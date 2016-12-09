Роман Ващук: «Наше співробітництво триватиме»

Цього року Україна і Канада відзначили два спільних ювілеї — 125-річчя еміграції материкових українців за океан і 25-річчя визнання Канадою, першою із країн Заходу, незалежності нашої держави.

У цієї спільності — глибоке історичне коріння.

…7 вересня 1891-го жителі села Небилів (нині Рожнятівський район на Івано-Франківщині) Iван Пилипів та Василь Єлиняк пароплавом «Орегон» прибули до Країни Кленового Листя. Тут вони отримали у власність від заокеанської держави земельні наділи й почали господарювати.

Саме з рук цих першопрохідців і почали приживатися на канадській землі українські верба і калина. Розрослися рясно! Нині більш ніж один мільйон двісті тисяч етнічних українців є громадянами цієї другої за розмірами країни світу.

Через людські долі історії наших країн так тісно переплелися, що навіть у часи «залізної завіси» у більшості українців було доброзичливе ставлення до Канади.

Нині ж ми щиро вдячні Канаді за посутню моральну та фінансову підтримку, яку вона надає з перших днів російської агресії проти суверенної України.

Як надалі розвиватимуться українсько-канадські відносини? Чи не зміниться зовнішньополітичний курс нашого північноамериканського партнера у зв’язку з новітніми геополітичними потрясіннями?

На ці та інші запитання редакції ми попросили відповісти Надзвичайного та Повноважного Посла Канади в Україні Романа Ващука.



— Пане Посол, окрім ювілеїв, цього року сталася ще одна важлива подія, яка ознаменувала новий етап у розвитку відносин між нашими країнами. У липні відбувся офіційний візит в Україну Прем’єр-міністра Канади пана Джастіна Трюдо. Тоді ж була підписана Угода про зону вільної торгівлі між нашими країнами. Які перспективи щодо її ратифікації?

— У нашому парламенті процес ратифікації — на порядку денному. Відомо, що і ваш Президент також передав цей документ до Верховної Ради. Тож я сподіваюся, що найближчими місяцями ратифікація відбудеться. Точної дати назвати не можу, але у 2017-му ця угода обов’язково запрацює.

Після впровадження режиму вільної торгівлі 99 відсотків продукції нинішнього експорту України до Канади ввозитиметься без мита. Наша країна відразу скасовує фактично всі обмеження. Україна ж робитиме це протягом семи років, аби була змога пристосуватися до нових міждержавних умов, а вже після завершення цього перехідного періоду 89 процентів канадського експорту в Україну не обкладатиметься митом.

— На Вашу думку, чи зросте інтерес канадських підприємців до України після ратифікації такої угоди?

— Процес взаємозацікавлення вже навіч. У червні цього року в Торонто пройшов українсько-канадський бізнес-форум. На ньому, зокрема, обговорювались інвестиційні можливості для канадського бізнесу в різних галузях української економіки — аграрній, харчовій, енергетичній, інформаційній та інших. Скажімо, канадська інвестиційна фірма «Ферфакс» вирішила викупити майже третину акцій української агропромислової компанії «Астарта». Ця інвестиція обсягом майже сто міль-йонів доларів, як на мене, демонструє великий вотум довіри до українського аграрного сектору. Є позитивні інвестиційні новини і в царині інформаційних технологій. Розширюються безпосередні контакти між фірмами наших країн. До речі, український експорт за перші дев’ять місяців цього року зріс (що¬правда, із досить низького рівня) на 47 відсотків.

— У січні 2015-го ваш уряд оголосив про виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 200 мільйонів канадських доларів додатково до 200 мільйонів, наданих у вересні. Чи контролюватиме Канада використання цих коштів?

— Згадані 400 мільйонів — це фінансова допомога, надана Україні під дуже низькі відсотки. Ці гроші підтримали гривню, бюджет, також вони пішли на обслуговування попередніх міжнародних фінансових зобов’язань українського уряду. Відповідальність та контроль за витрачанням цих коштів покладені на Нацбанк, Міністерство фінансів України і МВФ.

Водночас ми глибоко співпрацюємо з міжнародними, канадськими та українськими неурядовими організаціями, на проекти з якими окремо скеровується щороку майже 50 мільйонів канадських доларів.

Відповідно, наші партнери звітують щоквартально, за півріччя та за рік, на що пішли гроші канадських платників податків.

— Читачам особливо цікаво було б почути про спільні канадсько-українські сільськогосподарські проекти.

— Найбільше зусиль і коштів Канада спрямовує на підтримку молочної галузі України. Зокрема, йдеться про 20 мільйонів доларів, які протягом семи років направлятимуться на створення і розвиток 24 молочних кооперативів та великих демонстраційних ферм.

Із усіма партнерами ми підписуємо відповідні угоди, ці угоди в обов’язковому порядку реєструються в Міністерстві економічного розвитку України.

