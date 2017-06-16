Джессіка Чейстен вийшла заміж

Голлівудська актриса Джессіка Честейн, яка в березні відсвяткувала своє 40-річчя, вперше стала на рушничок.

Минулих вихідних зірку «Марсіянина» повів під вінець її бойфренд, італійський дизайнер Жан Лука Пассі ді Препозуло. Джессіка та Жан Лука зустрічалися п’ять років.

А побратися вирішили скромно і без традиційного в таких випадках «зіркового пилу».

Пара зіграла весілля в італійському маєтку нареченого, що в містечку Тревізо, неподалік від Венеції, повідомляє The Mirror.

Церемонія відбулася в місцевій церкві. Молодята запросили на неї лише близьких родичів і друзів.

Зі знаменитостей на весіллі були актриса Енн Хетевей з чоловіком Адамом Шульманом, Емілі Блант з бойфрендом Джоном Красінскі, дизайнер Крістіан Лабутен, племінниця Джорджіо Армані Роберта.

Від преси молодята максимально утаємничили весільну урочистість. Акторка взагалі не з тих, хто розповідає усім про своє особисте життя.

Лише одного разу поділилася з журналістами, що її коханий « народився в італійській родині, в якій ніхто ніколи не розлучався».

Може, саме тому пара так довго перевіряла свої почуття, аби й у них було так — «допоки Бог не розлучить нас».

Відомо, що Жан Лука майже на сім років молодший за свою дружину. Та це, варто сподіватися, не стане перешкодою для створення міцної родини.