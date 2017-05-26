Дженніфер Лопес зібралася заміж за бейсболіста Алекса Родрігеса

«Ніколи не кажи «ніколи», говорить народна мудрість.

От і відома актриса і співачка Дженніфер Лопес ще зовсім недавно стверджувала, що після розлучення у 2011 році зі своїм третім чоловіком і батьком двох її дітей, співаком Марком Ентоні, вона зареклася виходити заміж.

Аж раптом її друзі в один голос заявили, що Джей Ло готується вчетверте вдягнути весільну сукню.

Причиною чуток став бурхливий роман 47-річної зірки із 41-річним бейсболістом домініканського походження Алексом Родрігесом.

І хоча пара почала зустрічатися лише в березні, папараці регулярно помічали їх на побаченнях і спільних прогулянках.

А на початку травня Джей Ло офіційно представила коханого світському товариству, прийшовши з Родрігесом на бал Met Gala в Нью-Йорку.

Нині ж оточення співачки розповідає, що Джей Ло та Алекс розуміють один одного без слів і обидва починають серйозно говорити про шлюб.

Мовляв, Лопес iз нетерпінням чекає пропозиції руки і серця від Родрігеса і вже будує плани на медовий місяць.

І те, що з Алексом вони знайомі лише два місяці, її не зупиняє.

Не зупиняє і те, що в коханого теж є двоє дітей, доньки Наталя та Елла, від Сінтії Скертіс, з якою він був одружений з 2002-го по 2008 рік. І те, що після розлучення він мав цілу низку зіркових романів, — серед його пасій були і Кейт Хадсон, і Камерон Діаз, і Торі Вілсон.

Зрештою, і сама Джей Ло, попри зарікання з одруженням, майже чотири роки зустрічалася з танцівником Карпером Смартом, а ще на початку року в неї був короткий роман із репером Дрейком.



Найцікавіше, що Дженіфер Лопес та її бойфренд поки що ніяк не відреагували на чутки про майбутнє весілля.

Чи то надто зайняті підготуваннями до майбутньої церемонії, чи то це все-таки вигадки журналістів, які постійно супроводжують життя зірок.

А може, їм і так добре разом, щоб комусь щось доводити.