Герої без нагород не залишаться

Чому не всі подання на нагородження реалізовуються, а від подання до отримання нагороди минає не один місяць?

Військовослужбовець із позивним «Друїд» спочатку просто не зрозумів, що відбулося. Щойно просто в окопі біля вогневої точки, на якій він чергував, офіцер Міноборони вручив йому футляр із емблемою Міністерства оборони України. Присівши на бруствері над здивованим стрільцем, його товариш вимогливо сказав: «Не відкривай поки що, дай ліву руку!» «Друїд» повільно протягнув товаришу лівицю, а той спритно зняв з неї недорогий годинник. «Тепер давай!»

«Друїд», якому навмисно не сказали, що за відзнака в коробочці, дістав із неї новий годинник захисного кольору. Емоції — від подиву до майже дитячої радості — відобразились на його зарослому бородою обличчі…

Напевне, ніхто не буде заперечувати, що нагороди для учасників АТО — не просто прикраси з металу. Ними держава демонструє військовослужбовцям, які стоять на захисті мирного життя в нашій країні, визнання їхньої необхідності суспільству. Офіцери 20 мобільних груп, що за дорученням Міністра оборони України з нагоди 25-ї річниці нашої незалежності вручали відзнаки відомства бійцям безпосередньо на «нульових» опорних пунктах, зізнаються — повернулися наче заряджені позитивом від сотень нагороджених фронтовиків. Однак вони привезли з собою і проблемні запитання. Коротше кажучи, переважна кількість їх зводиться до такого: не всі подання на нагородження реалізовуються, а від подання до отримання нагороди минає не один місяць.

Члени мобільних груп при спілкуванні з військовослужбовцями по можливості пояснювали, чому так відбувається. А про озвучення стану справ для широкого загалу домовився ще в ОТУ «Луганськ» із заступником начальника відділу нагороджень Департаменту кадрової політики МО України полковником Костянтином Казіміром.

— Ви самі були свідком того, як повільно у районі АТО працюють кадрові органи деяких бригад та окремих батальйонів, — говорить мені вже у Києві посадовець. — Вашій мобільній групі також доводилося просто на місцях подовгу чекати на оформлення простих паперів на нагороджених. І це при тому, що їхнє командування було попереджене про важливий захід заздалегідь. Розумію, що кадровики перевантажені роботою, починаючи зі складання добових наказів і закінчуючи тими ж поданнями. Та знайти кілька годин на тиждень для роботи з рапортами командирів підрозділів про заохочення їхніх підлеглих не так важко. Як не важко, на мій погляд, призначити й навчити роботі з нагородними документами відповідального старшого солдата. Ще однією проблемою вважаю те, що інколи командири не відслідковують хід своїх рапортів та прийняті щодо них рішення. Іншими словами, однією з головних причин є людський фактор. До нього я відношу формальне ставлення кадровиків і начальників у військових частинах до змісту подання, інколи його неможливо читати без гіркої посмішки…

Погоджуюсь із полковником Костянтином Казіміром, бо знаю, що значний відсоток таких паперів відсівається у бригадах, угрупованнях і штабі АТО. Кілька разів особисто бачив тексти, в яких бійці представлялися до ордена формулюваннями на кшталт: «Протягом тривалого часу перебував у зоні АТО на передових позиціях під обстрілами. Неодноразово проявляв рішучість і відвагу». Можливо, хтось вважає, що цього достатньо, але підставою для нагородження орденом має бути конкретний вчинок. Такий, що описується, наприклад, словами: «Під вогнем ворога витягнув з поля бою пораненого. Знищив танк противника. Продовжив бій після отримання поранення. Організував і виграв бій без втрат особового складу, виконавши бойове завдання…»

До речі, на цих же стадіях проходження паперів майже повністю унеможливлюються спроби когось нагородити незаслужено. Участь у тому чи іншому бою конкретного військовослужбовця чи підрозділу перевіряється за встановленими бойовими звітними документами. Якщо бій у них не зафіксований або щодо фактів виникають сумніви, рух подання призупиняється, і починається службове розслідування.

— Повільність проходження нагородних документів, як правило, має об’єктивний процедурний характер. Треба перевірити викладені в поданні факти та їхню відповідність законодавчим вимогам про нагородження саме цією, а не іншою відзнакою. Подання згідно з положеннями про конкретні відзнаки або державні нагороди обов’язково проводяться через певні інстанції, на що потрібен час. Особливо це стосується державних нагород, подання на які розглядаються в Адміністрації Президента України. Тільки зараз там обробляються матеріали на нагородження майже 1250 осіб…

Прошу офіцерів відділу нагороджень надати мені останні статистичні дані про нагородження по Збройних Силах. Загалом за високі показники у службовій діяльності, виконання завдань щодо захисту територіальної цілісності України, за мужність і героїзм, виявлені під час бойових дій, тільки до 25-ї річниці незалежності України було відзначено близько 20 тисяч захисників Батьківщини. За час проведення АТО Героями України стали 26 військовослужбовців. Державні нагороди отримали більше 11 тисяч, відзнаки оборонного відомства — понад 15 тисяч осіб.

Виходячи із таких цифр, навряд чи хтось скаже, що нагороджених у нас мало. Безумовно, всі військовослужбовці, які покинули рідні домівки заради захисту рідної землі, заслуговують на визнання держави. Та було б дивно, якби нагороджували всіх поспіль, бо в такому випадку нівелюється саме поняття відзнаки, а тим більше — державної нагороди.

Віктор ШЕВЧЕНКО



ДОВІДКА «УС»



Мало кому на лінії зіткнення відомо, що 17 лютого цього року Президент України своїм Указом № 53/2016 встановив відзнаку «За участь в антитерористичній операції», яка за статусом прирівнюється до державної нагороди. Згідно з положенням про неї, відзнакою будуть нагороджені військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані та працівники Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районі проведення АТО в період її проведення. Відзнака знаходиться у виробництві.