Джессіка Паркер відсвяткувала порцелянове весілля

Героїня Сари Джессіки Паркер у серіалі «Секс у великому місті» журналістка Керрі Бредшоу міняла чоловіків мов рукавички.

Але в реальному житті актриса зберігає вірність одному чоловіку ось уже понад двадцять п’ять років.

Цей щасливчик — актор і режисер Метью Бродерік.

Днями подружжя відсвяткувало порцелянове весілля, а це, на хвилиночку, 20 років спільного життя!

У Голлівуді рідко який сімейний човен допливає до такої дати.

Сара та Метью познайомилися в 1991 році на одній із вечірок у Нью-Йорку. Відтоді вони разом.

Бажання одружитися з’явилось не одразу — міцність стосунків випробовували упродовж шести років. Лише в травні 1997-го пара відгуляла весілля.

Через п’ять років у подружжя народився первісток — син Джеймс. А в 2009-му в родині з’явилися близнючки Табіта й Меріон.

Для їх народження парі довелося скористатися послугами сурогатної матері.

Останній рік Сара знімається в серіалі «Розлучення», який сама ж і продюсує. Але запевняє, що її власній сім’ї розлучення не загрожує.

«Я — сімейна людина, мій чоловік — теж. Ми щасливі разом. Звичайно, в нас бувають проблеми, але це життя. Нудно існувати геть зовсім безхмарно. Моя позиція проста: я обираю сім’ю. І вірю в довговічність стосунків, у моєму випадку це працює», — каже зірка.