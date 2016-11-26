Загреб будуватиме LNG-термінал

Прем’єри України й Хорватії домовилися розвивати енергетичні проекти

Наступного року наші країни проведуть засідання міжурядової комісії з торговельно-економічних відносин. Пропозицію переглянути торговельні зв’язки висунуто в Києві, під час візиту Прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича (обіймає цю посаду з жовтня 2016-го). У Будинку уряду його зустрічав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він сприймає нинішнього главу хорватського уряду як «великого друга України». Саме тому глава українського уряду неодноразово повторював протягом дня фразу про початок нового етапу розвитку держав. «Це історичний візит. За 25 років жоден прем’єр Хорватії не відвідував Україну», — додав він.

До речі, серед планів на 2017 рік і засідання комісії з військово-технічного співробітництва. Вона востаннє засідала в 2011 році.

Прем’єр-міністр Хорватії пообіцяв поділитися з Україною досвідом гармонізації законодавства за стандартами Європейського Союзу, а також реінтеграції окупованих територій. «Досвід, використаний Хорватією, набуто в межах роботи місії ООН. І нині він може бути цікавим українському уряду. Наша країна готова давати поради. Ми — єдиний член ЄС, який може зрозуміти безпекову ситуацію України, в якій вона перебуває», — наголосив Андрей Пленкович.

Міжурядові документи підписували вже в Клубі Кабінету Міністрів. Серед них зокрема: угода про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їхніх наслідків, протокол про зміни та доповнення до угоди про взаємну допомогу в митних справах і додатковий протокол про внесення змін до угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Опісля прем’єри озвучили заяви для представників ЗМІ. Володимир Гройсман дав зрозуміти, що Україна розраховує на активізацію співпраці з Хорватією у сфері енергетики. Тут найбільше уваги приділятимуть планам Загреба побудувати LNG-термінал на своїй території. «Ми обговорили нашу співпрацю у сфері енергетики. Приємно, що в планах Республіки Хорватія — будівництво LNG-терміналу. А ми дуже зацікавлені в диверсифікації поставок газу. І це може стати дуже хорошою можливістю посилення нашої співпраці та зміцнення нашої енергетичної незалежності», — означив позицію Прем’єр. Торгівля й туризм — це традиційні напрями роботи двох держав.

Під час виступу Андрея Пленковича пролунала обіцянка посприяти вступу в дію Угоди про асоціацію України з ЄС, попри рішення референдуму в Нідерландах. Позиція Прем’єр-міністра Хорватії така: «Це рішення, яке на рівні ЄС має бути ухвалено якомога швидше. Тому що Україна виконала всі умови, які їй було висунуто багато місяців тому. Таке рішення сприяло б не тільки розвитку туристичних або економічних відносин, а й усіх інших відносин, не лише з Хорватією, а й з усіма країнами ЄС».

За годину глави урядів переїхали до Торгово-промислової палати. На Великій Житомирській, 33 вони дали старт роботі Українсько-хорватського бізнес-форуму. Захід зібрав понад 70 учасників з хорватського боку і близько 100 представників українського бізнесу.

У вступному слові Володимира Гройсмана йшлося про початок масштабної приватизації «держмайна». Так він запрошував хорватських інвесторів вкладати кошти в українську економіку. «У нас у третьому кварталі відбулося зростання ВВП до 1,8%. Україна піднялася в кредитному рейтингу агентства Fitch. Зростають обсяги вітчизняної промислової продукції. У нас потенціал у розвитку агросектору, машинобудування, металургії, хімічної промисловості, енергетики», — пояснив глава українського уряду.

На його думку, Україна й Хорватія можуть розвивати співпрацю за такими напрямами: туризм, харчова промисловість, суднобудування, фармацевтика, легка промисловість, відновлювана енергетика, агросектор.

До слова, за даними Держстату, зовнішньоторговельний обіг між Україною і Хорватією за підсумками восьми місяців цього року зріс на 50%. Позитивне сальдо на рівні 13 мільйонів доларів; експорт українських товарів до Хорватії — 28 мільйонів доларів, імпорт — 14,5 мільйона доларів. І ці показники слід нарощувати.

Катерина МАЦЕГОРА