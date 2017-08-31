Жашкічанин — один із кращих гармоністів світу

Викладач Жашківської музичної школи, керівник Жашківського музею гармоніки , заслужений працівник культури України Іван Сухий – неодноразовий лауреат мистецьких конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. Зокрема, в 2005 році, будучи учасником міжнародного фестивалю «Дзвенять цимбали і гармоніки», що проходив у місті Постави Вітебської області, Іван Іванович досяг першості. А в 2015 році на однойменному фестивалі серед визнаних митців з дев’яти країн він виборов найвищу нагороду — гран-прі.

Цьогоріч жашківчанина запросили на чемпіонат світу зі гри на гармоніці, що відбувся в австрійському місті Аусервільгратен. Серед 205 учасників чемпіонату Іван Сухий один представляв як Україну, так і країни СНД. І небезуспішно, виборовши сьоме місце, іншими словами – потрапивши в першу десятку найкращих гармоністів світу.

Разом з відповідною медаллю, грамотою та іменним значком він привіз з Австрії чимало приємних вражень, зокрема від проведеного ним в рамках фестивалю майстер-класу на діатонічній гармоніці для членів журі та експертів Віденської консерваторії, від зустрічей з давніми друзями та нових знайомств. При цьому Іван Іванович висловлює глибоку вдячність спонсорам, передусім директору ТОВ ВКФ «Кремінь» Станіславу Луценку за допомогу в придбанні діатонічної гармоніки, котрій на сьогодні немає рівних в Україні.

Феофан БІЛЕЦЬКИЙ