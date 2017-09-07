Конкурс «Міс Україна Всесвіт-2017» виграла 18-річна киянка Яна Краснікова

У конкурсі брали участь 15 найкрасивіших українок віком 18-27 років, які пройшли багатоетапний національний кастинг і представляють різні регіони.

У фіналі 11-го конкурсу краси Міс Україна Всесвіт-2017 перемогла 18-річна Яна Краснікова з Києва. Тепер вона представлятиме Україну на престижному міжнародному конкурсі Міс Всесвіт.

Як повідомляється на сайті конкурсу, після декількох дефіле була визначена п'ятірка найкрасивіших дівчат, і призові місця розподілилися наступним чином:

IV Міс Україна Всесвіт-2017 стала Мкртчян Римма, 22 роки, м Кропивницький;

ІII Міс Україна Всесвіт-2017 стала Хомченко Христина, 26 років, м Запоріжжя;

II Міс Україна Всесвіт-2017 стала Шерстюк Вероніка, 23 роки, м.Київ;

I Міс Україна Всесвіт-2017 стала Комишна Карина, 21 рік, м Київ.

Яна Краснікова, яка виграла головну корону, з дитинства займалася вокалом, кінним спортом, акторською майстерністю, танцями, малюванням, іноземними мовами (англійською, іспанською, французькою, португальською, китайською та італійською). Вона вже встигла взяти участь у численних міжнародних конкурсах, де займала почесні місця.

За словами переможниці, на міжнародному конкурсі вона має намір донести більше інформації про Україну: "Не тільки про ту важку ситуацію, в якій перебуває моя країна вже більше трьох років, а й про її культуру, її героїв, про її незламність духу".

Сторінку підготувала Оксана КУШІЦЬКА