте уважнi до здоров’я батькiв. Ваш девіз наступного тижня — «Куй залізо, поки гаряче». Є шанс добре попрацювати і заробити хороші гроші. Не відмовляйтеся від допомоги друзів. У п’ятницю радимо почати нову справу, від чого отримаєте велику насолоду. Уїк-енд проведіть із родиною. Тиждень сприятливий для вирішення особистих питань: ви зможете отримати кредит, змінити житло, придбати нові меблі. Також зможете налагодити стосунки з коханою людиною. У бізнесі вдасться визначитися з подальшими планами. Зверніть увагу на здоров’я, більше відпочивайте на свіжому повітрі.

ЛЕВ (23.07-23.08).

Якщо ви поставили перед собою цiль, iдiть до неї, незважаючи на підступи оточення. Не забувайте про те, що смiливiсть бере мiста. Уникайте ризикованих пропозицiй. Починаючи з понеділка, вас переслідуватимуть фінансові та побутові неприємності. Не переймайтеся, замість того, щоб конфліктувати, займіться чимось корисним. Лад у родині відволікатиме вас від негараздів. У четвер до вас можуть завітати старі знайомі. Ваші плани на майбутнє потребують грошових надходжень. Не випустіть шанс налагодити стосунки з впливовими партнерами. Настав час проявити свій професіоналізм. Начальство оцінить вас, можливе підвищення на посаді, а відповідно, і заробітної плати. Попереду дуже динамiчнi вихiднi й важливі знайомства. Проведіть вихідні з друзями та близькими. Варто звернути увагу на нирки і сечовід. Не пийте багато пива, щоб не виник пієлонефрит. Хронічно хворим на нирки шкодять емоційні пересуди інших.

ДIВА (24.08-23.09).

Ви шукатимете приводи для роздратування i виходу агресiї. Намагайтеся тримати себе в руках, будьте обережнi у висловлюваннях. В особистому життi вас може приємно здивувати зустрiч iз давнiм коханням. Якщо за останні дні ви втомилися, знайдіть час для відпочинку. Бажано змінити обстановку, якщо вам запропонують поїхати в далеке відрядження — не відмовляйтеся. Будь-яка авантюра, навіть ризикована, принесе максимум задоволення. Будьте обережні з діловими партнерами, від них залежать ваші подальші прибутки. Особистими проблемами поділіться з друзями, вони можуть дати хорошу пораду. У суботу ви будете в центрі уваги, вам удасться підняти всім настрій. Зараз краще не грати в азартні ігри, вас може підвести інтуїція. Час реалізувати ідеї, можливі різкі повороти долі. У ці дні організм сам чистить сечовий міхур і статеві органи. Не заважайте природній профілактиці. Не варто сексуально перевантажуватися.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10).

У першiй половинi тижня доведеться присвятити час i сили не дуже приємним, але необхiдним справам. А потiм вам воздасться — на вас чекають успiх i приємнi подарунки вiд друзiв i рiдних. Будьте готовi скористатися несподіваним шансом. Саме час подумати про кар’єрне просування та приробіток. Словом, дiйте за обставинами. У серединi тижня вас чекають важливi зустрiчi та новi знайомства. Нарешті помітили ваші здібності. У вас з’являться ділові та цікаві пропозиції, дуже важливо ними скористатися. Впливові партнери допоможуть вам фінансово, а працювати доведеться вам самим. Ви можете отримати звістку від людини, яку давно не бачили. На цьому тижні співробітництво будь-якого напряму дасть очікувані результати. Ви розраховуєте на хороші прибутки, завдяки чому плануєте почати новий бізнес. Сприятливий час для підписання ділових угод. протипоказана.

СКОРПIОН (24.10-22.11).

Тиждень почнеться з цiкавих i непередбачуваних подiй. Дiйте експромтом i не вiдкладайте на завтра те, що можете зробити сьогоднi. Доля готує для вас на цьому тижнi i батiг, i пряник. Хорошi новини варто чекати пiсля середи, а конфлiкти — у вихiднi. Доведеться першими йти на компромiси. У вашому житті настав період затишшя. Пам’ятайте, що фінансові труднощі тимчасові, їх треба перечекати. Ваші таланти неодмінно помітять і оцінять належним чином. Починаючи з понеділка, займіться благодійністю, відвідайте родичів і близьких. Ви витрачатимете енергію на романтичні зв’язки. На цьому тижні підвищиться активність у творчих людей. Узагалі вдалий період для залучення впливових осіб до фінансових проектів. Успішно розвиватимуться ділові стосунки. Наприкiнцi тижня не вимагайте дуже багато вiд близьких. Вихідні несприятливі для поїздок, краще проведіть їх серед близьких. У зоні ризику — кістки та селезінка..

