Новорічний салат для солдатів

А ви присмачуєте страви дрібкою любові, коли готуєте для дорогих серцю людей так, як це зробили учасники толоки з назвою «Салат для солдат-3»? На заклик у соцмережі організаторів благодійного заходу приготувати для воїнів АТО дві тонни святкового олів’є і доправити його за місцем призначення, відгукнулися десятки небайдужих. Везли, несли, варили, чистили, нарізали сотні кілограмів продуктів для олів’є люди, досі не знайомі одне з одним. Багато хто перераховував гроші, аби можна було закупити необхідне. У перший день нарізування зібралися байкер із дружиною і донькою, актор, журналісти, підприємці, власниця турагенції, ландшафтний дизайнер, депутат, лікар і ще багато небайдужих. Згуртовано стали до справи. За розмовами, оповідками та піснями, звісно, й дегустацією приготовленого незчулися як пролунало: «Маємо 124 відра». Кожне пронумерували, написали на них побажання бійцям, завантажили в авто. Благословивши водія і групу супроводу, організатори запланували роботу на наступний день. Один із найактивніших Володимир Нечипорук сказав, що ми передаємо хлопцям на фронт не лише калорії, а свою любов і повагу до них. Ділимося часточкою своєї душі.

Добра справа ладиться за покликом серця. На сайті організатори оприлюднили список для реєстрації учасників, щоб мати уявлення, який ресурс візьме участь. Однак не всі зуміли там зареєструватися. Та це не стало на заваді бажанню подарувати часточку добра тим, хто зустріне Новий рік в окопах. Як сказав один з учасників толоки, актор за професією і добра людина в житті, навіть один промінь світла здатен здолати пітьму.

Ольга ПРОКОПЕНКО