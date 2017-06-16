Бейонсе вирушила у пологовий будинок

Бейонсе з дня на день народить близнюків. 35-річна співачка, згідно із заявою персоналу пологового будинку, де, начебто, вона планує народжувати, "вже в госпіталі". Для Бейонсе і її команди виділили окремий поверх, а інших породіль переводять в інші корпуси.

Найбільше на цю новину, як зазвичай, відреагували користувачі соціальної мережі Twitter: очевидці, нібито, стверджують, що у лос-анджелеського госпіталю, який став джерелом чуток, зараз дуже багато охорони. Свої заяви фотографіями, проте, ніхто не підкріплює. Але шанувальники співачки все одно вирішили, що це можна тлумачити однозначно, і запустили спеціальний хештег #BeyHiveSupportsBeyonce на підтримку кумира. У деяких країнах (наприклад, в Бразилії) він навіть вийшов в топ запитів.

Близько місяця тому з'явилася інформація, згідно з якою Бейонсе вирішила орендувати будинок ближче до госпіталю, а вчора в мережі з'явилися повідомлення, що Бейонсе вирішила народжувати вдома сама. Лікарі прибудуть як тільки у співачки почнуться перейми, а біля будинку в цілодобовому режимі чергуватиме карета швидкої допомоги.