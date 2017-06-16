Список найдорожчих зірок 2017 року очолив репер Diddy

Це в Україні реп вважається музикою люмпенізованих і декласованих елементів, які порядкують у себе «на районі».

А от в Америці (де і народився цей музичний стиль) він користується шаленою популярністю. І приносить чималі прибутки.

Свідченням цього став черговий рейтинг журналу Forbes, який днями оприлюднив імена найоплачуваніших зірок шоу-бізнесу і спорту.

І очолив цей ТОП-100 саме репер Шон Комбс, більш відомий під псевдонімом Diddy або Puff Daddy.

Квитки на його концертний тур Bad Boy Fanily Reunion, присвячений 20-річчю його студії звукозапису Bad Boy Records, в Амерниці та Канаді були розкуплені за лічені дні.

А загалом цей тур та співробітництво з французьким горілчаним брендом Ciroc принесли артисту минулого року 130 мільйонів доларів.

Свого часу Шон Комбс був одним із активних фігур у «війні між Сходом і Заходом», яка розгорілася в середовищі американських реперів у 90-х роках минулого століття.

Його навіть звинувачували в організації убивства у 1996 році ще одного відомого репера Тупака Шакура.

Однак це обвинувачення так і не було доведене, а сам Diddy з того часу став респектабельним чоловіком, батьком шiстьох дітей, власником, крім музичного лейбла, ще й торгової марки з виробництва одягу Sean John, компанії з виробництва парасольок, двох ресторанів, співвласником компанії Aquahydrate, що випускає безкалорійний напій для спортсменів.

А ще він є телевізійним і кінопродюсером, сам знявся у кількох фільмах, займається благодійністю і всіляко радіє життю.

Друге місце рейтингу посіла співачка Beyonce, якій її новий альбом Lemonade (а до того ж і очікування двійні) принесли минулого року 105 мільйонів доларів.

А третє місце із 95 мільйонами дісталося письменниці Джоан Роулінг, яка презентувала книгу «Гаррі Поттер і прокляте дитя», а також написала сценарій до фільму «Фантастичні тварини та де вони мешкають».

До речі, Diddy став не єдиним репером, який піднявся на вершину рейтингу Forbes.

Крім нього до першої десятки ввійшли його колеги по сцені Drake та Абель Тесфайє (The Weeknd).

Також у десятці найбагатших значаться футболіст Кріштіану Роналду, ведучий Говард Стерн, британський гурт Coldplay, письменник Джеймс Паттерсон і баскетболіст Леброн Джеймс.