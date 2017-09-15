Українка стала найвродливішою на конкурсі «Місіс Всесвіт-2017»

Одразу три українки вступили в боротьбу за корону всесвітнього конкурсу «Місіс Всесвіт-2017», фінал якого відбувся цими вихідними в південноафриканському місті Дурбан.

Щоправда, лише одна з них — продюсер і директор дизайнерського центру із Черкас Юліана Короченцева — представляла Україну.

Дві інші — Інга Малік та Наталка Гайдиш — захищали честь відповідно Австрії та Польщі.

Із цих трьох красунь цього року фортуна була прихильнішою до (даруйте за тавтологію) української українки.

Юліана Короченцева не лише ввійшла до світової двадцятки красунь, а й отримала спеціальний титул найвродливішої учасниці конкурсу.

«Щиро сподіваюся, що журі конкурсу оцінило не лише мою зовнішність, а й прониклося всією глибиною української культури, душі, моєю історією життя та великою соціальною роботою в Україні. Українські жінки ніжні й сильні, турботливі та безкорисливі, вільні і незалежні, здатні зірвати пута страху, болю», — написала вона на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Утім тріумф у фіналі конкурсу чекав на інших конкурсанток. Першою віце-місіс стала Гвен Мадіба Мубуйї з Габону, а другою віце-місіс назвали представницю Пакистану Тайбу Ноуруліан Шехеар.

А корона переможниці «Місіс Всесвіт-2017» дісталася 43-річній представниці В’єтнаму Трьом Хоанг Луу.

Приймала вона прикрасу з рук ще однієї українки, минулорічної «Місіс Всесвіт» Ольги Торнер.

Щоправда, Ольга теж на конкурсі представляла не свою батьківщину, а Австрію. Як то кажуть, нашого цвіту по всьому світу.



Сторінку підготувала Оксана КУШІЦЬКА