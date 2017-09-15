«А в мами світиться вікно...»

Поетові, композиторові, співакові, заслуженому журналісту України Михайлові-Богдану Кучеру — 60. Він народився 11 липня, за паспортом — 21 серпня. Тож хто не встиг привітати першого разу, отримав ще один шанс. і я віншую ювіляра цією розповіддю.

Малого Богдана мати пеленала, а тато брав сповиток і клав біля щойно купленого радіоприймача «Оттава». Мама Ганна скрушно хитала головою і казала:

— Та що робиш, Михайле? Вглухне дитина.

— Ніц’му не буде, — говорив чоловік і підкручував звук, — хай слухає. Дивись, які файні співи...

А якраз звучали пісні у виконанні славетного хору ім. Г. Верьовки. Це були перші пісенно-радійні уроки Михайла-Богдана. Тато ніби передбачив синові долю — пісня і журналістика...

Розмірковуєш: недаремно ця людина має два імені. Два дні народження. Тому жити йому ніби треба за двох. Ні, за трьох. Помирав батько. Так і сказав: «Доживеш за мене, сину». А він, Богдан, маленький хлопчик, помирав серед пахучого липня одразу після народження. Дитина посиніла, очі заволокло плівкою. Проте, здається, Всевишній мав щодо нього інші плани: «Дитино, ти ще будеш потрібна на цій землі, людям потрібна будеш».

А може, саме тоді Господня благодать зароджувала в хлопцеві оту щонайкрихітнішу зернинку любові до батьків, села, краю, яка згодом переросте в перше свідоме поетичне одкровення? Любов до рідних порогів на шальках терезів не виміряєш, а ось силу душевного струменя відчути або ж збагнути можна. і та сила часто водитиме тебе манівцями, хай і не просторими шляхами. А певно, ще тоді, в дитинстві, у його душі заломився клаптик сонячного проміння. Вже згодом Богдан напише й заспіває:

Чужої мови я не знаю

(А чи на світі є чужа?),

Та лиш тією заспіваю,

Якою мати нарекла.

Як не зречешся й ти тієї,

Що у колисанці чував,

Душа засвітиться зорею —

Зорю щоб людям ти віддав.

І гойдалася Богданова колиска разом з братовою поміж сонячних весен, теплих літ і пахучех осеней у селі Діброві (давніша назва — Середні Сарники) Рогатинського району. Батько Михайло, мати Анна — одвічні трударі на підприємстві і в колгоспі — зазнали «повного щастя» від отого злиденного і цинічного «світлого майбутнього». Ферма, дороги, гної, болото, біль, сум і поміж тим — радість. Будувалися, вчили дітей. Батько був цікавою людиною. Співав, брав участь у театральному гуртку при сільському клубі. Зіграв кілька ролей у класичних виставах. Поза тим шоферував. Мати — трударка в колгоспі. Заробила медальку, дві хустки і низку хворіб. Богдан у пошані до батьків схиляє голову і дякує їм за життєву науку.

То була одна з перших його пісень про матір:

...Всі бажання серця мого

Матері збулись,

А єдиний колір дивний

У волоссі залишивсь.

Не судилось, певно, ненько,

Щоб Вас осінь обійшла.

Нині знову став просити.

Вийшов в двір. Там сніг... зима.

Хата, де народився, край села. За нею — поля, далі — пасовисько — Дуброва, ліс, два озерця — Уборіщі. Краса неймовірна за будь-якої пори року. Випасав домашніх гусей, корів, попри навчання в школі — працював на жнивах, на току. В четвертому класі вперше вийшов на сільську сцену. Заспівав. Така та сцена здавалася величезна. Як пасовисько. Талант хлопця запримітила перша вчителька Марія Петрівна Фірман. Але ж у селі тоді майже всі співали. Це тепер побільшало горілки, сварок і бійок за церкву, за межу, а пісень поменшало. Що стається з людом в незалежній Україні? Тому так болить Богданові село й понині:

Чи так вже нам добре всім, браття, запитую,

Чи не самотньо нам в храмі душі?

