Лоліті Мілявській заборонили в'їзд в Україну на три роки

Російську співачку українського походження Лоліту Мілявську (уроджену Горелик) о 4 ранку 23 квітня зняли з потяга в Конотопі за відвідини Керчі в 2015 році. Про це сама співачка розповіла у своєму акаунті в Instagram.

«Я в Конотопі, мене о 4 ранку зняли з потяга, я не можу провідати свою дитину, яка захворіла, бо мені заборонений в'їзд в Україну», - зазначила Лоліта. За її словами, прикордонники зняли її з потяга «за відвідини Керчі в 2015 році».

Російській співачці Лоліті заборонено в'їзд в Україну на три роки через порушення нею українського законодавства та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску. Про це повідомив у Фейсбуці помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

"Про Лоліту Мілявську... Сьогодні вранці у пункті пропуску "Конотоп", під час оформлення пасажирів потяга сполученням "Москва-Київ" було виявлено громадянку РФ Лоліту Мілявську, стосовно якої у прикордонників була попередня інформація про порушення нею законодавства України та відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску. На підставі законодавства України та наявної додаткової інформації громадянці РФ Мілявській Лоліті було відмовлено в перетині кордону до України та заборонено в'їзд на три роки", - зазначив Слободян.

Як відомо, Лоліта Мілявська ніколи не підтримувала Майдан, також заявляла, що готова їсти лише російські продукти після запровадження санкцій проти Росії.