Україна в ООН дотримується норм міжнародного права

МЗС пояснило позицію щодо резолюції з ізраїльсько-палестинського питання

Україна виступає за мирне співіснування двох незалежних держав — Ізраїлю та Палестини — і вважає, що врегулювання конфлікту має відбуватися лише мирними засобами. Так вітчизняне зовнішньополітичне відомство роз’яснило голосування України у Раді Безпеки ООН на підтримку резолюції з вимогою до Ізраїлю припинити поселенську діяльність на палестинських територіях. Про це йдеться у заяві, розповсюдженій прес-службою МЗС.

Україна, як і решта постійних та непостійних членів Ради Безпеки ООН, а також Генеральний секретар ООН, неодноразово засуджувала поселенську діяльність Ізраїлю, оскільки вона суперечить міжнародному праву, йдеться у заяві. «Ми також засуджуємо насильство і підбурювання до нього палестинської сторони», — зазначається у тексті. Українські дипломати вважають, що текст резолюції збалансований: вона закликає вжити необхідних для мирного врегулювання кроків як від ізраїльської, так і від палестинської сторін. «Ізраїль має припинити поселенську діяльність, а палестинська влада — вжити ефективних заходів щодо боротьби з тероризмом», — наголошує МЗС України. В українському зовнішньополітичному відомстві також висловили сподівання, що «активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльським відносинам».

Тим часом Ізраїль викликав до свого МЗС послів України та інших держав, які підтримали резолюцію Ради Безпеки ООН, і дав доручення МЗС Ізраїлю мінімізувати робочі контакти з цими державами, повідомляє «Німецька хвиля». Напередодні ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу дав розпорядження скасувати візит глави українського уряду Володимира Гройсмана. Ізраїльський прем’єр заявив також про переоцінку Ізраїлем зв’язків з ООН. «Я проінструктував Міністерство закордонних справ завершити протягом місяця переоцінку наших контактів з ООН, включно з фінансуванням інституцій ООН, та присутності представників ООН в Ізраїлі», — заявив він.

Як відомо, 23 грудня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Ізраїлю «негайно і повністю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим». Ухвалення цього документа стало можливим завдяки тому, що США, всупереч багаторічній практиці, несподівано відмовилися від права вето і лише утрималися при голосуванні. Всі інші 14 членів Ради Безпеки ООН проголосували на підтримку резолюції. Проект резолюції із засудженням дій Ізраїлю був поставлений на голосування Новою Зеландією, Малайзією, Венесуелою і Сенегалом.

Оксана КРАМАРЧУК