Як же тоді бути нам з Україною,

Якщо поділимо Бога в собі?

Хто ж по землі цій позавтра ходитиме?

Ми ж бо Христа розп’яли за мідяк.

Хто ж то до церкви онука водитиме?

Може, облуда? Яничар? Чи лайдак?

Співав змалечку з родиною Олійників, з Ярославом Драком, з дівочими гуртами. Якось на день народження бабуся Анелія подарувала гармонію. Радості не було меж. Щодо бабусі. Вона жила на хуторі, званому Лупана. Там стояла одна-єдина хата посеред полів, а довкруги на 5-6 кілометрів — ні душі. Богдан з братами, рідними і двоюрідними, там пізнавав і світ, і себе. А ще через дідуся Степана, бабусю Марію і прабабусю Люсю. Дід Степан — сільський фірман. Другого не було такого, щоб так любив коней і свою роботу. Віз і коні вичищені, тварини нагодовані, доглянуті. Дід учив Богдана косити, сіяти, орати. Бабуся співала пісень. Цікава деталь: дід Степан Кучер — з великої сарниківської родини Кучерів — одружився з Марією Фурман. Збіг обставин, випадковість: Кучер-Фурман? Богдан всерйоз вважає, що доля наврочила йому вміння добре триматися на життєвому коні. Адже гармонією і гітарою, яку потім купив, оволодів самотужки. А тут ще й музики! О! В Діброві в ті літа були файні музики під орудою Степана Бабія (по-вуличному Путюк). Часто малому Богданові на весіллі «цимбаліст» давав «пальцятками» по струнах пройтися. То був ілько Чорний. А Путюкова скрипка грала, ніби говорила. По сей день звуки тієї скрипки живуть у Богдановій душі.

Внутрішній голос дібровських небес був з Богданом і у Львові, і під час навчання в технікумі легкої промисловості. Саме там, в ансамблі, ой і наспівався пісень Володимира Івасюка! Обожнював. Фактично з ними й виріс. Чистота і глибина Івасюкових творів є добрим орієнтиром у творчості. Зрештою, тоді, у 1972 році, не пропустив у Львові жодного концерту ВіА «Смерічка». Виходили ще юні-юні В. Зінкевич та Н. Яремчук у вишитих чорно-червоних гуцульських костюмах...

Богдан мріяв ось так, як співаки зі «Смерічки», вийти на сцену. Та мрія (о, диво!) згодом таки збулася. Правда, не в «Смерічці», а у львівському ВіА «Ватра». Але перед тим було знайомство з В. Івасюком. Керівник технікумівського ансамблю був колегою композитора. Якраз вивчали пісню «Два перстені». Володя подарував Богданові свою гігант-платівку. Пам’ятаєте, «Пісні Володимира Івасюка співає Софія Ротару». Загалом, Львів є Львів. Там можна й загубитися, а можна, гартуючи характер, знайти своє. Згодом і Богдан надішле В. Івасюку свої вірші. В одному з листів до Богдана Володимир Івасюк писав: «Своїй поезії додайте небесного вогню і глибини та філософії людських почуттів. Пишіть кожен рядок, ніби востаннє». Залюбки у Львові відвідував концерти «Піснярів», «Кобзи», «Краян».

А тепер щодо львівської «Ватри». Вже навчаючись в університеті, співав у ансамблі, який у Москві, в університеті ім. П. Лумумби, на міжнародному конкурсі патріотичних пісень отримав серед 300 колективів третю премію. Богдан потрапив у фінал з піснею Миколи Мозгового «Мій край». Була публікація в обласній пресі Богдана Білейчука. З того моменту через журналіста Максима Міщенка почалося знайомство з Ігорем Білозіром, керівником «Ватри». Разом з Оксаною Білозір за два тижні Богдан вивчив майже всю концертну програму. Співав у парі з Оксаною народні пісні, естрадні твори. Білозіри довго не вірили, що хлопець з Рогатинщини не має музичної освіти.

