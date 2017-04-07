Христині Нагорній — 116 років!

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Published 07/04/2017 06:54:00 | 3 times read
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Титул найстаршої жительки України отримала жителька села Жадове (Чернігівська область) Христина Нагорна.
1 липня 2017 року їй виповнюється 117 років.
Напередодні жінці вручили офіційний диплом Книги рекордів України.
За словами довгожительки, їй вдалося зберегти бадьорість духу, попри всі життєві труднощі — важка праця в колгоспі, лихоліття голоду та війни. Односельці ж поважають бабу Христину за її доброту та віру в людей.
Живе рекордсменка у старій сільській хаті з чисто вибіленої піччю, яку так і не дала поламати. На стіні в обрамленні традиційного рушника висять фото численних родичів жінки.
Вона вже чекає, коли вони всі вони приїдуть на її 117-й день народження.
Наталія БОРИС

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