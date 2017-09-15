Володаркою титулу «Міс Україна-2017 стала» 18-річна студентка НАУ

Доки шанувальники гарних дівчат і жінок обговорюють результати конкурсу «Місіс Всесвіт-2017», який щойно закінчився у південноафриканському місті Дурбан, в Україні в розпалі підготовка до іншого престижного міжнародного конкурсу краси «Міс Світу», який у листопаді відбудеться в Китаї.

Україну на цьому конкурсі представлятиме щойно обрана «Міс Україна-2017» 18-річна студентка Національного авіаційного університету Поліна Ткач.

За корону першої красуні країни боролися 24 учасниці у віці від 17 до 24 років. 25-та, представниця Криму Катерина Луганська з Ялти, напередодні конкурсу зникла зі списків претенденток.

Журналісти з’ясували, що минулого року вона брала участь у конкурсі «Міс Росія», до того ж іще й навчається в Росії і взагалі дуже активна в російському інформаційному середовищі.

І хоча організатори конкурсу «Міс Україна» виправдалися, що в Луганської був український паспорт, а участь у міжнародних конкурсах краси, мовляв, нікому не заборонена, щоб уникнути скандалу, зі списків фіналістів красуню таки виключили.

Ображена Луганська, як свідчать її соцмережі, відлетіла до Москви.

Що ж до Поліни Ткач, то вона в НАУ пробує опанувати спеціальність «міжнародний бізнес». Хоча душа більше лежить до кар’єри фотомоделі.

Як зізналася дівчина журналістам, довгий час вона займалася спортивними, бальними танцями, живописом, відвідувала тренінги з особистісного зросту.

Пізніше зацікавилася фотографією, хоча зараз їй більше подобається бути в кадрі.

У красуні підростає молодша сестра, яка вже приміряла корону першої красуні — просто на сцені, куди разом із батьками переможниці піднялася привітати сестру.

До міжнародних конкурсів краси готуються ще дві учасниці «Міс Україна».

Діана Мироненко, яка отримала титул «Міс Земля», візьме участь у фіналі конкурсу Miss Earth, а Ксеня Чіпа представлятиме Україну у престижному конкурсі Miss International.