Але до «Ватри» були ще служба в армії, заняття в театральному гуртку гарнізонного Будинку офіцерів в м. Овручі на Житомирщині і тісна співпраця з тодішньою газетою Прикарпатського військового округу «Слава Родины». Після служби у війську отримав скерування до студії при Львівському театрі ім. М. Заньковецької і таке ж — на факультет журналістики. Роби що хочеш. Куди йти? Але знайомство із львівськими поетами Романом Лубківським, Романом Кудликом, Богданом Стельмахом, а особливо з Василем Мартиновим сприяло тому, що журналістика перемогла. Роки навчання у Львівському університеті на факультеті журналістики Богдан вважає найблагодатнішими. Тут відбулося його народження як журналіста і становлення як людини. Або ж все-таки — початки становлення. Богдан і далі шукав себе, і знаходив добрих і розумних людей. Мирослав Скочиляс, тодішній головний редактор музичних передач Львівського телебачення на Високому замку (на жаль, уже покійний), допоміг Богданові, як ніхто... Другокурсник Богдан Кучер уже вів цикл музичних програм, співпрацював з літературно-драматичною редакцією (редактор Василь Глинчак), з дикторами телебачення Романом Лемехом, Петром Остапишиним. Навіть приповідка до студента тоді пристала: «Знову буде в нас ведучий знаменитий Бодя Кучер...».

А його справді тоді на Львівському телебаченні знали як автора і ведучого телепрограм «Призначається побачення», «і знову зустріч», «Для вас і про вас», «Творчість молодих». Зрештою, він — один із небагатьох студентів, який свою дипломну роботу захистив на основі власних телепередач «Журналіст у кадрі. Психологія творчості». Ця тема цікавить його й нині. Адже журналіст без Божого дару, без досконалих професійних навичок, без знання психології людини — посередність.

Йому, як і мільйонам іншим, болить і болітиме сьогоднішнє і майбутнє України. Пишеться і співається нелегко, майже з болем:

Родино, збираймося до себе,

Хоч раз зирнім в віконечко душі.

А там таке вкраїнське небо,

Його не зрадь ніколи на землі.

Ця тема, як і в піснях, повсякчас пульсує і в радіотелепередачах «Отчий світильник», «Золотий тік», «Пізнай в собі людину», «Горнусь до тебе, Україно», «Наш вибір», «Щоб ми усі були одно», у телепередачах «Істина», «До Бога душу прихилю». Це тепер, коли вільне слово.

А тоді, 1984 року, Богдана Кучера після закінчення університету компартійна система, «по-дружньому», так би мовити, відпровадила подалі від Львова. Мовляв, вже одружений, маєте двійко дітей, а жити де будете? А ще: чому досі не член КПРС? Вже згодом, через роки, один із працівників львівської телестудії, який свого часу був близький до органів КДБ, визнав: «Занадто, пане Богдане, ваші передачі українськими були. Тому вас на телебаченні і не залишили».

Доречно буде згадати, що радіоцикл «Отчий світильник» Богдана Кучера у 1991 році на Всеукраїнському конкурсі радіопрограм здобув перше місце.

«Заземленість» його творчості на українську душу здобула йому багато прихильників. Тому й неординарним видався авторський вечір Б. Кучера «Пам’ятай: ми — українці» в обласному музично-драматичному театрі ім. І. Франка у 1997 році. Тривав він 6 годин при переповненій залі. Ця подія засвідчила: митець має своїх шанувальників, його твори знайшли гідне місце в пісенному розмаїтті не тільки Прикарпаття. Успіх вечора додав творчих сил і снаги Богданові Михайловичу. Зродилося чимало нових творів. Почастішали запрошення на участь у різноманітних концертних програмах разом з В. Зінкевичем, П. Дворським, О. Білозір.

