ЗОРІ ВІЩУЮТЬ З 11 ПО 17 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ

ОВЕН (21.03—20.04).

Тиждень принесе чимало хвилювань і розчарувань. Бережіть свою репутацію - при недостатньо серйозному ставленні до цього питання ймовірні неприємні несподіванки. На сімейному небосхилі в середу з’являються грозові хмари. Основний клопіт тижня - розчарування у друзях, які намагатимуться підставити підніжку у бізнесових справах. У матеріальній сфері щастить Тельцям, які народилися у другій декаді травня. П’ятниця і субота - дні непродуманих вчинків. Стрільці і Риби підсовують вам неправильну інформацію. У ці дні організм сам чистить сечовий міхур і статеві органи. Не заважайте природній профілактиці. Не варто сексуально перевантажуватися. Щоб полегшити перебіг хронічних хвороб, слід зрозуміти, що треба віддавати, а не брати, в тому числі й у сексі. Змініть своє ставлення до партнера і відчуєте полегшення.



ТЕЛЕЦЬ (21.04—21.05

Стосунки з партнерами по бізнесу і покровителями погіршуються. Кохані не завжди будуть з вами щирими і відвертими. Нові знайомства вимагатимуть від вас багато часу та зусиль. У середу уникайте марнослів’я і не вдавайтеся до необдуманих вчинків. Сприятливий період для тих, хто хоче зробити кар’єру. У середині тижня стримуйте емоції, бо дрібні конфлікти з партнерами по бізнесу можуть зруйнувати все, над чим ви працювали з початку місяця. У п’ятницю зростає небезпека травматизму. Душевна криза охоплює тих, хто народився 16-20 квітня: можуть посилитися алергічні реакції і біль у ногах. Не плануйте операцію на венах ніг. У ці дні утримайтеся від вживання алкоголю. Ви не відчуватимете критичної межі сп’яніння. Організм майже не захищатиметься від отруєння.



БЛИЗНЮКИ (22.05—21.06).

Працюють з подвоєною наполегливістю, щоб встигати за подіями. У понеділок і вівторок ви можете легко розсваритися з тими, хто багато вам допомагав у минулому. Чим би ви не займалися, необхідно пам’ятати, що ви не завжди і не в усьому маєте рацію. Докладатимуть багато зусиль, щоб не втратити завойовані позиції. Фізична робота допоможе зняти нервове напруження в четвер. Не виказуйте конкурентам слабкі місця свого бізнесу. У п’ятницю вони скористаються цією інформацією не на вашу користь. Знайомство у суботу розважить вас до кінця місяця. У суботу втома швидко знесилюватиме тіло. Уповільнюється реакція, тому будьте обережні за кермом. Пийте чисту воду між прийомами їжі. Процедури для схуднення — ефективні.



РАК (22.06—23.07).

Переглядає деякі життєві засади. Дехто змінить погляди на проблему подружньої вірності. Захочете розставити усі крапки над «і», але не поспішайте - войовничий настрій минеться. Шкода, що ваших вчинків майже ніхто не розуміє, мало того, їх навіть засуджують. Успіх у кар’єрі проблематичний. На заваді стануть Овни і Скорпіони. Якщо вони ваші начальники чи співробітники, не звертайтесь до них у середу, бо нічого, крім конфлікту і розчарування, вам це не принесе. Жінок-Раків засмутять діти, які у вівторок повністю вийдуть з-під контролю. У суботу варто сісти на дієту, бо можна легко набрати зайву вагу. Підтримки потребуватиме нервова система. Складно буде контролювати емоції. Можуть непокоїти тривожні сни. Шукайте ефективні способи відпочинку та підтримання внутрішньої рівноваги. Ляжте спати раніше.



ЛЕВ (24.07—23.08).

У вівторок може з’явитися надмірна нервозність і зайва ініціатива. Будьте обережні у розмовах, зміст яких можуть використати проти вас. Скрутні часи перечекайте у теплому родинному колі. У середу можливі напади численних опонентів. Особливо альтернативно висловлюватимуться чи діятимуть Стрільці, Риби і Близнюки. У Левів, народжених наприкінці липня, не все гаразд у сім’ї. Час бити на сполох і рятувати шлюб. У суботу на вас чекають походи в аптеку і безліч лікувальних процедур. Подбайте про здоров’я. Слідкуйте за поставою. Обирайте зручне положення для спини під час роботи та сну. Не варто йти на прийом до мануального терапевта. Похід до стоматолога теж краще відкласти.



ДІВА (24.08—23.09).

До кінця тижня будете жити, як на вулкані, - несподівані події постійно руйнуватимуть ваші плани. Декого чекає удар «нижче пояса» від того, від кого ви цього ніколи не сподівалися. Позитивні емоції можна черпати із спілкування з дітьми. Уникайте занепаду духу, незадоволення і вразливості. У середу філософські роздуми обов’язково чергуйте з фізичними вправами та веселим товариством, бо є загроза депресій. Справи з мертвої точки зрушаться. Позитивні емоції черпайте із сімейного життя, тут у вас все чудово. Загострюються хвороби нирок та сечового міхура. Операції на цих органах варто відкласти. Не слід робити пірсинг та проколювати вуха. Збільшується кількість захворювань, що передаються статевим шляхом. У ці дні не можна робити абортів. Приділіть більше уваги особистій гігієні. Зробіть генеральне прибирання вдома.



