Джона Гілл вразив неймовірним схудненням

Зірка фільму "Мачо і ботан" актор Джона Гілл був помічений у Лос-Анджелесі у новому іміджі. Зірка дуже схуд і майже не схожий на колишнього себе.

У 2016 році актор набрав вагу для картини War Dogs.

"Я набрав вагу для фільму і потім хотів повернути собі форму, тому подзвонив Ченнінгу Татуму і сказав: "Якщо я буду менше їсти і піду до тренера, чи буду я у кращій формі?", на що він мені відповів: "Так, дурню, авжеж, це найпростіша річ у світі", - говорить знаменитість на проекті The Tonight Show With Jimmy Fallon.

Джона був номінований на Оскар у 2013 році за роль у картині "Вовк з Волл-стріт" і не раз скидав та набирав вагу для ролей.



Сторінку підготувала Оксана КУШІЦЬКА