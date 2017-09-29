Модель Playboy з натуральним бюстом 8-го розміру позує топлес і приховує страждання

Модель Playboy Ліндсі Пелас має бюст 8-го розміру. Принади натуральні і завдають чимало клопоту дівчині. Про це розповіла у телешоу The Doctors.

Ліндсі народилась у Луізіані і до того, як стала моделлю вивчала історію у Louisiana State Universit.

Модель активно знімається для Playboy та світить принадами у Instagram. Там має вже 6.8 млн. фолловерів та фанів 440,000 у Twitter.

Раніше зустрічалась з Калумом Бестом, доки він не потрапив у UK's Celebrity Big Brother 2016.

Ліндсі запевняє, що чималий бюст завдає їй болю, але саме він зробив її популярною.

"Мати великі груди не так круто, як здається. Отримую чимало образ та ненавісті. Саме форми зробили популярною, тому вважаю себе гарною", - говорить Ліндсі.

"У мене часто болить тіло, особливо спина", - говорить модель.

Груди красуні важать близько 5-ти кілограмів.

"Роблю миле та невинне обличчя, а насправді болить спина. Ха-ха, це божевілля, наскільки по-своєму бачать люди тебе, як особистість через великі груди. Працювати з 5 кілограмами на грудях, дійсно випробування для спини. Розтяжка, масаж та гарне ліжко допомагають впоратися з болем", - написала на своїй сторінці в соціальній мережі Ліндсі.



Сторінку підготувала Оксана КУШІЦЬКА