ТЕРЕЗИ (24.09—23.10).

Фінансовий бік справ вас не задовольнятиме. На роботі можливі великі зміни, причому пов’язані з критичною ситуацією. Як людині, яка поважає родинні зв’язки, вам доведеться надати матеріальну допомогу комусь із близьких. Це створить додаткові труднощі в п’ятницю. Основні клопоти у матеріальній сфері. У вівторок і середу ви занепокоєні тим, що вам не повертають борги. У бізнесі невизначені або двозначні ситуації, із яких доводиться викручуватися самому. У вихідні можливі сварки у сім’ї через різний підхід до виховання дітей. Проблемна шкіра потребуватиме догляду. Не експериментуйте з косметичними препаратами, щоб не було алергії. Більше часу проводьте на свіжому повітрі.



СКОРПІОН (24.10—22.11).

На початку тижня ви зіткнетеся із сильною протидією з боку партнерів чи начальства і ваші грандіозні проекти почнуть пробуксовувати. Тільки інтуїція зможе вивести на нове грошове джерело. Велика покупка принесе радість. Повинен уважно вивчати, перш ніж підписувати фінансові і юридичні документи, щоб уникнути неприємної ситуації у четвер. Справами розширення бізнесу займіться після 1 числа. У матеріальній і любовній сферах - без проблем. У п’ятницю навколо вас буде крутитися багато улесливих людей, похвалам яких не варто вірити. Сприятливий час для очищення організму. Варто менше їсти й більше пити. Перед сном прийміть ванну. Можна робити ванночки для ніг і масаж стоп. Походіть деякий час босоніж.



СТРІЛЕЦЬ (2.11—21.12).

Доведеться платити за старими рахунками в прямому і в переносному значенні. У понеділок і вівторок краще не підходьте до телефону - отримана інформація навряд чи додасть життєвого оптимізму. Треба бути готовим до різких змін у стосунках з близькими, але не слід надто драматизувати ситуацію. Непередбачені обставини вимагатимуть дій, які принесуть несподіваний успіх, а декому і прибуток (середа). Діти шкільного віку приносять добру звістку. Дружба з Левами переростає у партнерські стосунки, але не забувайте, що керувати спільною справою захоче Лев. Вирушати у закордонну подорож краще після 3 числа. Судини стають більш вразливими й ламкими. Підвищується внутрішньочерепний тиск. Фізичне перевантаження може спровокувати внутрішні крововиливи. Голова болітиме через зміну атмосферного тиску.



КОЗЕРІГ (22.12—20.01).

У справах і кар’єрі чистота ваших помислів вирішуватиме все. В четвер будьте стриманими у висловлюваннях, особливо щодо керівництва. Не найкращий час для поїздок і відряджень, знайдіть собі заняття вдома. Закінчує старі справи. Середа і четвер - сприятливі дні для залагодження питань з нерухомістю, оформлення спадщини, походу до стоматолога. Щастить працівникам сфери торгівлі, адміністраторам усіх рангів, рекламним агентам. Ви можете легко закохати у себе Тельців, Риб і Терезів. Романтичні побачення призначте на суботу або неділю. Не пийте холодних напоїв. Бережіть горло, якщо спілкуєтеся з великою аудиторією, — можна втратити голос. Відкладіть операції на щитовидній залозі та носоглотці. Вдалий час для лікування органів репродуктивної системи.



ВОДОЛІЙ (21.01—19.02).

Переживає багато гострих відчуттів. У середині тижня усе те, що ви вважали стабільним, незмінним, може миттєво розвалитися, як картковий будиночок. Не засмучуйтесь і не лякайтеся - просто деякі ваші уподобання повинні кардинально змінитися, хочете ви того, чи ні. У Водолія посилюються професійні амбіції. Ділові справи вирішуються без особливих проблем у четвер. У п’ятницю - подарунки долі: несподівано знаходяться речі, які ви вважали загубленими назавжди. До Водоліїв, народжених у першій декаді лютого, повертаються старі друзі або кохані. Важкі дні для гіпертоніків. Намагайтеся уникати стресів і контролюйте тиск. Відмовтеся від гострих страв, щоб не було загострення виразки шлунку. Не зловживайте алкоголем.



РИБИ (20.02—20.03).

Попереду звичайний тиждень. У середу можливі невеликі неприємності, які стосуватимуться не особисто вас, а ваших близьких і рідних. У творчих людей і комерсантів справи йдуть успішно. Працівники туристичних агенцій отримають незапланований прибуток у четвер. Середа - день побачень і з’ясувань стосунків. Охоплені настроєм, близьким до панічного, що, по-перше, бракує часу, а по-друге - грошей. У четвер згадайте, що у вас є родина і друзі, і вони вас у біді не залишать. Час зайнятися профілактикою та лікуванням органів зору. Підбирайте окуляри. Проводьте процедури для загального зміцнення. Корисною буде сауна. Розпочинайте заняття спортом, більше рухайтеся. Не засиджуйтеся перед моніторами.