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12).

Цей тиждень може принести кiлька балiв на вашу користь. Головне — визначитися, що саме ви хочете. У фiнансових питаннях усе залежить тiльки вiд вас, будьте економними, купуйте тiльки найнеобхiднiше. Доля на цьому тижні схильна до вас. Фінансова криза, яка заважала вам працювати, закінчиться, надходитимуть нові робочі пропозиції, дуже вигідні для вас. Вдасться налагодити стосунки з колишніми партнерами. Ви отримаєте подарунок, про який давно мріяли. З’явиться можливість стабілізації кар’єри. За умови того, що ви докладатимете багато зусиль, можливий фінансовий успіх. Вам треба визначитися, чи потрібне вам те, чим ви сьогодні займаєтеся. Добрий настрій стане підтримкою для задуманого. Початі на цьому тижні романи матимуть бурхливе продовження. У ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не відчуватимете критичної межі сп’яніння.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01).

Наступний тиждень багатий на різні події, можливі дружні зустрічі. Не відмовляйтеся від вигідних пропозицій ділових партнерів, це принесе чималий успіх у кар’єрі. Водночас з’явиться можливість добре заробити, нарешті ви зможете допомогти батькам і дітям. Середина тижня буде невдалою як у дiловому планi, так i в особистому. Краще шукайте однодумцiв, вчiться обходити гострi кути. У вихiднi розслабтеся i влаштуйте собi приємну зустріч. Ви маєте всі підстави підозрювати своїх колег у непорядності, адже не раз мали можливість пересвідчитися в цьому. Пильнуйте уважно за їхніми діями, щоб не потрапити в неприємну ситуацію. Грошові надходження витрачайте з розумом, економія допоможе вам у новому бізнесі. Цей тиждень обіцяє бути вдалим у вирішенні фінансових питань. Не навантажуйте легені та бронхи фізичними вправами. Краще більше поспати.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02).

Тиждень буде доволi насиченим. У вас з’явиться можливiсть проявити щедрiсть душi — дати колегам пораду, оточити близьких турботою. Корисно i продуктивно освоювати новi знання. На початку тижня ви неодмінно покажете себе. У цей час може виникнути рiзке бажання перемiн, змiни iмiджу. Не поспiшайте, iнакше ризикуєте припуститися помилки на рiвному мiсцi. Найближчими днями більше уваги приділяйте домашнім і близьким. Не дуже вдалий час для просування по службі й спілкування з поважними особами. Від начальства ви не діждетеся розуміння, тому доведеться самому вирішувати робочі проблеми. Не починайте нових справ, є небезпека отримати невірну інформацію. Ви можете розраховувати на матеріальну та ідейну підтримку начальника. Займіться налагодженням соціальних стосунків із вищими інстанціями.

РИБИ (20.02-20.03).

У першiй половинi тижня нiчого не залишайте на волю випадку. Недомовленiсть, зайвi надiї на iнших людей вас пiдведуть. Словом, «слабка ланка» — це оточення, тримайте руку на пульсi.Найближчим часом ви вирiшите необхiднi питання, можете проявити себе з несподiваного боку. Розраховуйте не тiльки на свої сили — ви можете залучити до спiльних проектiв друзiв i знайомих. Не беріть участі в авантюрах — є ризик потрапити в неприємну ситуацію. Уникайте конфліктів, особливо з родичами, навпаки, спробуйте налагодити з ними стосунки. Ви зустрінетеся з цікавими людьми. Вдалий період для підписання важливих угод із діловими партнерами. У вас буде можливість проявити себе з професійного боку. Особливо вдалими будуть службові відрядження. На цьому тижні приділіть увагу близьким, якщо буде потреба, зберіть сімейну нараду. Обстеження та лікування серця і артеріальної системи перенесіть на наступний місяць.

