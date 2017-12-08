Ворожий танк «роззув» із першого пострілу

…Щойно Андрій повернувся з бойового чергування, як у кімнату забіг стривожений побратим:

— Вулицею суне ворожий танк!..

Якраз днів за п’ять перед цим у їхньому підрозділі загинув гранатометник, тож Андрієві не залишалося нічого іншого, як самому вхопити РПГ-7В та слідом вибігти надвір.

Як виявилося, не лише танк їхав вулицею — рухалися й дві БМП та група піхоти.

Сім пострілів зробив Андрій по танку, і всі — у ціль. Уже першою гранатою він «роззув» Т-72: пощастило, рикошетом від землі влучив. Та й решта Андрієвих гранат влучила в уже нерухомий панцерник. Після п’ятої гранати він уже горів, а з останнім пострілом ще й одночасно в ньому здетонував боєкомплект. Потужним вибухом відірвало башту танка й відкинуло її десь на городи.

Для сержанта Андрія Б. війна розпочалася навесні 2014-го, коли його частина увійшла в район АТО. На той час він нещодавно уклав другий контракт.

Бої на Савур-Могилі, у Степанівці, Чорнухиному й Дебальцевому (перша та друга ротації Андрія) були кривавими. Особливо запам’яталося Чорнухине. Там він і танк підбив, і зазнав поранення.

То був уже 2015 рік. Вояк вибіг із кулеметом відрізати ворожу піхоту. Аж раптом поруч лягла міна, осколком якої добряче пошматувало йому ногу.

Однак після лікування й реабілітації сержант повернувся у свій підрозділ.

Після третьої ротації хлопець втілив у життя свою мрію: перевівся в розвідку. Сьогодні командир відділення розвідувального взводу одного з батальйонів окремої механізованої бригади сержант Андрій Б. вже вчетверте воює на підступах до Донецька.

Олексій ТРИГУБ