Усе частіше пісенна і журналістська доля зводить його саме з тими, про кого свого часу розповідав у радіо- і телепрограмах. А що пісні? Вони, як діти. Їх є чимало, і всі вони дорогі. Всі до одної. Бо вони — для людей і про людей.

Його слово служить творчості й інших обдарованих українських виконавців. Ще довго з уст Василя Зінкевича не сходитиме пісня Богдана Кучера «Новий день над Україною», яка стала своєрідною пісенною візитівкою України. А пісні Богдана Кучера у виконанні понад 20-ти артистів української естради (Іван Попович, Іво Бобул, Ольга Добрянська, Степан Гіга, Павло Мрежук, дуети «Писанка», «Ярослав-НА», «Скриня», гурти «Дзвони», «Соколи», «Львівські музики», плеяда прикарпатських співаків (Михайло Кривень, Михайло Попелюк, Ярослав Крайник, Олександр Семчук, Галина Баранкевич, Світлана Весна, Ірина Зінковська, Оксана Романюк та ін.), єднає подих нашого зболеного часу, часу війни і втрат...

...Хто в Україні, мов чужинці,

Затопчуть душу, обпечуть.

А ще свої, немов ординці,

Останнє з хати понесуть.

Чи нас купили поодинці,

Чи кращі з нас вже в небесах,

Замало нині українців

На українських теренах...

Загострене відчуття часу і в піснях, і в телерадіопрограмах «Говорить івано-Франківськ», «І...де...я», «Наш вибір». Який він — інформаційний простір, хто ми на цій землі, які ми — люди, куди йдемо, які наші дороги до храму своєї душі? Чому таким цинічним виглядає цей світ, чому так легко ми плутаємо цілі і цінності?..

А втім, буквально до нашої зустрічі я й здогадатися не міг, що Богданове козацьке 60-ліття майже збіглося з поважними 80-ма літами (6 березня 2017 р.) його матері — Ганни Миколаївни Кучер. Але запитав, що вродилося з цього. і почув прекрасну мелодію нової пісні «А в мами світиться вікно». Ось фрагмент:

А в мами світиться вікно

Якимсь незвичним дивосвітлом,

Як совість, світиться воно,

А може, це Господнє світло.

Нових пісень він має немало: «Не бійтеся бути святими», «Налий мені, брате, Гуцульщини в чашу», «Небесна душа», «Хто ми на цій землі»... Це до тієї вервиці 120-ти Богданових попередніх пісень, де «фірман коней запрягає», про «час, що летить», про «українську хату» і «чугайстра», бо там «засівається добром». У кожної — своя доля... Десь півроку тому довелося побувати на одній імпрезі. Коли вона вже закінчувалася, деякі захмелілі застільники вже й забули, для чого зібралися, а окремі в суперечці мало не бралися за барки. Це зупинив знаний сільський скрипаль, якого запросили грати на імпрезі.

— Хлопці! Козаки! — плеснув він у долоні. — Ліпше я вам заспіваю файну пісню, може, її хтось ще й не чув.

і приємним тенором завів пісню Б. Кучера на слова Надії Дички «Пісня вдарить у дзвін...» Усі враз затихли. А коли прозвучав останній акорд, аплодували, питали, хто написав...

Так сталося, що вперше брав інтерв’ю в Богдана Кучера ще 25 літ тому. Ось тільки не знав, та й звідки мав знати, що його рідна Діброва дасть Україні й інших талановитих людей: світлої пам’яті письменника Богдана Бойка, відомого журналіста Богдана Фіголя, популярного співака Ярослава Бурлачука з родини Драків, письменника Богдана Голода, його сина, доктора філології, професора Романа Голода...

Замість побажань на майбутнє скажу так, як любить казати Богдан: «Абисьте прожили 100 літ, а я то видів». І головне, щоб вікно його мами в Діброві ще довгенько світилося Божим світлом.

Микола БОЛОТЕНЮК