Ваша сторона проводить фінансовий моніторинг, але й ми також контролюємо використання коштів. Водночас наші фахівці тісно співробітничають із Міністерством агрополітики та продовольства України. Вони, зокрема, беруть участь у діяльності робочої групи, яка готує зміни законодавства, що стосуватимуться діяльності кооперативів. Іншими словами: ми працюємо і з конкретним фермером, і над розвитком галузі в цілому. Загалом в опікуваних нами кооперативах планується об’єднати більш ніж 270 сімейних ферм.

Хочу підкреслити, що проекти, які реалізуються за канадські гроші, розраховані на можливості простої селянської родини. І ми вже бачимо результати. Люди, а опосередковано — сільські громади починають заробляти і хочуть вкладати зароблене у подальший розвиток справи. Тобто українські гроші починають працювати разом із канадськими.

— А як щодо галузі рослинництва? Ви ж, мабуть, чули, як про наші чорноземи кажуть: встроми в землю голоблю — віз виросте?

— У Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій областях за нашої підтримки втілюються в життя проекти з вирощування помідорів, огірків, полуниць, винограду.

На початках багато продукції експортувалося до Росії. Нині ми шукаємо нові ринки збуту, розглядаємо питання переходу господарств, якими опікуємося, на вирощування інших культур. В Овідіопольському районі Одеської області, скажімо, є агрофірма «Патріот», яка спеціалізується на вирощуванні часнику. Свою продукцію одесити, зокрема, експортують і в Канаду. Ця агрофірма отримала від нас грант на купівлю технічного оснащення, а тепер вона об’єднує навколо себе виробників з інших областей...

У квітні за нашої підтримки в Україні відкриється перший кооперативний зерновий елеватор, устаткований сучасним канадським та українським обладнанням. Він належатиме кооперативу місцевих фермерів, тобто кожен із них буде його співвласником.

— Чому так переймаєтеся саме кооперативним рухом?

— Бо за таким принципом працює більшість канадських аграріїв. Між іншим, я в Україні понад два роки і мене дивує, що поза забороною продажу землі, розмовами про іноземців, які приїдуть і захоплять чорноземи, тут створилися такі величезні агрохолдинги, яких у Канаді взагалі немає!

З огляду на це ми запрошували керівників українських сільськогосподарських кооперативів до нашої країни, вони знайомились із досвідом роботи наших фермерів. Сподіваємося, це допоможе їм лобіювати розвиток кооперативного руху в Україні, зокрема й домагатися змін на законодавчому рівні.

— Ви дуже чітко і водночас стисло змалювали перспективи економічного співробітництва. Хотілося б поговорити й про українсько-канадську співпрацю в оборонній сфері. До речі, посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що відповідний документ уже існує...

— Справді, меморандум про співробітництво в оборонній сфері готовий. Чекаємо візиту канадських високопосадовців, які мають його підписати. Але активно взаємодіємо вже й тепер. Передусім маю на увазі місію, у рамках якої 200 канадських військовослужбовців із минулого року проводять заняття з українськими солдатами та офіцерами на Яворівському військовому полігоні та у Кам’янець-Подільському навчально-тренувальному центрі. Окрім цього, канадські спеціалісти беруть участь у розмінуванні території на Сході України.

Ми постійно вдосконалюємо напрями співробітництва. Про це, зокрема, йшлося на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі. Нещодавно в Києві перебував із візитом головнокомандувач канадських збройних сил генерал Вінник, котрий, у тому числі, оцінював, як ліпше оптимізувати співпрацю між нашими країнами. Маємо певні перспективи співробітництва в галузях авіації, цивільного та військового літакобудування. Знаковим є проект виробництва літака Ан-132. Сподіваємося, що ще цього року всесвітньо відоме державне підприємство «Антонов» представить модель цього повітряного судна, яке матиме український фюзеляж і канадські двигуни. Це може стати успішним спільним високотехнологічним проектом.

— Пане Посол, мандат військовослужбовців, які працюють у рамках операції «UNIFIER», завершується 31 березня 2017 року. Чи буде його продовжено?

— Найвірогідніше, що так. Мова лише про те, в якому форматі. До речі, канадські спеціалісти беруть участь у дорадницькій групі Міністерства оборони з реформування українських Збройних сил. На мою думку, операція «UNIFIER» — це приклад співпраці на тактичному рівні, а взаємодія з оборонним відомством — це стратегічне партнерство. Впевнений, що наше співробітництво триватиме.

— Не можу не запитати про те, що останнім часом хвилює багатьох моїх співвітчизників. З початку війни на Донбасі Канада надавала ЗСУ супутникові знімки, які допомагали краще бачити ситуацію на передовій. Навесні ваша країна припинила це робити, пояснюючи таке рішення виключно необхідністю економії бюджетних коштів. Це справді так, чи не йдеться про зміну зовнішньополітичного курсу Канади?

