Джессіка Чейстен вийшла заміж
Голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка в березні відсвяткувала своє 40-річчя, вперше стала на рушничок.
Минулих вихідних зірку «Марсіянина» повів під вінець її бойфренд, італійський дизайнер Жан Лука Пассі ді Препозуло. Джессіка та Жан Лука зустрічалися п’ять років.
А побратися вирішили скромно і без традиційного в таких випадках «зіркового пилу».
Пара зіграла весілля в італійському маєтку нареченого, що в містечку Тревізо, неподалік від Венеції, повідомляє The Mirror.
Церемонія відбулася в місцевій церкві. Молодята запросили на неї лише близьких родичів і друзів.
Зі знаменитостей на весіллі були актриса Енн Хетевей з чоловіком Адамом Шульманом, Емілі Блант з бойфрендом Джоном Красінскі, дизайнер Крістіан Лабутен, племінниця Джорджіо Армані Роберта.
Від преси молодята максимально утаємничили весільну урочистість. Акторка взагалі не з тих, хто розповідає усім про своє особисте життя.
Лише одного разу поділилася з журналістами, що її коханий « народився в італійській родині, в якій ніхто ніколи не розлучався».
Може, саме тому пара так довго перевіряла свої почуття, аби й у них було так — «допоки Бог не розлучить нас».
Відомо, що Жан Лука майже на сім років молодший за свою дружину. Та це, варто сподіватися, не стане перешкодою для створення міцної родини.
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