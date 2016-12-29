Гурманські поради до свята

НЕ МОЖНА:

1. Пити на голодний шлунок. Це надійний спосіб миттєво сп'яніти і захворіти "на живіт": із загостренням гастриту, холециститу, панкреатиту.

2. Змішувати напої. Будете ви підвищувати градус чи понижувати, від похмілля врятує не це, а пиття в межах безпечної норми, яку ви можете встановити, виходячи із досвіду попередніх свят.

3. Надіятись на таблетки. Алкоголь і ліки — це вибухова суміш. Приймати таблетки, щоб більше випити, чи для того, аби не мучитись зранку, небезпечно. Активоване вугілля теж не допоможе. Ложка алмагелю за півгодини до застілля пом'ягшить початок свята, але реально допоможе тільки в одному випадку: якщо ви не збираєтесь багато пити. Таблетки від похмілля "на ранок" добрі лише тим, що у цілому не шкодять організму. Якщо тільки вони не містять лимонної кислоти чи аспірину, які здатні викликати кровоточивість капілярів, мікроінсульти, загострення виразкової хвороби шлунка, 12-палої кишки.

4. Похмелятись. 100 г зранку — пряма дорога до алкоголізму. Годиться для того, щоб віддалити більш тяжке похмілля або піти в запій.

5. Сідати за кермо. І не тільки одразу після вечірки. Максимального рівня в організмі алкоголь досягає через 2-3 години після прийому. Організм абсолютно здорової людини за три години може переробити не так вже багато алкоголю: або 2 кухлі пива, або 50 г горілки, або 200 мл вина міцністю до 15 градусів при умові, що ця доза не занюхувалась рукавом, а з апетитом закусувалась. Після 150 г горілки середньої статури чоловіку сідати за кермо можна не раніше, як через 7-8 годин.

ТРЕБА:

1. Закусувати, закусувати і закусувати. Перед першим бокалом треба обов'язково змазати стінки кишечника чимось жирним. З'їжте шматок хліба з маслом, сиром, трохи м'яса. Це захистить від швидкого всмоктування алкоголю, а шлунок — від подразнення. Щоб допомогти печінці, пийте не тільки градусні напої, але й звичайну воду, соки. Тільки не газовану.

2. Бути вірним напою. Не переходьте з вина на мартіні чи з коньяка на горілку, бо від такої мішанини буде тріщати голова. Виберіть свій напій і "прикладайтесь" тільки до нього. Дотримуючись традиції, можна на початку вечора пригубити шампанського. Саме пригубити, а не випити всю пляшку, щоб "не пропало". Після першого келиха за старий рік добре закусіть і більше до шампанського не торкайтесь.