— Ні, це не зміна курсу. Йдеться про те, як ефективніше використати ресурси для підтримки України. Можливо, замість придбання цих знімків у нинішній ситуації доцільніше використати гроші на щось інше. Наприклад, на розширення поліцейської місії. Зараз в Україні несуть службу 12 канадських поліцейських, планується, що їх буде 20. Вони працюють пліч-о-пліч з українськими колегами, надають консультації, діляться досвідом. Цей проект розрахований на три роки, на нього виділено приблизно 30 мільйонів канадських доларів.

— Щоб остаточно нас «заспокоїти», прокоментуйте, будь ласка, заяву вашого прем’єр-міністра пана Джастіна Трюдо про те, що Канада повинна обговорювати з Росією питання спільних інтересів — співробітництва в Арктиці й протидії тероризму. Чи не позначиться це негативно на розвитку українсько-канадських відносин? Чи не зміниться санкційна політика Канади щодо РФ?

— Ні! Ми йдемо проголошеним курсом. Певний час ми взагалі не мали жодних політичних, міжурядових контактів із Росією. Деякі робочі стосунки відновлюються виключно з прагматичних міркувань. Але на політичному і стратегічному рівні все залишається без змін.

— Місяць тому ми пораділи за наших сусідів — румунів та болгар, які тепер відвідуватимуть Канаду без віз. А як щодо українців?

— Триває робота над тим, щоб отримання канадської візи стало для жителів України зручним та безпроблемним процесом. Документи можна подавати в он-лайн режимі через наші візові центри у Києві та Львові. Там немає черг, віза оформлюється (як правило багаторазова десятирічна чи на час дії паспорта) протягом одного-двох тижнів. Для тих, хто її отримав, — це фактично варіант безвізового режиму. Водночас для мешканців країн, яким віза до Канади не потрібна, впроваджена обов’язкова електронна реєстрація перед в’їздом до країни. Отож межа між правилами візового і безвізового режимів, як на мене, досить умовна. І я не передбачаю радикальної зміни ситуації.

— Цікаво почути Вашу думку про таке: чи має українська діаспора вплив на зовнішню політику Канадської держави, зокрема й на відносини з Україною?

— Кожна етнічна громада в Канаді має вплив на політичні, суспільні, культурологічні процеси в країні. Українська не є винятком. Хоча зауважу, в роботі нещодавнього ювілейного конгресу українців Канади у Реджайні взяли участь п’ять федеральних міністрів. Це показує, яку вагу мала ця подія. І, безумовно, завдяки великій кількості вихідців з України всі 35 мільйонів канадців знають про Україну та українство набагато більше, ніж жителі інших країн світу. Але було б помилкою прив’язувати (читай — звужувати) потенціал наших стосунків лише до активної взаємодії з українською діаспорою. Є й інші етнічні громади, які мають глибокий історичний зв’язок з Україною — польська, єврейська, менонітська. Вони теж ваші потенційні партнери у Канаді. Водночас провінція Нью-Брансуїк, де мешкає багато франкомовних канадців, активно шукає в Україні спеціалістів з інформаційних технологій, водіїв важкого транспорту, студентів для своїх університетів. Тобто етнічні та історичні зв’язки не є обов’язковою умовою для налагодження стосунків.

— Пане Посол, не можу не висловити свого захоплення Вашим володінням українською мовою. Звідки Ваше коріння? Знаю, що на Волині є села, де кожна друга родина — Ващуки...

— Я не з волинських і не з «футбольних» Ващуків. Тато народився на Івано-Франківщині — в селі Білі Ослави Надвірнянського району. Рід моєї мами ведеться з міста Яворів на Львівщині. Але з’явилася вона на світ у Бучачі на Тернопільщині, куди її тата направили працювати бухгалтером повітового сільськогосподарського союзу, тепер — кооперативу. Підприємство було на межі банкрутства. Дід поставив союз на ноги завдяки експорту сільськогосподарської продукції: яйця, м’ясо, збіжжя... З 1933-го по 1939-й був його директором. Мабуть, тому я маю таку прихильність до кооперативної справи.

Разом із мамою цієї весни я відвідав Бучач. Нас дуже потішило, що колишній господарський двір повітового союзу є частиною процвітаючої агрофірми, власник якої підтримує розвиток кооперативів.

— І наостанок скажіть, якби Ви були громадянином України, що хотіли б змінити в країні насамперед?

— Я б «увімкнув» оптимізм. Намагався б переконати людей, щоб вони озирнулись довкола і побачили, чого саме вони й інші люди досягли. Повірте, багато хто не цінує того, що має. Я не сприймаю, коли мені говорять, що українці від народження є інакшими, нещаснішими від інших народів, зокрема канадців. Мовляв, у нашого народу доля така — страждати. Всі народжуються однаковими. Я, мої батьки — повноцінні канадці й водночас абсолютні українці — не відчуваємо у цьому жодного протиріччя. Треба мати бажання і наполегливість, тоді можна чогось добитися. Кожен є майстром своєї долі.

Розмову вела Руслана ЗІНЧЕНКО