Принц Гаррі таємно зустрічається з акторкою Меган Маркл

Британський принц Гаррі таємно зустрічається не афішуючи відносин з американською актркою Меган Маркл протягом шести місяців.

Щодо своїх стосунків із 32-річним Гаррі зізналася сама 36-річна Меган Маркл виданню Vanity Fair.

За словами зірки американського серіалу Suits, їхня пара насолоджується спільними "моментами".

"Ми двоє людей, які дійсно щасливі і закохані", - сказала акторка.

Пані Маркл розповіла, що вони таємно зустрічалися із принцом протягом шести місяців, допоки про відносини дізналася громадськість. Медіа ледь не збожеволіли, коли дізналися про те, що Гаррі зустрічається із американською акторкою.

Через великий інтерес принц зробив заяву, у якій закликав пресу не атакувати його дівчину.

В інтерв'ю Vanity Fair Меган Маркл зазначала, що ситуація "має свої виклики", і часом нагадує море "зі своїми хвилями", і що буває час, коли вона "стикається із більшою кількістю викликів, аніж в інші дні".

Пані Маркл, яка зіграла Рейчел Зейн у серіалі Suits, зазначила, що їй було дивно, наскільки швидко все змінилося.

"Але у мене є велика підтримка, зокрема від мого бойфренда", - розповіла акторка.

І додала, що не читає статті про себе, ані про її приватне життя, ані про її роботу.

"Я навіть не читала преси щодо серіалу Suits. Мої близькі підтримують мене, і знають мене. Усе інше - лише галас".

На питання, як вона витримує таблоїдні спекуляції про себе та Гаррі, пані Маркл сказала: "Ми дуже спокійно зустрічалися майже шість місяців до того, як це стало новиною, і я працювала протягом всього часу, і єдине, що змінилося, - це сприйняття людей. В мені нічого не змінилося. Я та ж людина. Мої відносини не впливали на те, хто я".

Проте вона усвідомлює, що через розвиток відносин вона та принц дедалі більше опинятимуться у центрі уваги.

"Ми пара. Ми закохані. Я впевнена, що буде час, коли нам доведеться вийти, представитися і розповісти історії. Але я сподіваюся, що люди зрозуміють, що це наш час. Це лише для нас. Це саме те, що робить відносини такими особливими. Ми щасливі. Як на мене, я закохана у велике кохання", наголосила дівчина принца Гаррі.