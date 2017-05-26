Джессіка Паркер відсвяткувала порцелянове весілля
Героїня Сари Джессіки Паркер у серіалі «Секс у великому місті» журналістка Керрі Бредшоу міняла чоловіків мов рукавички.
Але в реальному житті актриса зберігає вірність одному чоловіку ось уже понад двадцять п’ять років.
Цей щасливчик — актор і режисер Метью Бродерік.
Днями подружжя відсвяткувало порцелянове весілля, а це, на хвилиночку, 20 років спільного життя!
У Голлівуді рідко який сімейний човен допливає до такої дати.
Сара та Метью познайомилися в 1991 році на одній із вечірок у Нью-Йорку. Відтоді вони разом.
Бажання одружитися з’явилось не одразу — міцність стосунків випробовували упродовж шести років. Лише в травні 1997-го пара відгуляла весілля.
Через п’ять років у подружжя народився первісток — син Джеймс. А в 2009-му в родині з’явилися близнючки Табіта й Меріон.
Для їх народження парі довелося скористатися послугами сурогатної матері.
Останній рік Сара знімається в серіалі «Розлучення», який сама ж і продюсує. Але запевняє, що її власній сім’ї розлучення не загрожує.
«Я — сімейна людина, мій чоловік — теж. Ми щасливі разом. Звичайно, в нас бувають проблеми, але це життя. Нудно існувати геть зовсім безхмарно. Моя позиція проста: я обираю сім’ю. І вірю в довговічність стосунків, у моєму випадку це працює», — каже зірка.
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