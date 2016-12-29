Те, що дозволено песику...

Не завжди наші інтереси збігаються з їхніми настроями…

Аби збігались, то сидіти б зараз главі українського уряду Володимиру Гройсману де-небудь у Тель-Авіві чи Ашкелоні, обговорювати міждержавні відносини, а заодно і Священну Хануку, яка у часі збіглась із офіційним візитом.

Іще в п’ятницю пан Гройсман на собі гостьову краватку приміряв, подумки бесідуючи із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху про перспективи подальшого співробітництва, а вже у суботу ізраїльська сторона оголосила: офіційний візит скасовується.

Такого крутого повороту подій сам пан Гройсман не очікував! Та й добродій Нетаньяху, слід гадати, теж.

Сценарій візиту поламали не спільні вороги, а Рада Безпеки ООН!

Якраз напередодні візиту Гройсмана ця поважна інституція ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях як таке, що «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права».

Так уважають 14 із 15 членів Ради Безпеки ООН. Навіть нинішня Росія — в їх числі, якій усе одно, що, де і як будувати, аби лиш Путіну і Шойгу «спонаравилося»…

А Україна? Що їй не сподобалося у діях Ізраїлю?

«Ізраїльські поселення на окупованих територіях суперечать міжнародному праву, як і окупація Криму Росією! — пояснив у соціальній мережі постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. — Міжнародне право — одне для всіх! Не можна ним крутити як собака хвостом!»

Ця позиція явно не припала до вподоби міністрові внутрішніх справ України Арсенові Авакову, котрий на своїй сторінці в Мережі оперативніше, ніж ізраїльська сторона, заявив: «Голосування проти Ізраїлю в ООН має вигляд дивний і необдуманий».

Значення цих двох слів (очевидно, через велику зайнятість внутрішніми справами України) Арсен Борисович не пояснив. Може, й даремно, бо дискусією посла і міністра в Інтернеті не обмежилося.

«Наша держава протягом багатьох років займає послідовну та збалансовану позицію щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, — повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України. — Ми виступаємо за мирне співіснування двох незалежних держав — Ізраїлю і Палестини. Врегулювання конфлікту має відбуватися виключно мирними засобами. При цьому наголошуємо на необхідності проведення прямих ізраїльсько-палестинських переговорів».

В українському зовнішньополітичному відомстві вважають також: «Текст резолюції (Радбезу ООН. — Г. Л.) є збалансованим — вона закликає до вжиття необхідних для мирного врегулювання кроків як із боку ізраїльської, так і палестинської сторони: Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинська влада — вжити ефективних заходів щодо боротьби із тероризмом».

Усе це істинно так, але як бути із отим «песиком, що крутить хвостом»?

Може, силами поліції загнати чотирилапого недруга Ізраїлю хоч би в будку постового? І хай там скімлить доти, доки не відбудеться офіційний візит глави уряду України Володимира Гройсмана на землю обітовану.

Гервасій ЛЮШНЯ