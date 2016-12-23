Боротьба за Крим триває!

Голосування на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй за резолюцію «Cитуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» засвідчило реальний розклад сил на геополітичній мапі світу. Підтримка й ухвалення документа сімома десятками країн дали чітку відповідь на запитання: де насправді сповідують загальнолюдські цінності, а де їх вважають нічого не вартою розмінною монетою.

Під час голосування 77 країн, виявивши своєрідний нейтралітет, утрималися, а 26 висловилися проти. Цей перелік мало чим відрізняється від уже відомого «списку друзів Росії», що склався останнім часом у ООН. Окрім власне РФ, цього разу до нього долучилися: Ангола, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Філіппіни, Сербія, Південна Африка, Південний Судан, Судан, Сирія, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Останні ще, либонь, не усвідомили до глибини душі всю суть так званої братньої любові, за яку Україна щодня розплачується новими жертвами серед військових і цивільних людей на Донбасі. Тобто вони не вважають РФ державою-окупантом, а Автономну Республіку Крим — тимчасово окупованою Росією територією, як це чітко визначено в тексті резолюції.

Президент Петро Порошенко вітає ухвалення на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)».

«Щиро вдячний всім партнерам за голос на підтримку та участь у підготовці цього важливого документа. Відтепер на найвищому міжнародному рівні резолюція закріплює за Росією статус окупаційної влади та покладає на неї всю відповідальність за брутальне порушення прав людини на тимчасово окупованій території України — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь», — наголосив Петро Порошенко.

Таким чином Генасамблея ООН дала «надважливий знак міжнародної єдності та солідарності у той час, коли в Криму застосовують гірші практики Радянського Союзу, включаючи методи «каральної психіатрії», показові судилища, викрадення, тортури і навіть навмисні вбивства людей, які відкрито виступають проти російської окупації української території».

«Таке рішення — демонстрація широкого фронту підтримки міжнародного права та засадничих цінностей повоєнного світоустрою. Агресор повинен відчути високу ціну за вчинені злочини на українській території, — цитує слова Президента його прес-служба. — Найефективніший та безальтернативний шлях відновити справедливість — це повна деокупація та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом. Крим — це Україна. Ми продовжуємо боротьбу».

Михайло ЮРЧЕНКО



