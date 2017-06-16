Джона Гілл вразив неймовірним схудненням

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Published 16/06/2017 03:28:00 | 1 times read
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Зірка фільму "Мачо і ботан" актор Джона Гілл був помічений у Лос-Анджелесі у новому іміджі. Зірка дуже схуд і майже не схожий на колишнього себе.
У 2016 році актор набрав вагу для картини War Dogs.
"Я набрав вагу для фільму і потім хотів повернути собі форму, тому подзвонив Ченнінгу Татуму і сказав: "Якщо я буду менше їсти і піду до тренера, чи буду я у кращій формі?", на що він мені відповів: "Так, дурню, авжеж, це найпростіша річ у світі", - говорить знаменитість на проекті The Tonight Show With Jimmy Fallon.
Джона був номінований на Оскар у 2013 році за роль у картині "Вовк з Волл-стріт" і не раз скидав та набирав вагу для ролей.

Сторінку підготувала Оксана КУШІЦЬКА

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