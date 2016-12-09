Польща поряд у будь-якій ситуації

Київ і Варшава критикують Єврокомісію за розхитування європейської політики єдності шляхом поступок «Газпрому»

Президенти України Петро Порошенко та Польщі Анджей Дуда закликали Єврокомісію переглянути рішення, яке дозволяє «Газпрому» збільшити обсяги постачання газу до Європи в обхід України. Про це йдеться у спільній заяві, яку президенти підписали під час офіційного візиту до Польщі глави нашої держави. «Зміст і процедура ухвалення цього рішення здатні порушити взаємні зобов’язання у межах договору про заснування Енергетичного співтовариства (ЕС)», — йдеться у заяві. Президенти також наголосили, що це рішення не відповідає правилам і принципам ЕС, підриває енергетичну незалежність Європи та порушує положення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Київ і Варшава вважають, що, дозволивши «Газпрому» збільшити завантаження газопроводу OPAL, що оминає Україну, Єврокоміся створила «загрозу для енергетичної безпеки країн Центральної та Східної Європи, які залежать від газопостачань з одного джерела», а також перешкоджає створенню ефективного ЕС в Європі, мета якого — зменшення залежності від постачань російського газу, диверсифікація джерел і маршрутів газопостачання.

Петро Порошенко та Анджей Дуда застерігають Брюссель, що поступки ЄС Москві в енергетичних питаннях спричинять «поляризацію дискусій на інші теми» і поставлять під сумнів спроможність і готовність Євросоюзу «дотримуватися власного законодавства й протистояти російському тиску». Політики вказали на те, що це рішення суперечить санкційній політиці ЄС, оскільки «стимулює додаткові грошові надходження до РФ, одночасно обмежуючи прибутки України від транзиту газу».

Лідери двох країн небезпідставно побоюються, що таке загравання ЄС із російським «Газпромом» «заохочуватиме Росію до деструктивних дій на внутрішньому ринку ЄС та подальшого тиску з метою просування свого політичного порядку денного з ЄС та іншими країнами, зокрема Україною».

Під час переговорів тет-а-тет Петро Порошенко й Анджей Дуда домовилися спільно координувати дії з відновлення історичної правди у відносинах між українцями та поляками. «Ми домовилися про координацію наших дій для того, щоб зробити наші народи ближчими, і погодилися, що це справа істориків, а не політиків, а нам надзвичайно важливо, щоб рухатися вперед до європейського майбутнього України», — повідомив під час спільної прес-конференції український Президент.

Анджей Дуда наголосив, що в ці нелегкі часи, коли Росія знову «намагається ділити Європу на зони впливу, порушує неподільну територіальну цілісність незалежної і суверенної держави, якою є Україна», Польща стоїть пліч-о-пліч з нашою державою. «Польща — поряд з Україною, підтримує її в боротьбі за повернення територій, а також за те, щоб збройний конфлікт якнайшвидше закінчився і не гинули люди», — цитує УНІАН слова Анджея Дуди.

Він наголосив, що важливе завдання для Європи і світу — припинити війну на Донбасі, але «не шляхом замороження цього конфлікту». Анджей Дуда окремо зазначив, що в регіоні слід створити умови, за яких Україна могла б повернути контроль над своїм східним кордоном.

Вікторія ВЛАСЕНКО