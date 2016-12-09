Цезари Казьмєрчак: «Українці, які працюють легально, матимуть такі самі права, як і наші громадяни»

У сучасному відкритому світі кожній державі важливо не допустити втрат людського капіталу, до яких може призвести неконтрольована міграція. Стоїть цей виклик і перед Україною. Допомогти впоратися з ним може сусідня Польща, Союз підприємців та роботодавців якої спільно із Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування працює над концепцією змін до законодавства, необхідних для врегулювання міграційних процесів. Уже незабаром вони мають намір подати цю концепцію на розгляд українському урядові. Про те, як Україні взяти краще з польського досвіду й уникнути сусідських помилок, розповів президент Союзу підприємців та роботодавців Польщі Цезари КАЗЬМЄРЧАК.



— Пане Цезари, лише кілька тижнів тому ви підписали меморандум про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією компаній з міжнародного працевлаштування та польським Союзом підприємців та роботодавців, а вже маємо перші результати. Це сприяє подальшому розвитку економічних взаємозв’язків та діалогу між Україною і Польщею?

— Свого часу для налагодження контактів між нашими країнами і народами багато зробила вільна торгівля. Ще активне покоління тих, хто в дев’яностих роках минулого століття приїздив до Польщі гендлювати. Та й нині в нашій країні дуже багато робітників з України. Вони задіяні в різних галузях, добре працюють і мають хорошу репутацію. Ними дуже задоволені роботодавці, а вийшовши на вулиці багатьох польських міст, нині складно не почути української мови.

За статистикою, нині в Польщі працює майже мільйон українців. Водночас кількість виданих дозволів становить приблизно 600 тисяч. Чимало ваших заробітчан у нашій країні працюють на основі угод, які не гарантують соціального захисту й гідних умов праці. Щоб уникнути зловживань з обох боків, ми виступаємо за легалізацію праці у Польщі для тих українців, які вже працюють, щоб вони могли користуватися такими ж правами, як і громадяни Польщі.

— Нині ви спільно з українськими колегами плануєте вийти з ініціативою до українського уряду. Чи маєте досвід співпраці з польським урядом?

— Так. Хоча наша організація громадська, та до нашого голосу прислухаються. Одне з провідних завдань польського уряду на найближче майбутнє — розв’язати проблему нелегального працевлаштування, яка обопільна. Ми хочемо, щоб українці могли змінювати місце роботи, відкривати свій бізнес. Адже нині українці в Польщі працюють за запрошенням конкретного роботодавця і на певний період. Якщо ж робота не влаштовує — трудовий мігрант змушений повертатися додому з порожніми руками. А ми за те, щоб людина могла вільно змінювати місце роботи, маючи дозвіл на працю. Щодо українців, то нам не потрібно займатися їхньою інтеграцією, вчити мову, вирішувати житлові питання. Вони добре справляються із цим самотужки. І польський уряд це добре розуміє.

— Польська економіка сьогодні значно випереджає українську, та чи означає це, що у вас немає проблем, адже поряд значно сильніші економіки Євросоюзу?

— Польща не приховує, що має намір за допомогою мігрантів покрити дефіцит працівників, що виник із різних причин, серед яких і демографічні, і соціальні. Не секрет, що після вступу до Євросоюзу зросла кількість працездатних поляків, які виїхали з Польщі. І нині ми працюємо над тим, щоб мотивувати їх повертатися.

Утім, не потрібно очікувати, що з піднесенням економіки люди перестануть виїздити на заробітки. Адже завжди знайдеться місце, де краще.

Інша справа — зробити всі процеси цивілізованими. Приміром, у поляків, які свого часу виїжджали на роботу до Великої Британії, також були складнощі з легальним працевлаштуванням. У підсумку Британія спростила багато процедур, пов’язаних із міграцією. Подібні процедури ми хочемо запровадити і в Польщі.

— Як краще боротися із шахраями-посередниками, які оперують сьогодні на ринку міжнародного працевлаштування?

— Проблема шахрайства вкрай актуальна. Наскільки мені відомо, майже 90 відсотків українських компаній, що надають послуги із працевлаштування за кордоном, в Україні — поза законом. Тому, на жаль, багато українців стають жертвами шахраїв ще до виїзду, оскільки не знають простих правил перевірки компаній-посередників. Кращого рецепта, аніж просвітництво для подолання цієї негативної тенденції, мабуть, немає. Над цим також працюємо разом з українцями.

Оксана ГОЛОВКО



ДОСЬЄ

Цезари КАЗЬМЄРЧАК. Народився 1964 року, в 1980-х — підпільний видавець, який боровся проти комуністичного режиму, за що нагороджений президентським Хрестом офіцера Ордена відродження Польщі.

У 1989—1996 роках жив у США, де був головним редактором журналу польської громади Чикаго Courier. Після повернення до Польщі — директор продажу ФМ-радіо, згодом — засновник кількох успішних бізнесів.

З 2013 року — член правління Варшавського інституту підприємництва.

З 2010 року — президент Союзу підприємців та роботодавців Польщі.

Письменник, блогер.