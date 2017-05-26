Бекхем на 20-річчя весілля збирається подарувати дружині власний острів

Якщо ти — король, а дружина у тебе — королева, то і подарунки мають бути королівськими.

Очевидно, так вирішив британський король футболу, а нині успішний тренер, модель і просто бездоганний чоловік Девід Бекхем, який ось уже скоро двадцять років регулярно спростовує усі спроби журналістів розлучити його з колишньою зіркою суперпопулярного дівчачого гурту Spice Girls і матір’ю чотирьох його дітей Вікторією Адамс.

Більше того, він переконує, що з роками його кохання до Вікі лише глибшає і міцнішає.

Як доказ цього він вирішив на їхнє порцелянове весілля зробити коханій несподіваний подарунок — власний острів, на якому можна спокійно відпочивати з родиною, подалі від об’єктивів набридливих папараці.

На таку ідею його надихнув засновник корпорації Virgin Group мільярдер Річард Бренсон, який неодноразово запрошував Бекхемів відпочити на свій острів у Карибському морі.

«Вікторія не великий шанувальник човнів, але я впевнений, що їй сподобається мати власну ділянку землі. І Девід у захваті від ідеї вручити їй ключі від власного раю», — цитує традиційного «друга сім’ї» видання Contact Music.

Поки що Девід придивляється до островів Карибського басейну, однак також розглядає варіант в архіпелазі Багамських або Віргінських островів.

Очікується, що він матиме у своєму розпорядженні великий особняк із гостьовими будинками, величезним піщаним пляжем, а площа острова буде більше ста гектарів.

Орієнтовно такий подарунок обійдеться у суму від семи до дев’яти мільйонів фунтів.

Друзі кажуть, що Бекхем хоче назвати острів Харпер на честь доньки, хоча рішення щодо назви прийматиме вся родина.

Утім до офіційного вручення подарунка доведеться почекати щонайменше два роки — весілля пари відбулося 4 липня 1999 року в старовинному ірландському замку Лутреллстаун.

Але навряд чи Бекхеми будуть зволікати так довго.