Наші народи навчилися жити у злагоді

Спільна історія і сьогодення зобов’язують Україну та Угорщину розпочати нову історію зближення і поглиблення співпраці

Переговори під час офіційного візиту Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з керівництвом цієї країни були конструктивними й результативними. З Прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном порушували питання торговельно-економічного співробітництва. Для цього потрібно відновити роботу відповідної міжурядової комісії. Постійно мають відбуватися й двосторонні бізнес-форуми. Прем’єр говорив про нелегкий період у реформуванні країни, про її довгоочікуване економічне зростання. У ІІІ кварталі — 1,8% ВВП. «Це означає, що українська економіка починає оживати», — пояснив Володимир Гройсман, запрошуючи угорський бізнес інвестувати в нашу економіку та взяти участь у приватизації держкомпаній.

Віктор Орбан більше говорив про спад товарообігу між країнами за два останні роки на 33% і про зростання цього показника в 2016-му на 11%. І це ще не найвищий показник, якого можна було досягти.

Окремо глава українського уряду запропонував провести засідання Комісії з питань транскордонного й прикордонного співробітництва. Слова подяки звучали за надання Україні кредиту 50 мільйонів євро на розбудову прикордонної інфраструктури.

До речі, норми цієї фінансової угоди вимагають невідкладного переходу до практичної реалізації спільно визначених проектів. Серед них, зокрема, будівництво об’їзної дороги навколо міста Берегове та реконструкція автомобільної дороги «Берегове — Мукачеве», розширення й модернізація пункту пропуску «Берегшурань — Лужанка (Астей)». Також заплановано зведення нового пункту пропуску «Нодьходош—Велика Паладь», запровадження на ньому спільного прикордонного та митного контролю, будівництво нового мосту через річку Тису поблизу міжнародного пункту пропуску «Чоп — Загонь» та автомобільного сполучення Дийда (Берегдийда) — Берегдароц.

Прем’єри домовилися до 2020 року побудувати автостраду до угорсько-українського кордону. І в такий спосіб продовжити розвиток торгівлі. Міністри закордонних справ та керівники прикордонних і митних служб опрацюють питання щодо запровадження спільного прикордонного контролю й можливість поліпшення роботи чинних КПП. Окрім цього, угорська сторона погодилася продовжити на 2017 рік термін реалізації проекту «Ефективний та безпечний кордон між Угорщиною та Україною». Можливе й збільшення кількості дозволів без оплати дорожніх зборів для українських перевізників на наступний рік. Усе це буде прописано в календарному плані реалізації пріоритетних проектів.

ОБСЯГИ РЕВЕРСУ МОЖНА ЗБІЛЬШИТИ

Україна також хоче розвивати співробітництво з Угорщиною у сфері енергетики. Угорщина вже допомогла нам у здійсненні реверсних поставок газу. Обсяги таких замовлень можна навіть збільшити. Продовженням теми стали пропозиції Володимира Гройсмана щодо зведення LNG-терміналу на острові Крк у Хорватії, щодо постачань скрапленого газу територією Угорщини до України. А ще наша держава розраховує на взаємодію в контексті модернізації української ГТС та протидії будівництву Північного потоку-2. Вітчизняні експерти долучилися до робіт з будівництва нових реакторів Пакшської АЕС.

Не оминули прем’єри і теми європейської та євроатлантичної інтеграції України. Угорщина позиції не змінила — вона підтримує прагнення України та її територіальну цілісність. У цьому контексті слова Прем’єр-міністра Угорщини звучали так: «Найважливішим питанням ми вважаємо суверенітет України. Обов’язково глибоко поважаємо її та готові надавати всіляку допомогу Україні. Я хотів би однозначно висловитися, що Угорщина підтримує членство України у Європейському Союзі, хоча це питання й не є на порядку денному».

Такої самої думки дотримуються і керівники країн Вишеградської четвірки. Зі слів Віктора Орбана стало зрозуміло, що для Угорщини набуття Україною безвізового режиму з ЄС — важливе питання. Тут враховано здебільшого економічні зиски. Саме тому Державні Збори Угорщини зверталися до нідерландських депутатів із закликом ухвалити позитивне рішення в справі ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Опісля Володимир Гройсман говорив про надзвичайну важливість цього візиту. Він став можливим після переговорів прем’єрів у польському місті Криниця-Здруй під час роботи 26-го Економічного форуму. Сторони мали два місяці на те, щоб закрити всі питання порядку денного.

«Ми маємо дуже хороші відносини між нашими народами, спільний кордон, безмежні можливості щодо поглиблення нашої взаємодії. Наш обов’язок — зробити співпрацю ефективною, успішною, щоб це відчули безпосередньо громадяни країн», — вивів формулу успіху Володимир Гройсман.

СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК — ПРОБЛЕМА ДЛЯ ТРЬОХ

До слова, така взаємодія має розв’язати й проблеми, які виникли в екологічній сфері та в забезпеченні прав національних меншин. «Для України національні меншини — цінність. І я вважаю, що вміння різних народів жити у злагоді — це найвище мистецтво державотворення. Ми приділяємо особливу увагу національним меншинам. Ми пишаємося тим, що велика національна меншина угорців живе в Україні, є партнером України. І звісно, ми хотіли б, щоб кожен громадянин нашої країни почувався комфортно», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Згодом він анонсував засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Щодо екології ситуація складніша. Запобігти екологічній катастрофі на Солотвинському солеруднику можна буде за умови допомоги Європейського Союзу. Прем’єри сподіваються, що успішне розв’язання проблеми стане прикладом позитивної тристоронньої співпраці.

Завершувалася ця зустріч підписанням двосторонніх документів. Володимир Гройсман і Віктор Орбан поставили підписи під Рамковим договором між урядами про надання кредиту на раніше досягнутих умовах допомоги та Протоколом про наміри щодо всебічного розвитку пунктів пропуску та інфраструктури на державному кордоні. Вже за їх присутності віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон та міністр національного розвитку Угорщини Міклош Шестак підписали міжурядову угоду про утримання автодорожніх прикордонних мостів на українсько-угорському державному кордоні. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов’я Непоп та державний секретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Бенц Рейтварі поставили підписи під угодою про співробітництво у сфері спорту та фізичної культури.

Для представників ЗМІ глави урядів зробили окремі заяви. «Ми провели конкретну й тривалу дискусію щодо окремих питань і пріоритетних проектів. Маємо поглиблювати наші економічні відносини, розширювати можливості міжнародної торгівлі, створити умови щодо якісного інвестування в економіки», — підбив підсумок Володимир Гройсман.

Віктор Орбан також позитивно оцінив перспективи угод.

Катерина МАЦЕГОРА