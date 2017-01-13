Як це бути посередником між Богом і солдатами під гуркіт артилерії?

Мінімум дві «навколосвітні» подорожі наїздив уздовж лінії фронту за час війни капелан Альберт Хомяк. Чоловік не з чужих слів знає, як це бути посередником між Богом і солдатами, коли навколо вибухають снаряди. Він ледь не кожного дня їде туди, звідки може не повернутися, молиться за солдатів і разом з ними відпускає гріхи, відспівує загиблих і лікує людські душі посеред холоду, страху…

Під час наступу на Маріуполь навесні 2014 року Альберт Хомяк разом із іншими пасторами щоденно копав окопи, допомагав будувати блокпости, укріплення.

— Коли дізналися, що українські захисники тимчасово залишили один із блокпостів поблизу Широкиного, кинулися туди, — каже капелан. — Правда, якби туди прийшли російські окупанти, поняття не маю, що б ми робили. Зброї ж у нас — ніякої. Хіба що під танк кидалися б і кричали: «Не пустимо». На щастя, вже за кілька годин під’їхали добровольці і також ставали в живі ланцюги разом із іншими активістами. Ми були готові захищати своє місто всіма можливими способами.

Священик брав активну участь у вивезенні людей з Широкиного. Евакуація була небезпечною і відчайдушною.

— Найбільше запам’яталася зграя собак. Їх було не менше двох десятків. Бігли з шаленими очима, ледь машину нашу не збили. Минуло буквально півхвилини, і все навколо почало палати. Тварини відчули небезпеку раніше за людей. Я вибіг з машини, а тікати нікуди, попереду магазин. Ну, думаю, хоч помру красиво — просто на вітрині. Забігли в підвал, а там вже кілька десятків людей. Ви не уявляєте, наскільки щиро вони тоді молилися. Ми кілька разів намагалися вибігти з укриття, та обстріли відразу ж змушували повертатися. Раптом забігає солдат і каже: «У вас є п’ять хвилин. У нас — «Жигулі». Я можу вивезти семеро людей». Одна жінка взяла невелику сумку з найціннішими речами. Кажемо їй: «Жінко, речі немає куди покласти!» Вона відкидає сумку і без жодних емоцій та вагань сідає з дитиною в машину і каже: «Я готова». Вивезли людей, усі залишилися живими.

Із небезпекою капелану доводиться стикатися ледь не кожного дня, адже він із командою постійно їздить в Широкине, Гранітне… Нещодавно священик намагався підрахувати, скільки продуктів розвіз. Каже, що точно більше 130 тонн.

— У Гранітному колись 12 годин сиділи в підвалі, російські окупанти гатили без упину, — пригадує пастор.

Альберт Хомяк — один із тих, хто знає нинішню передову як свої п’ять пальців. Його домівка за десять кілометрів від Широкиного, де кожного дня гуркотить артилерія. Та звуки війни для нього є вже просто шумовим ефектом.

Анастасія ОЛЕХНОВИЧ