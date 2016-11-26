ООН постійно відстежує гуманітарну ситуацію

Виклики, з якими стикається Україна, стають предметом вивчення у всьому світі

У нашій країні з першим візитом на цій посаді перебуває Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Його переговори з першими особами держави стосувалися насамперед складної гуманітарної ситуації на Донбасі, відповідальність за яку повністю несе російська сторона. У цьому представникові ООН належить переконатися на власні очі, коли він побуває на Донбасі.

Президент Петро Порошенко висловив переконання, що візит сприятиме значному поглибленню взаємодії та співпраці між Україною та управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Окрім цього, він звернувся до пана Гранді з проханням приділити особливу увагу серйозним проблемам, з якими стикаються кримські татари в тимчасово окупованому Росією Криму.

Востаннє посадовець такого рівня відвідував Україну 22 роки тому. Але нині настали такі часи, коли ООН приділяє ситуації в нашій країні особливу увагу й прагне донести інформацію про виклики, з якими стикається Україна, до всього світу.

Поважний гість належно оцінив зусилля керівництва України, спрямовані на забезпеченням прав і потреб внутрішньо переміщених осіб, повідомляє департамент прес-служби АП. Петро Порошенко висловив задоволення рівнем співпраці України з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, подякувавши за підтримку нашої держави у цей складний період.

Власне бачення відносин висловив під час зустрічі з Філіппо Гранді Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Про увагу України до проблем, якими опікується Верховний комісар ООН, свідчить створення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб і виконання Комплексної державної програми підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції переселенців на період до 2017 року, підготовленої й затвердженої Кабінетом Міністрів.

Внаслідок російської агресії понад 1,7 мільйона осіб були змушені залишити домівки й переселитися на неокуповані території. «Наше стратегічне завдання — мир, відновлення територіальної цілісності й реінтеграція цих територій. Не настільки важливо інтегрувати територію, а повернути до мирного життя людей, які там перебувають», — цитує слова Прем’єр-міністра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр закликав Агентство ООН у справах біженців до поглиблення співпраці з урядом, зокрема в підвищенні інституційної підтримки відповідальних органів влади та ефективності їхньої роботи, активізації партнерства з донорами задля максимальної консолідації підтримки самих переселенців. У контексті порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму Прем’єр запропонував агентству розглянути можливість і направити спеціальну місію з оцінки дотримання прав людини на півострові.

«Для мене було важливо приїхати в Україну в перший рік після мого призначення на посаду Верховного комісара. Хочемо запевнити вашу країну в тому, що ми готові підтримувати вас у складній гуманітарній ситуації, яка склалася із внутрішньо переміщеним населенням. Переконаний, що разом знайдемо рішення для такої непростої ситуації», — наголосив Філіппо Гранді.

Верховний комісар ООН позитивно оцінив заходи української влади у врегулюванні питання щодо внутрішньо перемішених осіб. Зокрема, уряд уникнув створення таборів для переселенців, в Україні розвинена й ефективна законодавча база з питань переселенців, створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Щодо роботи з такими особами Філіппо Гранді висловив захват від досягнутих в Україні результатів.

Верховний комісар нагадав, що Агентство ООН у справах біженців працювало в Криму й допомагало особам без громадянства відновити його після розпаду Радянського Союзу. Він також висловив сподівання, що за підтримки та згоди уряду ООН ще раз організує таку місію до Криму.

Прем’єр-міністр подякував Агентству ООН у справах біженців за постійну підтримку України у складний час: «Ми відкриті до співпраці й готові поглиблювати взаємодію, — запевнив Володимир Гройсман. — Ми налаштовані на те, щоб гуманітарні питання вирішувати ефективно і, найголовніше, щоб ці рішення доходили до адресата».

Юрій МЕДУНИЦЯ