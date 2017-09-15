Iз позивним «Дублер»

Актор російського кіно Анатолій Пашинін (на фото) записався добровольцем в Українське військо. У 8-му батальйоні УДА «Аратта» він обрав для себе позивний «Дублер». Під час поїздки на передову випала нагода поспілкуватися з бійцем.

Народився Анатолій 15 вересня 1978 року в містечку Світловодськ на Кіровоградщині. Дитячі роки минули в козацьму краї — на Запоріжжі. Навчавсь у Запорізькому індустріальному інституті, опановував одразу дві спеціальності — металургію та охорону навколишнього середовища. А ще юнак активно займався спортом — боксом і карате. Це допомогло йому отримати роль старлея Дороніна — офіцера РА, який воює в Чечні проти повстанців, у російському серіалі «Грозові ворота». Тепер, під час російсько-української війни, він, напевне, мав би бути в складі окупаційних військ, які вдерлися навесні 2014 року до Криму й на Донбас. Однак світ став догори дрига: старлей «Доронін», тобто виконавець його ролі, тепер воює на нашому боці неподалік Маріуполя.

У кіно Анатолій Пашинін почав зніматися 2001 року, після закінчення у Москві Вищого театрального училища ім. Щепкіна. Потяг до сцени в хлопця був такий сильний, що до Білокам’яної він подався, ще навчаючись на п’ятому курсі Запорізького індустріального інституту. Зміна життєвого шляху увінчалася успіхом: його акторський талант помітили. Анатолій Пашинін зіграв кілька ролей, якими міг би пишатися будь-який кіноактор. Він знімавсь у численних російських та українських фільмах.

Найбільший успіх, утім, актору приніс серіал «Грозові ворота». У ньому герой Пашиніна ціною власного життя рятує російських солдатів. Це — взірець російського офіцера, який був потрібний Москві для пропаганди. Цікаво, що описаний у романі бій на висоті 776 відбувся вже після того, як роман, за яким створений сценарій, був уже написаний. Серіал, головну роль у якому зіграв Анатолій Пашинін, виявився настільки популярним, що наступні після виходу фільму на екран видання книжки Олександра Тамонікова «Рота йде в небо» вже друкувалися під назвою «Грозові ворота».

У Пашиніна життя складалося: робота на «фабриці мрій», достаток, квартира в центрі Москви... І ось він все це полишає й повертається з російським паспортом в Україну. Ті, хто знає Анатолія ближче, стверджують, що це тільки на перший погляд він зробив несподіваний життєвий крок. Насправді його погляди на імперію Путіна завжди були критичними. Актор брав участь у протестних акціях, які проходили в Москві. Під час Майдану приїздив до столиці України. А коли почалася війна, разом із волонтерами не раз бував на передовій, де воював його брат Костянтин. До речі, позивний «Дублер» діставсь Анатолію у спадок від брата, який у найважчі дні захищав Донецький аеропорт. Вже тоді актор захоплено висловлювався про наших «кіборгів».

А в «Грозових воротах», між іншим, одну з головних ролей зіграв ще один російський актор — Пореченков. Той, що задля розваги стріляв у захисників аеропорту з кулемета. Анатолій Пашинін обрав іншу долю: захист української землі, за яку він може загинути. До речі, робить це із російським паспортом у кишені. Вважає, не варто клопотатися про українське громадянство, якщо багато іноземців, котрі не перший рік захищають Україну на фронті, досі його не отримали.

— Колись я грошима допомагав тим, хто захищає нашу землю, свободу, — каже Анатолій Пашинін. — Тепер копаю окопи, стою на чатах, стріляю...

З Анатолієм Пашиніним я зустрівся в останні дні літа на базі батальйону «Аратта». Справив він на мене враження людини емоційної. Інтерв’ю беру в нього дорогою до бусика, на якому, повантаживши бронежилет і каску, він поспішає на передову. Однак командування підрозділу, в якому «Дублер» опанував фах кулеметника, розповіло, що Пашинін боєць витриманий, годиться бути спецпризначенцем. Власне, увесь батальйон «Аратта» — це підрозділ спеціального призначення. Хоча, думається, набагато грізнішою силою Анатолій Пашинін буде як бойова і потужна одиниця інформаційної війни.

Леонід ЛОГВИНЕНКО